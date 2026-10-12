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Zvezda serije "Breaking Bad" Ar-Džej Mite preminuo je u 34. godini, preneli su mediji.

Mite, koji je igrao Voltera Vajta mlađeg u seriji nagrađenoj Emijem, preminuo je u ponedeljak u Braunsvilu, u Teksasu.

- Sa dubokom tugom delimo vest o tragičnoj smrti voljenog glumca, filantropa i strastvenog zagovornika prava osoba sa invaliditetom Ar-Džeja Mitea - rekao je glumčev predstavnik za Dedlajn.

Brejkin Bed RJ MItte
Foto: SONY PICTURES TELEVISION-ACME SHARK-MGM TELEVISION-PEGASUS / Album / Profimedia

Uzrok Miteove smrti nije odmah otkriven, međutim, TMZ je objavio da je počinio samoubistvo.

Mite je imao cerebralnu paralizu i bio je zagovornik prava osoba sa invaliditetom. Bio je ambasador poznatih ličnosti za organizacije poput United Cerebral Palsy i Shriners Children’s, kao i portparol Udruženja filmskih glumaca za glumce sa invaliditetom.

Kurir.rs

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