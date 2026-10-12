Ozloglašeni muzički mogul Šon Didi Kombs(56), koji se iza rešetaka nalazi od oktobra 2025. godine nakon šokantnog suđenja, zbrinut je zbog povrede glave, navode mediji. Izvori za TMZ tvrde da je u subotu u 1 sat ujutru po lokalnom vremenu hitno izveden iz federalnog zatvora "Fort Diks" u Nju Džersiju. Istog dana, pre svitanja, vraćen je u zatvorski kompleks, dodaju izvori. Za sada nije razjašnjeno kako je Kombs povredio glavu.