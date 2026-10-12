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Film "Digger" s Tomom Kruzom u glavnoj ulozi mogao bi da postane jedan od najvećih finansijskih promašaja u istoriji Holivuda. Nakon razočaravajućeg prvog vikenda, zarada u američkim bioskopima pala je za dodatnih 60 odsto. Satirična crna komedija reditelja Alehandra G. Injaritua dosad je u svetu zaradila samo 35,3 miliona dolara, a procenjuje se da bi gubici mogli da dosegnu čak 245 miliona dolara, piše Daily Mail.

Film je prvog vikenda u američkim bioskopima zaradio osam miliona dolara, dok je na međunarodnim tržištima prikupio dodatnih 12 miliona. Nakon drugog vikenda ukupna zarada u SAD porasla je na 14,4 miliona dolara. Prema trenutnim procenama, film bi do kraja prikazivanja u bioskopima mogao da zaradi tek 50 miliona dolara.

U galeriji pogledajte Toma Kruza u filmu "Digger":

1/5 Vidi galeriju Tom Kruz u filmu "Digger" Foto: Warner Bros. / Ferrari / Profimedia

Potrošili gotovo 300 miliona dolara

Prema pisanju Variety-ja, "Digger" bi u svetu trebao da zaradi oko 350 miliona dolara kako bi pokrio troškove, budući da bioskopima pripada otprilike polovina prihoda od prodatih ulaznica.

Warner Bros. prvobitno je za snimanje izdvojio 125 miliona dolara, ali zbog kašnjenja i dodatnih troškova budžet je porastao na procenjenih 180 miliona. Još 100 miliona dolara potrošeno je na marketing, a Kruz je mesecima intenzivno promovisao film.

Foto: Christophe SIMON / AFP / Profimedia

Ako se procene o gubitku od 245 miliona dolara ostvare, "Digger" bi mogao da nadmaši neke od najpoznatijih holivudskih promašaja. Među njima su Diznijevi filmovi "Džon Karter" iz 2012, s prijavljenim gubitkom od 161 milion dolara, i "Usamljeni osvetnik" (The Lone Ranger) iz 2013, koji je izgubio oko 160 miliona dolara.

Ni Kruzu finansijski neuspesi nisu nepoznanica. Njegov politički triler "Jaganjci i lavovi" iz 2007. nije ostvario očekivani uspeh, dok je "Mumija" iz 2017. završila s procenjenim gubitkom od 95 miliona dolara.

Trebalo je da mu donese prvog Oskara za glumu

Od "Diggera" se očekivalo mnogo više od dobre bioskopske zarade. Film je trebalo da bude i Kruzova velika prilika za osvajanje prvog Oskara u takmičarskoj kategoriji. Prema navodima izvora iz filmske industrije, Warner Bros. za kampanju usmerenu na filmske nagrade izdvojio je oko 15 miliona dolara.

Film je režirao četvorostruki oskarovac Alehandro G. Injaritu, poznat po filmovima "Čovek Ptica" i "Povratnik". Kruz dosad nije osvojio takmičarskog Oskara, iako je prošle godine dobio počasnu nagradu Akademije za doprinos filmskoj industriji.

Uprkos lošim rezultatima filma, glumac još nije potpuno ispao iz trke za Oskara. Prema procenama portala Gold Derby, trenutno je na četvrtom mestu među mogućim kandidatima za nominaciju za najboljeg glumca, s izgledima od 63 odsto. Konkurencija je ipak jaka, a među mogućim kandidatima spominju se Endru Skot, Džon Malkovič i Met Dejmon.

Alehandro G. Injaritu, reditelj filma Digger, i Tom Kruz Foto: KEIZO MORI / UPI / Profimedia

Warner Bros. promenio strategiju

Nakon lošeg početka prikazivanja, Warner Bros. odlučio je da promeni način promocije filma. Umesto uobičajenih reklama, zvanični profili "Diggera" na društvenim mrežama sada ističu pozitivne reakcije gledalaca i podeljena mišljenja kritičara.

Studio je pritom izazvao raspravu oglasom koji je upoređivao reakcije američkih i stranih kritičara. U njemu Kruzov lik, naftni tajkun Diger Rokvel, govori: "Amerika je bila uz svet u njegovim najmračnijim trenucima", na šta mu lik Riza Ahmeda odgovara: "Više nije." Zatim su prikazane pozitivne ocene stranih kritičara i negativne američke recenzije. Oglas se završavao Kruzovim pozivom publici: "Vi odlučite!"

Foto: Justin Ng / Avalon / Profimedia

Objava je u međuvremenu uklonjena s platforme X, ali je izazvala brojne reakcije. "Reklamirati film tako da Amerikance nazivaš glupima stvarno je hrabar potez. Sad ga možda i pogledam", napisao je jedan korisnik. Drugi se našalio: "Kažu da su Amerikanci preglupi za 'Diggera'. Dokažite Evropljanima da nisu u pravu i idite u bioskop. To vam je patriotska dužnost."

Ipak, takva strategija teško će promeniti činjenicu da "Digger" nije ostvario značajniji uspeh ni van američkog tržišta.

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