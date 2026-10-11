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Američka preduzetnica i rijaliti zvezda Kim Kardašijan pojavila se na trci Formule 1 za Veliku nagradu Singapura kako bi pružila podršku svom partneru, britanskom vozaču Luisu Hamiltonu, koji nastupa za Ferari.

Njihova veza privlači pažnju javnosti i van trkačkih staza, a ovoga puta Kim je bila uz Hamiltona na stazi Marina Bej. Ipak, pored njihove romanse, sve poglede privuklo je i njeno modno izdanje.

Ovako je Kim Kardašijan izgledala na trci Formule 1:

1/5 Vidi galeriju Kim Kardašijan na trci Formula 1 Foto: Splash / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Vintage haljina slavnog italijanskog dizajnera

Kim je za ovu priliku odabrala dugu svilenu haljinu poznatog italijanskog kreatora Roberta Kavalija, koji je preminuo 2024. godine. Kreacija je ukrašena cvetnim motivima i šarama inspirisanim paunovim perjem, po uzoru na njegovu čuvenu kolekciju iz 2003. godine.

Vintidž izgled dao je haljini upečatljiv karakter, dok je raskošan dizajn još jednom pokazao koliko Kim voli luksuznu modu.

Luksuz i glamur i na sportskim događajima

Poznata po smelim modnim izborima, Kim je i ovog puta pokazala da sportski događaji mogu da budu savršena prilika za glamurozne kombinacije. Njena pojava na trci u Singapuru spojila je ljubav prema visokoj modi sa interesovanjem za svet Formule 1, a haljina Roberta Kavalija bila je jedan od najupečatljivijih detalja njenog izdanja.