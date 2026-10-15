Slušaj vest

Postoje susreti koji nam zauvek ostanu u sećanju, ne zbog velikih reči ili obećanja, već zbog dobrote koju nismo očekivali. Upravo jednu takvu priču svojevremeno je podelila Marija, devojka koja je kao studentkinja u Beogradu pokušavala da uskladi fakultetske obaveze, posao i svakodnevne troškove. U trenutku kada joj je svaki dinar značio, život ju je spojio sa čuvenom glumicom Brankom Petrić, čiji je postupak ostavio neizbrisiv trag u njenom životu.

Branka Petrić na promociji monografije o Lauševiću Foto: Boba Nikolić

Marija je u prestonicu došla sa željom da završi fakultet i izgradi svoju budućnost, svesna da će to od nje i njene porodice zahtevati mnogo odricanja. Kako bi olakšala roditeljima, počela je da radi kao dadilja, čuvajući dete jedne porodice. Upravo su joj roditelji mališana predložili da iznajmi garsonjeru koja se nalazila na istom spratu, što joj je zbog posla i svakodnevnih obaveza delovalo kao idealno rešenje.

Ispostavilo se da je stan pripadao jednom od najpoznatijih glumačkih parova sa naših prostora, Branki Petrić i Bekimu Fehmiuu. Marijina majka razgovarala je sa glumicom i dogovorila mesečnu kiriju od 200 evra. Iako je taj iznos predstavljao ozbiljan izdatak za porodični budžet, roditelji su bili spremni da pomognu ćerki, verujući da je njeno obrazovanje vredno svakog odricanja.

Susret u pozorištu koji je promenio sve

Branka Petrić Foto: Stefan Stojanović

Kada je došlo vreme da prvi put plati stanarinu, Marija se sa pripremljenim novcem uputila na pomalo neobično mesto za takav susret. Branka Petrić pozvala ju je u Jugoslovensko dramsko pozorište, gde je te večeri igrala predstavu, predloživši joj da dođe nešto ranije. Uz to joj je ponudila da bude njen gost i pogleda predstavu.

Branka je, već obučena u kostim za predstavu, sišla do recepcije kako bi se sastala sa njom. Marija joj je pružila dogovorenih 200 evra, očekujući da će samo predati novac i zahvaliti se na pozivu. Međutim, glumica je reagovala potpuno drugačije.

- Molim, šta je to? Ne, ne, tvoja mama mene sigurno nije lepo razumela, pobogu ti si student, kakvih 200€, to je mnogo, ovo je dovoljno - rekla je Branka, prema Marijinom svedočenju koje su svojevremeno preneli mediji.

Branka Petrić Foto: Zorana Jevtić

Umesto da prihvati čitav iznos, glumica je uzela samo jednu novčanicu od 100 evra, a drugu vratila devojci. Marija je ostala zatečena, jer nije očekivala da će joj neko na takav način izaći u susret, naročito kada je kirija već bila dogovorena.

„Pozdravi mamu i samo uči“

Zbunjena neočekivanim obrtom, studentkinja je pokušala da proveri da li je Branka zaista sigurna da želi da prihvati upola manju kiriju. Glumica, međutim, nije ostavila prostora za raspravu.

- Naravno da sam sigurna, ni slučajno, nemoj da mi se zahvaljuješ ništa, pozdravi mamu i samo uči.

Dobrota koju nije zaboravila ni posle završetka fakulteta

Branka Petrić Foto: Dragana Udovičić

U vreme kada se sve ovo dogodilo, Marija je zarađivala oko 25.000 dinara, uz dodatne poslove kojima je pokušavala da obezbedi dovoljno novca za samostalan život. Plaćanje stana, hrane i svakodnevnih potreba zahtevalo je pažljivo planiranje svakog troška, pa je Brankina odluka za nju imala mnogo veći značaj nego što bi se na prvi pogled moglo pomisliti.

Zahvaljujući nižoj kiriji i sopstvenom radu, uspela je da tokom studija izdržava sebe, a da pritom što manje opterećuje roditelje. Fakultet je završila u predviđenom roku, a kada se kasnije osvrnula na taj period, istakla je da se tada, uprkos skromnim materijalnim mogućnostima, osećala kao najsrećnija i najbogatija osoba na svetu.

(Kurir.rs/Blic)

Video: Branka Petrić o Lanetu Gutoviću

02:27 Emotivni oproštaj od Laneta, Mijač i Branka Petrić o genijalnosti i dobroti Izvor: Kurir TV