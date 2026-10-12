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Zašto se posuđe ne ispira pre stavljanja u mašinu

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Većina ljudi poseduje naviku da pre stavljanja posuđa u mašinu sve tanjire i šerpe nabrzinu ispere pod mlazom vode, verujući da je to garancija savršene čistoće. Međutim, ovo pretpranje stvara znatno veću potrošnju vode, struje i vremena nego što se na prvi pogled čini.

Koje sudove ne treba prati u mašini za pranje posuđa Foto: Scott Ramsey / Alamy / Profimedia

Ova prilično raširena praksa nepotrebno povećava račune za domaćinstvo. Izreka da uređaju treba prepustiti njegov posao nije samo puka preporuka za uštedu vremena, već i logičan korak ka racionalnijem domaćinstvu.

Stvar navike

Snažan mlaz vode trenutno uklanja krupne ostatke hrane i stvara utisak da je posuđe spremnije za mašinsko pranje. Kada je tanjir skoro čist, deluje znatno sigurnije da ga samo odložimo u korpu.

Zašto se posuđe ne ispira pre stavljanja u mašinu Foto: laurent davoust / Panthermedia / Profimedia

Veliku ulogu igra i tradicija. Saveti o obaveznom ispiranju prenose se godinama, iako je tehnologija mašina za pranje posuđa u međuvremenu izuzetno napredovala. Ljudi na ovaj način ujedno pokušavaju da preduprede neprijatne mirise, zalepljenu hranu i loše rezultate pranja, pa automatski otvaraju slavinu.

Princip rada savremenih uređaja

Novi modeli mašina konstruisani su upravo tako da efikasno uklanjaju prljavštinu sa posuđa. Mnogi uređaji danas imaju ugradene senzore koji sami procenjuju nivo zaprljanosti i na osnovu toga automatski prilagođavaju potrošnju vode, temperaturu i dužinu trajanja ciklusa. Ukoliko unapred uklonimo sve tragove hrane, senzori mogu registrovati da su sudovi već čisti i shodno tome skratiti ili oslabiti program.

Zašto se posuđe ne ispira pre stavljanja u mašinu Foto: larisa stefanuyk / Alamy / Profimedia

Pored toga, enzimi u savremenim deterdžentima formulisani su tako da razgrađuju masnoće, skrob i proteine. Zbog toga je najbolje primeniti jednostavno pravilo: uklonite čvrste ostatke hrane u smeće, a detaljno pranje prepustite mašini. Eko-programi su takođe osmišljeni da rade duže, ali uz minimalnu potrošnju vode i električne energije.

Skriveni troškovi dvostrukog pranja

Dugotrajno ispiranje posuđa vrućom vodom ne troši samo dragocene litre vode, već i značajnu količinu energije potrebne za njeno zagrevanje.

U domaćinstvima u kojima se primenjuje detaljno pretpranje pod slavinom, ova navika pravi nepotreban finansijski trošak. Nekoliko minuta pod slavinom svakog dana na mesečnom i godišnjem nivou pretvara se u stotine litara uzalud potrošene vode. Dodatno voda ne znači i čišće posuđe, jer na ovaj način praktično dva puta plaćate isti proces - prvi put na slavini, a drugi u mašini.

Pravilno održavanje

Naravno, postoje i situacije kada je priprema neophodna. Zagorele šerpe, sasušeni tragovi jaja ili skoreli sir zahtevaju kratko potapanje. Ipak, postoji velika razlika između uklanjanja zalepljene hrane i temeljnog ispiranja svakog tanjira.

Zašto se posuđe ne ispira pre stavljanja u mašinu Foto: Panther Media, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Da biste smanjili potrošnju, krupne ostatke jednostavno sastružite u kantu. Posuđe složite tako da mlaznice vode mogu neometano da dopru do svih površina. Za redovno pranje koristite standardne programe, dok jake cikluse ostavite za izuzetno zaprljane posude.

Pored toga, neophodno je redovno čistiti filter mašine, jer sakupljena prljavština u njemu direktno utiče na kvalitet pranja i stvara neprijatne mirise. Pojava mrlja na čašama obično je povezana sa tvrdoćom vode ili pogrešnom dozom soli i sjaja, a ne sa izostankom pretpranja.

Pogledajte video: Saveti za pranje sudova u mašini