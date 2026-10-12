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Ozloglašeni muzički mogul Šon Didi Kombs(56), koji se iza rešetaka nalazi od oktobra 2025. godine nakon šokantnog suđenja, zbrinut je zbog povrede glave, navode mediji. Izvori za TMZ tvrde da je u subotu u 1 sat ujutru po lokalnom vremenu hitno izveden iz federalnog zatvora "Fort Diks" u Nju Džersiju. Istog dana, pre svitanja, vraćen je u zatvorski kompleks, dodaju izvori. Za sada nije razjašnjeno kako je Kombs povredio glavu.

Pogledajte u galeriji suđenje Šonu Didiju Kombsu:

Počelo suđenje Paf Dediju Foto: Kena Betancur / AFP / Profimedia, Michael M. Santiago / Getty images / Profimedia

Incidenti i kršenje pravila u zatvoru

Ovaj izveštaj dolazi nakon nekoliko burnih meseci za osuđenog muzičkog producenta. U julu je navodno učestvovao u tuči sa drugim zatvorenikom. Nedavno je prebačen u posebnu smeštajnu jedinicu nakon optužbi da je uživao u luksuznom stilu života iza rešetaka. Prema navodima medija, reperu su bile omogućene masaže i alkohol, a koristio je i mobilni telefon za gledanje eksplicitnih fotografija.

(Kurir.rs/TheSun)

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