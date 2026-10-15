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Nemačko selo koje je bilo naseljeno najmanje 1.000 godina danas je gotovo napušteno, pošto su njegovi stanovnici evakuisani i preseljeni u novo naselje nekoliko kilometara dalje.

Odluka o preseljenju doneta je 2013. godine, kada je isplanirano da se na mestu starog sela otvori veliki površinski rudnik uglja. Međutim, planovi su kasnije odbačeni, a selo je ostalo da propada, dok priroda postepeno preuzima ulice i porodične kuće.

Pogledajte u galeriji fotografije sela Stari Moršenih:

1/5 Vidi galeriju selo Stari Moršenih Foto: Christoph Hardt / imago stock&people / Profimedia

"Ovde je zaista jezivo"

Reč je o Moršenih-Altu, poznatom i kao Stari Moršenih. Njegovih 500 stanovnika je preseljeno u novo naselje istog imena. Do 2015. godine svi su dobili novi smeštaj, ali je staro selo ostalo na svom mestu i danas privlači znatiželjnike.

Danas se govori o mogućnosti da se Moršenih-Alt preimenuje i pretvori u “selo budućnosti“. Ime Birgevald već se pominje kao deo te ideje, ali je sve i dalje na čekanju, prenosi Mirror.

U međuvremenu, staro selo izgleda sablasno - većina ulica i kuća je napuštena, a rastinje se širi tamo gde su nekada svakodnevno prolazili meštani. Uprkos tome, u selu ima još nekoliko stanovnika.

Urbani istraživač Kolin, koji svoja putovanja beleži na Jutjub kanalu Bearded Explorer, obišao je “selo duhova” i naišao na prizore koje nije očekivao.

“Ovde je zaista jezivo. Biće zanimljivo videti šta će na kraju uraditi sa ovim mestom“, rekao je.

Veliki deo nekada živog sela danas je potpuno zapušten. Korov i trava probijaju se kroz staze i prilaze kućama, dok drveće i drugo rastinje prete da sasvim prekriju napuštene objekte.

Seoska crkva teško je oštećena u požaru, a od nekadašnjeg zdanja ostali su tek delovi zidova.

"Zaista je čudno hodati ulicom..."

Većina prodavnica i kuća u Moršenih-Altu zatvorena je i zapečaćena. Neki ulazi potpuno su zazidani, pa je teško videti šta se krije iza fasada. Prema Kolinovim rečima, stanovnici nisu imali mnogo vremena da napuste domove, što je kod pojedinih izazvalo ogorčenje.

“Možete da zamislite koliko je stanovnika bilo ljuto i koliko njih se verovatno pita da li je uopšte trebalo da se iseli“, rekao je urbani istraživač.

Klikom na link pogledajte kako izgleda najlepše selo na svetu.

Prazne ulice ostavljaju utisak da je život u selu iznenada stao. Kolin je priznao da je tokom obilaska imao osećaj kao da je svet “došao do svog kraja” i da je on jedan od “poslednjih preživelih”.

“Zaista je čudno hodati ulicom koja bi u ovo doba dana trebalo da bude veoma prometna, a nema nikoga“, opisao je svoje utiske.

Ipak, urbani istraživač sreo je jednog stanovnika tokom obilaska. Čovek nije govorio engleski, ali su uz pomoć aplikacije za prevođenje uspeli da razmene nekoliko informacija.

“Rekao nam je da ovde živi osam porodica“, ispričao je Kolin.

Po njegovim rečima, među današnjim stanovnicima više nema familija koje su prvobitno živele u selu. Malobrojni ljudi koji su se doselili potiču iz Turske, Avganistana i Egipta.

Da li će Moršenih-Alt zaista postati “selo budućnosti“ ili će ostati podsetnik na planove koji su promenili živote stotina ljudi, pokazaće vreme.

(Kurir.rs/ Telegraf)

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