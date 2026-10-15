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U istoriji američke televizije i zlatnog doba Holivuda malo je glumaca koji su uspeli da ostave tako upečatljiv trag otmenosti, autoriteta i prefinjenog šarma kao što je to učinio Džon Forsajt. Za milione gledalaca širom sveta, on je bio i ostao neprikosnoveni Blejk Karington iz kultne sapunice "Dinastija", koja se emituje svakog radnog dana na Kurir televiziji u 17 i 23:10 časova, moćni naftni magnat čiji su prepoznatljivi, baršunasti glas i uglađeni maniri definisali televizijsku estetiku osamdesetih godina prošlog veka.

Pogledajte u galeriji Džona Forsajta u ulozi Blejka Karingtona:

1/7 Vidi galeriju Blejk Karington, serija Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Ujedno, njegov glas obeležio je još jedan globalni pop-kulturni fenomen, franšizu Čarlijevi anđeli, gde je pozajmljivao glas tajanstvenom šefu Čarliju Tounsendu.

Međutim, iza fasade besprekornog holivudskog gospodina, čiji je privatni život pred kamerama delovao idilično, krila se složena, distancirana i na momente izuzetno kontroverzna ličnost. Izvan svetla reflektora, Forsajt je vodio život obeležen porodičnim distanciranjem, emotivnim otuđenjem od najstarijeg sina i proračunatim građenjem imidža savršenog porodičnog čoveka, koji je u stvarnosti znatno odudarao od holivudskog mita.

Detinjstvo

Džon Forsajt rođen je kao Džon Linkoln Frojnd 29. januara 1918. godine u Pensilvaniji. Odrastao je u porodici jevrejskog porekla, gde se otac bavio berzanskim posredovanjem tokom Velike depresije. Mladi Džon u početku uopšte nije maštao o glumačkoj karijeri. Bio je strastveni sportista i izvrstan bejzbol igrač, pa je tokom studija na Univerzitetu u Severnoj Karolini planirao da svoj život posveti sportu. Sa osamnaest godina radio je kao zvanični spiker na utakmicama bejzbol tima Bruklin Dodžers.

Pogledajte u galeriji fotografije Džona Forsajta u mladosti:

1/5 Vidi galeriju Džon Forsajt u mladosti Foto: Universal Pictures / Ross Hunter / AFP / Profimedia, Snap Stills / Zuma Press / Profimedia, Archive PL / Alamy / Profimedia

Ipak, na nagovor oca i prijatelja koji su uočili njegovu izuzetnu dikciju, stas i upečatljiv dubok glas, počeo je da pohađa časove glume. Tokom Drugog svetskog rata služio je u ratnom vazduhoplovstvu SAD, učestvujući u predstavama i edukativnim filmovima za vojsku. Po završetku rata, postao je jedan od prvih članova čuvenog glumačkog studija “Actors Studio” u Njujorku, gde je pekao zanat zajedno sa velikanima poput Marlona Branda. Njegova karijera na Brodveju ubrzo je procvetala, a kritičari su ga hvalili zbog prirodne elegancije i staloženosti na sceni.

Prvi uspesi

Šezdesetih godina prošlog veka Forsajt prelazi u Holivud i ubrzo postaje prepoznatljivo lice na malim ekranima. Prvu veliku popularnost stekao je u humorističkoj seriji "Neženja" (Bachelor Father), gde je tumačio lik šarmantnog advokata koji se brine o svojoj nećakama. Ova uloga učvrstila je njegov imidž idealnog, modernog američkog muškarca – odmerenog, stabilnog i uvek besprekorno odevenog.

Džon Forsajt, serija Neženja Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Njegov veliki glumački uspeh na filmu vezuje se za saradnju sa čuvenim rediteljem Alfredom Hičkomokom. Hičkok ga je izabrao za glavnu ulogu u crnoj komediji "Nevolje sa Harijem" (The Trouble with Harry, 1955), u kojoj je igrao pored mlade Širli Meklejn, kao i u špijunskom trileru "Topaz" (1969). Hičkok je izuzetno cenio Forsajtovu sposobnost da prenese unutrašnji mir i kontrolu na platnu, osobine koje će kasnije postati njegov zaštitni znak.

