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Sa nekim ljudima možete razgovarati satima, izneti 10 argumenata i pokazati im sve moguće dokaze, a oni će i dalje ostati pri svom stavu. Prema astrologiji, pripadnici 4 horoskopska znaka posebno teško menjaju mišljenje kada jednom nešto odluče.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia



Kada se govori o tvrdoglavosti, Bik je skoro uvek među prvim kandidatima. Jednom kada donese odluku, vrlo ga je teško uveriti da postoji bolji način. To ne znači da neće saslušati druge, jer će saslušati njihove argumente i razmisliti o njima, ali će na kraju vrlo često ipak uraditi upravo ono što je planirao od samog početka.

Dobra strana ove osobine jeste njegova neverovatna istrajnost, pa kada Bik odluči da ostvari neki cilj, teško da će ga išta zaustaviti. Fascinantna astrologija objašnjava da neumoljivi bik ide do kraja bez obzira na sve prepreke.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Lavovi imaju snažan osećaj sopstvene vrednosti i vole da veruju svojoj proceni. Zbog toga im nije uvek jednostavno da priznaju da je neko drugi bio u pravu. Oni će se posebno ukopati u svoje stanovište ako osete da neko pokušava da ih ponizi ili da im naređuje.

Ukoliko želite da nagovorite Lava da promeni mišljenje, znatno bolje ćete proći mirnim razgovorom nego pod pritiskom. Čitav horoskop potvrđuje da pritisak kod njih stvara samo još veći otpor.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Škorpije ne donose odluke olako, ali kada jednom zaključe šta misle o nekoj osobi ili situaciji, promena njihovog stava može biti izuzetno teška. Posebno su tvrdoglavi kada veruju da ih je neko povredio ili izdao. Izvinjenje u tim situacijama može pomoći, ali neće automatski izbrisati ono što se dogodilo.

Njihova tvrdoglavost često proizilazi iz dubokog uverenja da su dobro procenili situaciju i da nema nikakvog razloga za ponovno otvaranje iste priče.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vodolija na prvi pogled ne deluje kao klasičan tvrdoglavac, ali ako pokušate da je prisilite da nešto uradi, vrlo brzo ćete videti drugu stranu njenog karaktera. Ona izrazito ceni svoju nezavisnost i želi sama da donosi sve zaključke. Čak i kada svi oko nje misle jedno, Vodolija neće imati problem da izabere potpuno suprotan put. Što više neko pokušava da je kontroliše, to je veća verovatnoća da će se još čvršće držati svoje prvobitne odluke.

(Kurir.rs/Žena)

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