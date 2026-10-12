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Glumica Selma Bler uhapšena je nakon što je navodno napala više članova posade tokom leta, dok je pokušavala da otvori vrata aviona usred leta. Glumica je napravila opšti haos na letu kompanije "Delta Erlajns" koji je saobraćao ka Međunarodnom aerodromu "Džon F. Kenedi", izvestio je portal TMZ koji je prvi objavio vest.

Pogledajte u galeriji fotografije Selme Bler:

Selma Bler na dodeli Oskara sa servisnim psom Skautom Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Jeffrey Mayer/MPI / Capital pictures / Profimedia, Doug Peters / PA Images / Profimedia

Selma je pokušala da otvori vrata dok je avion još uvek bio u vazduhu, a zatim je fizički napala nekoliko članova posade koji su pokušali da je spreče u toj nameri.

"Dva člana kabinskog osoblja ove avio-kompanije pretrpela su povrede zbog kojih im je bila neophodna dalja medicinska pomoć usled napada od strane jednog putnika", potvrdila je Lučka uprava Njujorka u zvaničnom saopštenju, iako nisu direktno pomenuli ime zvezde filma "Pravna plavuša".

"Osoba koja je nanela ove povrede takođe je u više navrata pokušala da otvori vrata aviona. Uhapšena je odmah po sletanju, a incident trenutno istražuju federalni organi reda", dodaje se u saopštenju.

Selma Bler
Selma Bler Foto: ©Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection

Predstavnik za medije Selme Bler izjavio je za TMZ da je incident bio posledica zdravstvenih komplikacija.

"Selma je doživela zdravstvenu krizu koja je dovela do navedenog ponašanja. Odmah po sletanju pružena joj je hitna medicinska pomoć i ona se trenutno nalazi u stabilnom stanju", naveo je njen predstavnik.

(Kurir.rs/TheSun)

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