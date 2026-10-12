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Istina nije uvek prijatna, posebno kada sruši sliku koju smo dugo imali o nekoj osobi ili situaciji. U danima koji dolaze neki bi se horoskopski znaci mogli suočiti sa informacijama koje će ih iznenaditi, razočarati ili naterati da preispitaju svoje odluke. Iako im ono što saznaju neće biti lako da prihvate, upravo bi to moglo da im pomogne da napokon krenu dalje.

Foto: Shutterstock

Prema astrološkim predviđanjima,tri znaka posebno bi mogla da se nađu u situacijama u kojima više neće moći da ignorišu ono što im je već neko vreme pred očima.

Blizanci

Blizanci bi uskoro mogli da saznaju nešto neočekivano o osobi kojoj su verovali. Moguće je da će kroz slučajan razgovor ili nečiju nepromišljenu izjavu otkriti da im neko nije govorio celu istinu. Najviše će ih pogoditi činjenica da su određene znakove upozorenja primećivali i ranije, ali su odlučili da ih zanemare.

Blizanci Foto: Shutterstock

Njihova prva reakcija mogla bi da bude ljutnja, ali nakon početnog razočaranja shvatiće da im je bolje da znaju na čemu su. Ova situacija mogla bi da ih podstakne da postave jasnije granice u odnosima i prestanu da opravdavaju tuđe ponašanje.

Vaga

Vage će možda morati da se suoče sa neprijatnom istinom o odnosu u koji su uložile mnogo vremena i emocija. Osoba do koje im je stalo mogla bi da pokaže da ne deli njihova osećanja ili da ima drugačije planove za budućnost. Iako su već neko vreme osećale da nešto nije u redu, nadale su se da će se situacija sama popraviti.

Vaga Foto: Shutterstock

Najveći izazov biće im da prihvate da ne mogu uvek da održe mir i zadovolje sve oko sebe. Spoznaja će ih zaboleti, ali bi mogla da im donese i olakšanje. Napokon će imati priliku da odluče šta zaista žele, bez stalnog prilagođavanja drugima.

Škorpija

Škorpije su poznate po snažnoj intuiciji, a u nadolazećim danima mogle bi da dobiju potvrdu sumnje koja ih već dugo muči. Moguće je da će otkriti nečiju tajnu, skrivene namere ili činjenicu da se iza naizgled iskrenog odnosa krije nešto sasvim drugo.

Škorpija Foto: Shutterstock

Iako će ih otkriće pogoditi, Škorpije neće dugo ostati u stanju šoka. Umesto burne reakcije, mogle bi da se povuku i dobro razmisle o sledećem koraku. Jednom kada izgube poverenje, teško ga ponovo vraćaju. Upravo zato ova bi istina mogla da označi kraj jednog odnosa, ali i početak mirnijeg perioda u kojem će više pažnje posvetiti sebi.

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