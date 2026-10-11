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Čarli Šin (61) navodno je toliko zabrinuo koleginicu Melani Linski, koja je u seriji "Dva i po muškarca" glumila njegovu komšinicu Rouz, da se ona prestravila tokom snimanja njihove poslednje zajedničke scene. Otkrio je to tvorac serije Čak Lori u odlomku iz svojih nadolazećih memoara "Sitcom", koji je u petak objavio Vanity Fair.

Šin je glumio Čarlija Harpera osam sezona, sve dok snimanje serije nije prekinuto zbog njegovih tadašnjih problema sa zavisnošću. Ugovor mu je raskinut 2011. godine nakon niza javnih ispada u kojima je vređao Lorija, a iste godine u seriji ga je zamenio Ešton Kučer.

Čarli Šin u ulozi u seriji „Dva i po muškarca“ Foto: CBS Collection / Everett / Profimedia

"Melani je bila prestravljena"

"Poslednju scenu snimali smo s Čarlijem i Melani Linski. Nije mogao da se seti nijedne svoje replike i morao je da se pridržava za nameštaj kako bi ostao na nogama", napisao je Lori u knjizi koja izlazi 13. oktobra.

"Melani je bila prestravljena. Svima nam je bilo jasno da čovek kog smo toliko zavoleli ima ozbiljnih problema. Nisam imao drugog izbora nego da prekinem snimanje", dodao je.

Čak Lori Foto: Xavier Collin / Image Press Agency / Avalon / Profimedia

Lori tvrdi da je Šin uoči otkaza sve češće izostajao sa snimanja, opravdavajući se bolešću. Godine 2010. glumac je učestvovao i u incidentu u njujorškom hotelu "Plaza". Prema pisanju New York Posta, navodno je izbačen iz hotela nakon što je pod uticajem kokaina demolirao hotelsku sobu.

"Sledećih nekoliko meseci radili smo u neprestanoj zabrinutosti", prisetio se Lori. "Snimali bismo petkom uvečer i jedni drugima poželeli prijatan vikend, a pritom smo svi strahovali šta bi Čarliju moglo da se dogodi do utorka ujutru. Naime, radili smo četiri dana u nedelji."

Dva i po muškarca Foto: CHUCK LORRE PRODUCT.-WOLF FILMS-WARNERBROS TELEVISION - Album / Album / Profimedia

Zabrinutost je bila još veća kada bi glumačka ekipa svake dve nedelja dobila celu nedelju slobodno. "To je značilo deset dana tokom kojih su Čarlijev život, ali i životi ljudi oko njega, bili u opasnosti", napisao je Lori.

Šin je insistirao na snimanju dodatnih epizoda

Kada je odlučeno da će se snimanje privremeno prekinuti, Lori je, kako tvrdi, razgovarao sa Šinom i predložio mu da snime još samo dve epizode. Tako bi glumac dobio vremena za lečenje i oporavak. "On je ljutito insistirao da snimimo još četiri epizode", napisao je Lori.

Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Bio sam emocionalno iscrpljen, ali nisam popustio. Još dve epizode, a zatim idemo na tromesečnu pauzu koja nam je svima bila preko potrebna." Šin je nakon toga u nizu javnih istupa vređao Lorija, nazivajući ga "glupanom" i "malim crvom".

Lori u memoarima tvrdi da Warner Bros više nije želeo Šina u svojim studijima. Osvrnuo se i na glasine da je upravo on zaslužan za glumčev otkaz. "Svako ko imalo poznaje televizijsku industriju zna da scenaristi nemaju moć da otpuste glavnu zvezdu serije koja donosi milijardu dolara", poručio je.

Pomirili su se nakon deset godina

Uprkos burnom prekidu saradnje, Lori i Šin kasnije su se pomirili. Glumac je čak dobio ulogu u Lorijovoj humorističkoj seriji "Bookie", koja se prikazivala na platformi Max.

Foto: Image Press Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lori je o njihovom pomirenju govorio u intervjuu za Variety 2023. godine. "Bio sam nervozan, ali gotovo čim smo počeli da razgovaramo, setio sam se da smo nekada bili prijatelji. I odjednom je izgledalo kao da se to prijateljstvo vratilo", ispričao je.

Pre toga nisu razgovarali punih deset godina. "Ne želim da zvučim previše sentimentalno, ali taj susret mi je mnogo značio. Kada je došao na zajedničko čitanje scenarija za epizodu, prišao sam mu i zagrlili smo se. Bilo je stvarno lepo", prisetio se Lori.

Foto: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dodao je da je voleo da sarađuje sa Šinom na seriji "Dva i po muškarca". "Zajedno smo snimili 170 epizoda pre nego što se sve raspalo. I većinu vremena bilo nam je zabavno. Ako je on sada dobro, onda sam i ja dobro", rekao je.

Šin je prestao da pije i drogira se 2017. godine

Šin, koji je ranije bio u braku s glumicom Denis Ričards, otvoreno je govorio o svojoj borbi sa zavisnošću. Alkohol i drogu prestao je da konzumira 2017. godine.

Čarli Šin Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

U prošlogodišnjem razgovoru za Fox News Digital rekao je da mu danas nije teško da ostane trezan. "Zapravo više nemam problema s održavanjem treznosti. Više se ne družim s ljudima iz tog perioda života", objasnio je.

"Kada bih se ponovo vratio starim navikama kako bih otupio osećanja, pobegao od sopstvenih misli ili se jednostavno osećao drugačije, iz iskustva znam da bih time samo pogoršao stvari i dodatno si zakomplikovao život."

Dodao je da bi ga povratak starom načinu života ponovo doveo do osećaja stida. "Odjednom bih opet osećao ogroman stid. A onda dolaze laganje i manipulacija. Za takve stvari više nema mesta u mom životu", zaključio je Šin.

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