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Farbanje kosekod frizera za mnoge je izdvajanje poveće sume novca, za neke gubljenje vremena i strpljenja, ali ono što ume zaista da nervira jeste da se sede na slepoočnicama vrate za tri nedelje, pa žene često razmišljaju kojem drugom rešenju da pribegnu. Ukoliko ste u toj grupi, korisno je da znate da sastojak koji prekriva sede sigurno imate u kuhinjskom ormariću.

Foto: Phovoi R. / Panthermedia / Profimedia

Prirodno pokrivanje sedih sve češće se vraća u razgovor kao jedan od popularnih bjuti trendova, obično uz rečenicu "moja baka je to radila i imala kosu do struka". Jedan sastojak zaista tamni vlasi i daje im gustinu na dodir. Radi samo pod jednim uslovom, a baš taj uslov većina preskoči.

Kafa za sede vlasi: Šta se zaista dešava

Obična mlevena crna kafa je taj sastojak. Ne boji kosu iznutra kao hemijska farba. Oblaže vlas spolja i sede prevlači toplim braon tonom. Kesica od 100 grama košta oko 150 dinara, a za jednu masku potrebne su dve kašike. To je manje od 50 dinara po tretmanu. Gustina nije marketinška priča. Kofein malo podigne spoljni sloj vlasi, pa kosa nakon sušenja deluje punije i teže. Efekat traje do sledećeg pranja, isto kao i boja.

Mlevena crna kafa Foto: Joris Luyten, Cephas Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Uslov koji odlučuje da li će kafa uopšte delovati

Kafa daje rezultat samo na tamnoj kosi. Na braon i crnoj bazi sa 20 do 30 odsto sedih dobićete ujednačen ton nakon tri do četiri ponavljanja. Na plavoj kosi dobijate prljavo žućkasto sivilo koje niko ne želi. Tu ne pomaže duže stajanje, a ni jača kafa.

Potpuno seda kosa je druga priča. Kad sedih ima preko 60 odsto, kafa ih obavije riđasto braon nijansom koja se ne slaže s ostatkom. Prirodna boja za kosu od kafe može da prekriva sede, ali je ipak više nijansiranje nego pravo pokrivanje. Ovo je rečenica koju vredi zapamtiti pre nego što skuvate prvu džezvu.

Kako se pravi domaća maska za kosu od kafe

Skuvajte jaku kafu od dve kašike mlevene kafe i 200 ml vode, pa je ostavite da se skroz ohladi. Umešajte četiri kašike balzama koji ionako koristite, da smesa bude gusta kao jogurt. Nanesite je na opranu, vlažnu kosu, od korena do vrhova, i pokrijte najlonskom kesom.

Isperite nakon 40 minuta mlakom vodom, bez šampona. Prve dve nedelje masku stavljajte dva puta nedeljno, posle toga jednom. Ako držite masku duže od sat vremena, ton neće biti tamniji, samo ćete isušiti krajeve.

Seda kosa Foto: Shutterstock

Greške koje kvare farbanje kose kafom

Najveći problem nije kafa, problem je nestrpljenje. Nakon jednog pranja zaključite da nema efekta, a farbanje kose kafom traži bar tri ponavljanja. Evo gde još nema rezultata:

- instant kafa umesto mlevene, jer ima premalo pigmenta

- topla smesa na koži glave, koja izaziva crvenilo i svrab

- pranje šamponom odmah nakon maske

- svetli peškir i bela posteljina prve noći

Bela jastučnica pokupi braon trag prve dve noći. Stavite tamnu i problem nestaje.

Kada prirodno pokrivanje sedih neće dati dobar efekat

Nikako na farbanu svetlu kosu. Ako imate balejaž ili pramenove, kafa se uhvati za porozne vlasi neravnomerno. Ostaju flekave zone koje se kasnije teško ispravljaju, čak i kod frizera. Isto važi ako ste u poslednjih mesec dana bili podvrgnuti blajhanju.

Za tamnu kosu sa prvim sedima ovo je najjeftinije tamnjenje sedih vlasi koje možete probati, bez mirisa amonijaka u stanu i bez zakazivanja termina.

(Kurir.rs/Superžena)

VIDEO: Prirodna farba za sedu kosu