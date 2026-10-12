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Nemački preduzetnikKlaus Rader, suprug poznate modne influenserke i dizajnerke Viki Rader, poginuo je u petak, 9. oktobra, u saobraćajnoj nesreći tokom automobilskog relija na Majorci. Imao je 63 godine. Rader je bio jedan od osnivača popularnih restoranskih lanaca "L'Osteria" i "Vapiano", a iza sebe je ostavio suprugu i njihovo četvoro dece, pišu nemački mediji.

Vest o njegovoj smrti posebno je potresna jer su Klaus i Viki krajem juna ove godine na istom ostrvu priredili raskošno svadbeno slavlje,kojim su obeležili 16 godina zajedničkog života.

U galeriji pogledajte fotografije Viki Rader i Klausa Radera:

1/6 Vidi galeriju Viki Rader i Klaus Rader Foto: Printscreen/ Instagram/ vikyrader

Poginuo tokom automobilskog relija

Prema pisanju nemačkih medija, Rader je učestvovao u automobilskom reliju 550 Challenge Mallorca. Upravljajući Porscheom 911 GT3 RS, na planinskom putu između mesta Polensa i Luc iz zasad neutvrđenih razloga sleteo je s puta i završio u provaliji.

Preduzetnik je preminuo na mestu nesreće, dok je njegova suvozačica, 39-godišnja Kristina Etel, preživela s teškim povredama. Španske vlasti istražuju okolnosti nesreće. Smrt suosnivača potvrdila je i kompanija L'Osteria, koja se od njega oprostila emotivnom objavom, istakavši njegovu energiju, strast i preduzetnički duh.

Supruga se oglasila: "Moj život se zauvek promenio"

Nakon tragedije javno se oglasila i njegova supruga, modna influenserka Viki Rader. Na Instagramu je zahvalila svima koji su joj poslali poruke podrške i zamolila javnost da poštuje privatnost njene porodice.

"Kao što su mnogi od vas možda pročitali u vestima, moj život se prošlog petka zauvek promenio", napisala je. Dodala je kako je zahvalna na svakoj poruci, lepoj reči i gestu podrške u izuzetno bolnom periodu, ali da njoj i deci sada najviše trebaju mir i prostor za tugovanje.

Od supruga se oprostila rečima: "Počivaj u miru, ljubavi mog života."

Ko je Viki Rader?

Viki Rader, pravog imena Viktorija Rader, poznata je modna influenserka, dizajnerka i preduzetnica ukrajinskog porekla, koju na Instagramu prati više od 630 hiljada ljudi. Rođena je u Ukrajini, a modnu karijeru započela je sa samo 17 godina, nakon uspeha na takmičenju lepote.

Tokom godina izgradila je karijeru u modnoj industriji, radeći kao model, kreativna direktorka i savetnica, a popularnost je stekla i na društvenim mrežama, gde deli svoje modne kombinacije, putovanja i trenutke iz svakodnevnog života.

Godine 2020. pokrenula je modni brend Viky Rader Studio. Osim o modi, u intervjuima je govorila i o majčinstvu i izazovima usklađivanja porodičnog života s karijerom. S Klausom je dobila četvoro dece.

Upoznali su se pre 16 godina, a ovog leta ponovo slavili venčanje

Njihova ljubavna priča započela je pre otprilike 16 godina. Prema pisanju BILD-a, upoznali su se preko zajedničke prijateljice u poznatom minhenskom lokalu Hugo's, a nakon samo pet meseci veze venčali su se na građanskoj ceremoniji 2010. godine.

Nakon svadbenog slavlja na Majorci, par je u avgustu posetio i Hrvatsku. Uživali su u Dubrovniku i na Hvaru, a fotografije s putovanja Viki je podelila na Instagramu.

Iako su već godinama bili u braku, tek su ovog leta odlučili da organizuju veliko svadbeno slavlje. Dana 26. juna okupili su porodicu i prijatelje na raskošnoj ceremoniji u istorijskom kompleksu Alcázar de Artà na Majorci.

Viki je tada na Instagramu delila fotografije romantičnog slavlja i napisala da su o takvom trenutku sanjali 16 godina, ali da joj i dalje nedostaju reči kojima bi opisala osećanja. Samo nešto više od tri meseca nakon proslave Klaus je poginuo upravo na Majorci.

Ko je bio Klaus Rader?

Klaus Rader bio je poznati nemački preduzetnik i jedno od imena zaslužnih za razvoj popularnih evropskih restoranskih lanaca. Još 1988. godine, sa samo 25 godina, postao je najmlađi korisnik franšize McDonald'sa u Nemačkoj, a tokom godina vodio je šest restorana tog lanca.

Zajedno s poslovnim partnerom Fridemanom Findajsom 1999. godine u Nirnbergu je pokrenuo L'Osteriju. Posao koji je započeo s jednim italijanskim restoranom postupno je prerastao u međunarodni lanac poznat po velikim picama, testenini i opuštenoj atmosferi.

Rader je učestvovao i u osnivanju lanca Vapiano, koji je prvi restoran otvorio 2002. godine u Hamburgu, a posle se proširio na brojne zemlje. Vapiano posluje i u Srbiji.

Osim gastronomije, velika strast bili su mu automobili i trke. Učestvovao je na automobilističkim događanjima i vozio na poznatim evropskim trkaćim stazama. Upravo je tokom jedne takve automobilističke manifestacije na Majorci izgubio život.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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