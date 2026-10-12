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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultan Murat IV je odlučio da preuzme svu vlast u svoje ruke Foto: Promo

Sadržaj 88. epizode

Sultan MuratIV odlučan je da preuzme potpunu kontrolu nad državom i pokaže da ni sa kim neće deliti vlast, pa ni sa svojom majkom. Nakon što je pred vojnicima, učenjacima i pašama okončao regentstvo sultanije Kosem, naređuje svima da mu se zakunu na vernost i obećava da će iskoreniti pobune, razbojništvo i korupciju. Međutim, njegov odlučan nastup nagoveštava da se iza želje za uspostavljanjem reda krije i spremnost da se surovo obračuna sa svima koji mu stanu na put.

Kosem teško podnosi sinovljevu odluku, doživljavajući je kao izdaju svega što je godinama činila kako bi zaštitila njega, njegovu braću i dinastiju. Nakon što mu je uputila teške reči, tvrdeći da je država zapravo ona sama, Murat joj jasno stavlja do znanja da će ubuduće upravljati samo haremom, dok će sve državne odluke biti u njegovim rukama. Njihov sukob otvara pitanje može li majka da prihvati gubitak moći, a da pritom ne ugrozi odnos sa sinom kojeg je toliko dugo štitila.

Kosem je besna jer joj je sin okončao regenstvo Foto: Promo

Dok Murat pokušava da učvrsti vlast, njegovi postupci izazivaju zabrinutost i među braćom. Bajazit i Kasim različito posmatraju novu odluku njihovog brata, ali postaje jasno da bi sultanova želja da bude jedini gospodar mogla da ugrozi i prinčeve. Istovremeno, Kosem se suočava sa novom stvarnošću u kojoj više ne može otvoreno da upravlja državom, dok Murat naređuje Kemankešu da budno prati svaki njen korak.

U međuvremenu, princeza Farija čeka susret sa sultanom Muratom, nadajući se da će dobiti priliku da ostvari svoj cilj i oslobodi svoj narod od vlasti zlog strica. Međutim, njena sudbina postaje sve neizvesnija jer oni koji su odgovorni za njen povratak strahuju od posledica ukoliko je ne predaju. Dok se na dvoru zaoštrava sukob između majke i sina, Murat započinje vladavinu u kojoj će morati da dokaže da je sposoban da nosi teret carstva, ali i da se izbori sa opasnostima koje dolaze čak i iz njegove porodice.

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