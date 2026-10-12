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Keli Ozborn je spakovala kofere i iz Los Anđelesa se preselila u Veliku Britaniju nakon što je pre godinu dana izgubila svog oca i najboljeg prijatelja, Ozija Ozborna.Keli je odrasla u Los Anđelesu sa svojom poznatom porodicom koja se proslavila u kultnoj seriji "Ozbornovi", koja je od nje i njenog brata Džeka napravila zvezde.

Pogledajte u galeriji Keli Ozborn sa majkom Šeron:

1/8 Vidi galeriju Keli Ozborn i Šeron Ozborn na dodeli BRIT nagrada Foto: Brett D. Cove / SplashNews.com / Splash / Profimedia, SUMO / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Frederic Duval / Sipa USA / Profimedia

Nažalost, legenda grupe "Black Sabbath", Ozi je preminuo 2025. godine ostavljajući za sobom suprugu Šeron i njegovo šestoro dece. Keli Ozborn je bila teško pogođena gubitkom i šokirala je fanove kada se pojavila na dodeli nagrada BRITS ranije ove godine izgledajući bolno mršavo.

Zvezda koja je otvoreno govorila o sebi, a nedavno je raskinula veridbu sa Sidom Vilsonom, suočila se sa lavom uvreda od strane klavijaturista nakon što su fotografije sa dodele nagrada postale viralne.

Keli i Šeron Ozborn na dodeli Brit nagrada Foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Dok nastavlja da tuguje za svojim ocem, Keli želi da bude bliže Ozijevom grobu. Ona je priznala da je nakon njegove smrti bila previše mršava, ali se sada ugojila i dobila 10 kilograma. Isto tako je odlučila da ne želi da njen mlađi sin, četvorogodišnji Sidni, ima isto detinjstvo kao ona i zato je odlučila da Englesku nazove svojim domom.

Keli Ozborn na sahrani oca sa njegovim sunčanim naočarima Foto: Jacob King, PA Images / Alamy / Profimedia

Iako njen brat Džek i dalje živi u Los Anđelesu sa porodicom, Keli je odlučila da se preseli:

- Želim da moj sin ima drugačije detinjstvo od mog. U početku, kada je bio mlađi i kada smo mnogo putovali (sa bendom Slipnot Sidnijevog oca), pomislila sam: Ovo je sjajno. On odrasta baš kao ja. - rekla je za The Sun i dodala:

- Ne, ovo zapravo nije zdravo za njega i izlaže ga previše stvarima. Moram da ga vratim kući.-

- Oduvek smo govorili da ako ikada budemo imali dete, ono će odrastati u Engleskoj.- rekla je ona.

Keli takođe kaže da je zabrinuta zbog zastrašujuće kulture oružja u SAD, koja je nažalost dovela do brojnih pucnjava u školama u zemlji. Mali Sidni, koji se često pojavljuje sa svojom mamom na njenim Jutjub video snimcima, sada ide u istu školu u koju je Keli išla u Velikoj Britaniji pre nego što su se Ozbornovi preselili u Los Anđeles.

Otkrivajući da prihvata ulogu engleske seoske mame, ona deli: - Toliko sam uključena u školu. Sastanci roditeljskog saveta, događaji, sve to. Nikada nisam mislila da ću biti ovakva mama, ali volim sve to. Idem na sve što je vezano za školu.-

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