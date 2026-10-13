Princ Hari i Megan Markl i od praznika prave rijaliti: Doneli važnu odluku koja se tiče Božića, neće da se smire, pa to ti je
- Princ Hari i Megan Markl navodno će Božić provesti u SAD, uz odluku da deci Arčiju i Lilibet obezbede poznato i mirno okruženje.
- Njihov izbor mogao bi da poštedi britansku kraljevsku porodicu neprijatnih pitanja o pozivu u Sandringem i mogućem susretu sa Čarlsom, Kamilom, Vilijamom i Kejt.
Princ Hari i Megan Marklnavodno planiraju da božićne praznike provedu u Sjedinjenim Američkim Državama. Odluka je, prema pisanju britanskih medija, doneta nakon razmatranja porodičnih okolnosti, a posebno potreba njihove dece, Arčija i Lilibet.
Nakon velikih promena u životu, uključujući preseljenje u drugu zemlju i polazak u novu školu, poznatom paru je, kako se pretpostavlja, važno da deci obezbedi što više poznatog i sigurnog okruženja tokom praznika.
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Prema pojedinim navodima, supružnici nisu odmah imali isto mišljenje o tome gde bi trebalo da provedu Božić. Pominjalo se da Megan nedostaje dom, kao i da je svakodnevno u kontaktu sa majkom Dorijom. S druge strane, Hari je nakon šest godina života u SAD navodno želeo da praznike provede u Velikoj Britaniji. Njihova odluka mogla bi da olakša situaciju i ostalim članovima kraljevske porodice, posebno kralju Čarlsu, kraljici Kamili, princu Vilijamu i princezi Kejt.
Da su Hari i Megan odlučili da Božić provedu u Velikoj Britaniji, ostalo bi otvoreno pitanje da li bi bili pozvani na tradicionalno okupljanje kraljevske porodice u Sandringemu. Takođe, nije bilo jasno da li bi se tom prilikom sastali sa Čarlsom i Kamilom, odnosno Vilijamom i Kejt, kako bi njihova deca provela vreme sa svojim rođacima.
Prema mišljenju autorke teksta, odluka Saseksovih uklanja dilemu pred kojom bi se našli stariji članovi kraljevske porodice. Poziv Hariju i Megan mogao bi da otvori nova pitanja o njegovom mestu u monarhiji i odnosima unutar porodice. Sa druge strane, ukoliko ih ne bi pozvali, to bi moglo da deluje kao odbacivanje para i njihove dece tokom praznika koji se tradicionalno provode sa porodicom.
Ipak, još nije poznato da li će se Hari i Megan sastati sa nekim članovima kraljevske porodice pre nego što otputuju u Kaliforniju. Iako će praznike, prema navodima, provesti odvojeno, postoji mogućnost da pre toga organizuju porodično okupljanje.
U središtu cele odluke, kako se ističe, nalaze se Arči i Lilibet, čije su potrebe verovatno imale važnu ulogu u izboru mesta na kojem će porodica provesti Božić, piše britanski Ekspres.
(Kurir.rs/Najžena)
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