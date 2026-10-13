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Princ Hari i Megan Marklnavodno planiraju da božićne praznike provedu u Sjedinjenim Američkim Državama. Odluka je, prema pisanju britanskih medija, doneta nakon razmatranja porodičnih okolnosti, a posebno potreba njihove dece, Arčija i Lilibet.

Nakon velikih promena u životu, uključujući preseljenje u drugu zemlju i polazak u novu školu, poznatom paru je, kako se pretpostavlja, važno da deci obezbedi što više poznatog i sigurnog okruženja tokom praznika.

Pogledajte u galeriji princa Harija i Megan Markl:

1/7 Vidi galeriju Princ Hari i Megan Markl Foto: Kola Sulaimon / AFP / Profimedia, ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Prema pojedinim navodima, supružnici nisu odmah imali isto mišljenje o tome gde bi trebalo da provedu Božić. Pominjalo se da Megan nedostaje dom, kao i da je svakodnevno u kontaktu sa majkom Dorijom. S druge strane, Hari je nakon šest godina života u SAD navodno želeo da praznike provede u Velikoj Britaniji. Njihova odluka mogla bi da olakša situaciju i ostalim članovima kraljevske porodice, posebno kralju Čarlsu, kraljici Kamili, princu Vilijamu i princezi Kejt.

Princ Hari i Megan markl Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Da su Hari i Megan odlučili da Božić provedu u Velikoj Britaniji, ostalo bi otvoreno pitanje da li bi bili pozvani na tradicionalno okupljanje kraljevske porodice u Sandringemu. Takođe, nije bilo jasno da li bi se tom prilikom sastali sa Čarlsom i Kamilom, odnosno Vilijamom i Kejt, kako bi njihova deca provela vreme sa svojim rođacima.

Prema mišljenju autorke teksta, odluka Saseksovih uklanja dilemu pred kojom bi se našli stariji članovi kraljevske porodice. Poziv Hariju i Megan mogao bi da otvori nova pitanja o njegovom mestu u monarhiji i odnosima unutar porodice. Sa druge strane, ukoliko ih ne bi pozvali, to bi moglo da deluje kao odbacivanje para i njihove dece tokom praznika koji se tradicionalno provode sa porodicom.

Princ Hari i Megan Foto: Fatih Aktas / AFP / Profimedia

Ipak, još nije poznato da li će se Hari i Megan sastati sa nekim članovima kraljevske porodice pre nego što otputuju u Kaliforniju. Iako će praznike, prema navodima, provesti odvojeno, postoji mogućnost da pre toga organizuju porodično okupljanje.

U središtu cele odluke, kako se ističe, nalaze se Arči i Lilibet, čije su potrebe verovatno imale važnu ulogu u izboru mesta na kojem će porodica provesti Božić, piše britanski Ekspres.

(Kurir.rs/Najžena)

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