Godine 1976. prihvatio je nesvakidašnji angažman u seriji "Čarlijevi anđeli". Njegov zadatak bio je da pozajmljuje glas misterioznom milijarderu Čarliju koji se nikada ne pojavljuje pred kamerama, već sa svojim detektivkama komunicira isključivo preko spikerfona. Ova uloga donela mu je ogromnu zaradu i svetsku prepoznatljivost, a da pritom uopšte nije morao da provodi sate na setu sa glumicama.

Čarlijevi anđeli (1976) Foto: kpa Publicity / United Archives / Profimedia

Blejk Karington

Kada je 1981. godine producent Aaron Speling započeo rad na sapunici "Dinastija", uloga naftnog magnata Blejka Karingtona prvobitno je bila ponuđena Džordžu Pepardu. Nakon što je odbio ulogu u poslednjem trenutku, Speling je pozvao Džona Forsajta. Ispostavilo se da je to bila odluka koja je zauvek promenila istoriju televizije.

Forsajt je uneo specifičnu vrstu dostojanstva u lik Blejka Karingtona. Za razliku od svog televizijskog rivala Džej Ara Juinga iz serije Dalas, koji je prikazan kao neskriveni zlikovac, Blejk je bio kompleksniji – nemilosrdan poslovni čovek u svetu nafte, ali uvek uglađen, zaštitnički nastrojen prema porodici i sa čvrstim moralnim kodeksom.

Džoan Kolins, Džon Forsajt, Linda Evans, serija Dinastija Foto: Profimedia

Serija je doživela nezapamćen planetarni uspeh, a Forsajt je postao jedan od najplaćenijih i najuticajnijih glumaca tog doba. Njegova hemija na ekranu sa Lindom Evans (Kristl) i Džoan Kolins (Aleksis) bila je ključni pokretač radnje. On je bio jedini glumac koji se pojavio u svih 220 epizoda ove serije, dobivši za svoj rad dve nagrade Zlatni globus.

Sukob sa najstarijim sinom

Dok je pred kamerama uvek ostavljao utisak tople, očinske figure i čoveka koji brine o svojoj porodici, privatni život Džona Forsajta pratile su ozbiljne kontroverze i narušeni odnosi sa najužom rodbinom. Forsajt se ženio tri puta. Iz prvog, kratkotrajnog braka sa glumicom Parker MekKormik ima sina Dela W. Forsajta, dok je iz drugog braka sa glumicom Džuli Voren imao dve ćerke – Bruk i Pejdž. Sa svojom trećom ženom Nikol Karter, sa kojom je bio do poslednjeg dana, nije imao dece. Koliko je njihova ljubav bila velika pokazuje i činjenica da je ona umrla od tuge za njim, samo 40 dana nakon njegove smrti.

Džon Forsajt Foto: Ralph Dominguez/MediaPunch / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najveća mračna senka na njegov privatni život bačena je kroz izuzetno hladan i otuđen odnos sa najstarijim sinom Delom Forsajtom. Njegov sin je u više navrata davao intervjue za američke medije, optužujući poznatog oca da ga je potpuno odbacio još u ranom detinjstvu. Prema njegovim tvrdnjama, Forsajt je bio izuzetno proračunat čovek kome je građenje javne slike o sebi bilo znatno važnije od stvarnih emocija.

Najstariji sin je tvrdio da ga je otac godinama ignorisao, izbegavao susrete sa njim i emotivno ga distancirao od ostatka porodice. Optuživao je slavnog glumca da je u medijima svesno kreirao lažnu sliku o sebi kao o idealnom i brižnom ocu, dok je u stvarnosti bio hladan, elitistički nastrojen i nepopustljiv. Ova javna optuživanja narušila su idiličnu sliku o holivudskom gospodinu i otkrila da je iza kulisa vladala potpuno drugačija atmosfera od one prikazane u tabloidima.

