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Popularna dramska umetnica Anja Mit raznežila je publiku i pratioce na društvenim mrežama objavom nove fotografije sa svojim sinom. Na njenom profilu na Instagramu osvanula je slika na kojoj pozira sa naslednikom Filipom, koga je dobila u bračnoj zajednici sa košarkašem Vladimirom Petrovićem.

Dirljiv kadar sa porodične šetnje prikazuje koliko je dečak porastao, dok ga glumica sa neprekidnim osmehom posmatra u kolicima. Objava je u kratkom roku privukla mnoštvo pozitivnih reakcija i komentara njenih pratilaca.

Anja Mit sa sinom Foto: Printscreen/Instagram/anjamitofficial

Glumica otvoreno pokazuje koliko joj prija uloga majke i koliko vrednuje svaki momenat proveden sa dečakom, što jasno oslikava njen izraz lica. Podsećanja radi, Anja je na samom početku izbegavala da eksponira vezu sa sportistom Vladimirom Petrovićem, da bi nedavno ponosno objavila i prvu zajedničku sliku iz porodične šetnje sa sinom.

Poreklo imena Filip

Sam naziv Filip uživa veliku popularnost još od antičkih vremena - nosio ga je i čuveni Filip II Makedonski, otac Aleksandra Velikog. Zbog toga se ovo ime kroz vekove pretežno vezivalo za osobine poput plemenitosti, vođske mudrosti i snage.

Pogledajte fotografije Anje Mit sa partnerom i sinom:

1/5 Vidi galeriju Anja Mit sa patnerom i sinom Filipom Foto: Printscreen/ Instagram/ anjamitofficial, Printscreen/Instagram/anjamitofficial

Inače, Anja Mit je ubrzo nakon prekida prethodne veze sa pilotom započela romansu sa košarkašem. Informaciju o okončanju prethodnog braka javno je potvrdila tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou".

"Razvela sam se. Ne bih da kopam po privatnom životu, moja četiri zida su moja četiri zida. U postupku smo papirološkog razvoda i toliko bih rekla," izjavila je tada glumica.

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