Pored toga, kolege sa seta povremeno su svedočile da je Forsajt, uprkos profesionalizmu, umeo da drži izrazitu distancu prema mlađim glumcima i da je rigorozno kontrolisao svoj imidž, vodeći računa da nijedan detalj iz njegovog privatnog života ne ugrozi ugovore sa velikim studijima i sponzorima.

Rivalstvo sa Džoan Kolins

Tokom snimanja "Dinastije", Džon Forsajt je imao status neprikosnovenog lidera. Međutim, taj status je često bio izvor tihih tenzija i rivalstva u glumačkoj ekipi. Naročito je bio upečatljiv njegov odnos sa Džoan Kolins. Iako su pred kamerama funkcionisali besprekorno stvarajući legendarni televizijski par, privatno nisu bili u bliskim odnosima. Džoan Kolins je kasnije javno otkrila da sa Forsajtom van scenarija praktično nije razgovarala godinama, jer je glumac insistirao na tome da uvek bude u centru pažnje i da drži potpunu kontrolu nad glumačkom podelom.

Džon Forsajt, Džoan Kolins, serija Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Forsajt je u svom ugovoru imao poseban uslov prema kome je uvek morao da bude potpisan prvi u špici, kao i da dobija najveći honorar po epizodi, što je povremeno stvaralo nezadovoljstvo među ostalim članovima ekipe koji su smatrali da podjednako doprinose enormnoj gledanosti serije. Njihov odnos bio je toliko napet da je Džoan Kolins jednom prilikom izjavila da je, kada je bila snimana scena u kojoj Blejk u naletu besa davi Aleksis, iskreno strahovala da će je kolega glumac možda povrediti.

Džoan Kolins, Džon Forsajt, serija Dinastija Foto: Aaron Spelling Prods Collection / Everett / Profimedia

Uprkos svemu, njegova posvećenost poslu bila je nesporna. Kada je glumac Rok Hadson, koji je u "Dinastiji" tumačio lik Danijela Risa, javno objavio da boluje od side (što je bio ogromna tabu tema osamdesetih godina), u medijima i na setu zavladala je panika zbog poljupca koji je Hadson imao sa Lindom Evans. Dok su mnogi izbegavali kontakt, Forsajt je nastojao da zadrži profesionalizam i smiri strasti čak i u medijima, iako je produkcija ubrzo unela drastične promene u dalja snimanja.

Rok Hadson, Linda Evans u seriji Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Poslednji dani

Nakon završetka snimanja Dinastije 1989. godine i reprizne mini-serije "Dinastija: Na okupu" (Dynasty: The Reunion) 1991. godine, Džon Forsajt se postepeno povukao iz aktivnog glumačkog života. Svoj glas je još jednom pozajmio Čarliju u filmskim adaptacijama Čarlijevi anđeli iz 2000. i 2003. godine, a zatim je tri godine kasnije ponovo debitovao kao Blejk Karington u specijalu "Dynasty Reunion: Catfights & Caviar" što je bio njegov poslednji zvanični profesionalni angažman u kinematografiji.

Poslednje godine života proveo je mirno, daleko od gradske gužve i medijske pažnje, posvećen uzgoju rasnih konja na svom imanju u Kaliforniji i humanitarnom radu. Tokom kasnijih godina borio se sa teškim zdravstvenim problemima, uključujući operaciju srca i dugotrajnu borbu sa rakom debelog creva.

Džon Forsajt sa trećom suprugom Nikol Karter Forsajt Foto: Printscreen/Facebook

Džon Forsajt je preminuo 1. aprila 2010. godine u 92. godini u gradu Santa Inez u Kaliforniji, usled komplikacija izazvanih upalom pluća i rakom. Iza sebe je ostavio bogatu karijeru koja je trajala više od šest decenija. Uprkos mračnim senkama i kontroverzama koje su pratile njegov privatni život i odnos sa najstarijim sinom, Forsajt ostaje upamćen kao jedna od najvećih ikona američke televizije - čovek čiji su stil, glas i autoritet postavili standarde za sve buduće dramske uloge televizijskih magnata.

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