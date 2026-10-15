Slušaj vest

Postoje mesta koja turisti posete, fotografišu i ubrzo zaborave, ali i ona kojima se vraćaju jer u njima pronalaze nešto što nisu doživeli nigde drugde. Za poznatog putopisca iz Bangladeša Nadira Nibrasa, koji je proputovao više od 80 zemalja, upravo je Beograd grad koji se izdvaja od svih ostalih. Iako je upoznao brojne svetske metropole, srpska prestonica ostavila je na njega toliko snažan utisak da ju je proglasio najzanimljivijim gradom u kojem je boravio.

Nadir Nibras, poznati putopisac iz Bangladeša, snimio dokumentarac o Beogradu Foto: youtube/Nadir On The Go

Nadir, koji svoja putovanja deli sa pratiocima na Instagram profilu „Nadir On The Go“, nakon tri godine ponovo se posvetio Balkanu, a za povratak je odabrao Beograd. Ovoga puta nije želeo da napravi još jedan uobičajen turistički snimak, već dokumentarac koji će pokazati zbog čega ovaj grad smatra jednim od svojih omiljenih mesta na svetu. Zato je odlučio da, osim znamenitosti, hrane i noćnog života, predstavi i istoriju koja je oblikovala Beograd, ali i da se pozabavi predrasudama koje stranci često imaju o Srbiji.

Obišao je pola sveta, a Beograd ga i dalje iznenađuje

Dokumentarac započinje ispred Geneks kule, odnosno Zapadne kapije Beograda, čija neobična arhitektura za Nadira predstavlja jedan od upečatljivih simbola srpske prestonice. Međutim, mnogo više od samih građevina fascinira ga priča koju ovaj grad nosi sa sobom. Na prostoru na kojem su se vekovima smenjivala carstva, države i različiti politički sistemi, Beograd je uspeo da izgradi identitet koji je, prema njegovom mišljenju, teško uporediti sa bilo kojim drugim gradom.

„Upravo u poslednjih 35 godina ovaj grad bio je prestonica četiri različite države, dok je prolazio kroz tranziciju iz komunizma u kapitalizam“, objašnjava on.

Nadir Nibras, poznati putopisac iz Bangladeša, snimio dokumentarac o Beogradu Foto: youtube/Nadir On The Go

Upravo u tim promenama Nadir pronalazi jedan od razloga zbog kojih ga Beograd toliko privlači. Dok su mnogi gradovi svoj današnji izgled i način života oblikovali tokom dugih, relativno mirnih perioda, srpska prestonica je za svega nekoliko decenija prošla kroz događaje koji su iz korena promenili njenu političku, društvenu i ekonomsku stvarnost.

Istorija Beograda ostavila ga je bez reči

Jedan od najvažnijih delova Nadirovog dokumentarca posvećen je prošlosti grada koji je tokom vekova više puta bio osvajan, razaran i ponovo podizan. Posebno ga je zainteresovao podatak da je Beograd, prema često navođenim istorijskim procenama, rušen i obnavljan više od 40 puta. Za njega ta činjenica ne govori samo o burnoj istoriji, već i o ljudima koji su, uprkos svim nedaćama, uspevali da nastave život i sačuvaju svoj grad.

Nadir Nibras, poznati putopisac iz Bangladeša, snimio dokumentarac o Beogradu Foto: youtube/Nadir On The Go

Upravo tu sposobnost da se posle svakog razaranja ponovo izgradi Nadir vidi kao dokaz nesalomljivog duha Beograđana. Kroz dokumentarac vodi gledaoce od vremena Rimskog carstva, preko višеvekovnih sukoba Osmanlija i Habzburga, do stvaranja i razvoja Jugoslavije, kada je Beograd postao jedan od važnih političkih centara Evrope.

Naročitu pažnju posvetio je periodu Hladnog rata, tokom kojeg je Jugoslavija nastojala da izgradi sopstveni put između dva suprotstavljena bloka. Nije zaobišao ni raspad zemlje, ratove devedesetih, događaje na Kosovu i Metohiji, kao ni NATO bombardovanje 1999. godine.

Nadir smatra da su upravo ovi događaji značajno uticali na predstavu koju deo svetske javnosti i danas ima o Srbiji. Zbog toga je želeo da, umesto površnog prikazivanja grada kroz turističke atrakcije, svojim pratiocima približi i istorijske okolnosti bez kojih je teško razumeti savremeni Beograd.

Stranci ga zamišljaju kao sumoran grad, a onda se iznenade

Nadir Nibras, poznati putopisac iz Bangladeša, snimio dokumentarac o Beogradu Foto: youtube/Nadir On The Go

Iako je veliki deo dokumentarca posvetio istoriji, Nadir ističe da ga je savremeni Beograd osvojio nečim sasvim drugačijim. Umesto tmurne atmosfere koju, kako kaže, pojedini stranci očekuju zbog svega što znaju o prošlosti Srbije, zatekao je grad pun energije, ljudi i mesta na kojima se svakodnevno uživa u životu.

„Ovo je grad u kojem se zapadna modernost susreće sa istočnjačkom gostoljubivošću kakvu očekujete u zemljama Bliskog istoka“, ističe on.

Za putopisca koji je upoznao različite narode i kulture, upravo je taj spoj jedna od najzanimljivijih osobina Beograda. S jedne strane, tu su savremeni gradski život, brojni kulturni događaji i dinamična umetnička scena, dok se s druge oseća toplina i neposrednost ljudi kojima su druženje, porodica i prijatelji važan deo svakodnevice.

Nadir Nibras, poznati putopisac iz Bangladeša, snimio dokumentarac o Beogradu Foto: youtube/Nadir On The Go

„Ako ste bili ovde, znaćete da je ovo jedan od najživljih gradova na svetu, u kojem ljudi vole da provode vreme po kafićima i da se druže i zabavljaju sa prijateljima i porodicom“, poručuje Nadir.

U njegovim očima, upravo su Beograđani zaslužni za atmosferu koju turisti teško mogu da upoznaju čitajući turističke vodiče. Život na ulicama, puni kafići i navika da se za druženje uvek pronađe vreme čine grad drugačijim od mnogih mesta koja je obišao.

Beogradski provod uporedio sa najboljim evropskim destinacijama

Nadir Nibras, poznati putopisac iz Bangladeša, snimio dokumentarac o Beogradu Foto: youtube/Nadir On The Go

Da Beograd nije zanimljiv samo ljubiteljima istorije, Nadir je želeo da pokaže i kroz obilazak mesta na kojima stanovnici srpske prestonice provode slobodno vreme. Istraživao je manje poznate kafiće, lokalne barove i klubove, ali i popularna mesta za izlaske koja iz godine u godinu privlače brojne strane goste.

Posebno ga je oduševila muzička i umetnička scena, za koju smatra da može da parira ponudi mnogo poznatijih evropskih gradova. Veliki utisak ostavila je na njega i kultura mladih, kao i činjenica da se u Beogradu mogu pronaći različiti sadržaji, od alternativnih mesta za izlazak do velikih žurki na rekama.

Naravno, upoznavanje srpske prestonice nije moglo da prođe ni bez domaće hrane. Balkansku kuhinju predstavio je kao važan deo iskustva koje očekuje posetioce Beograda, ističući da upravo spoj gastronomije, gostoljubivosti i zabave doprinosi posebnoj atmosferi grada.

Zbog svega što je doživeo, Nadir je Beograd svrstao među najzabavnije gradove koje je posetio, a njegov noćni život među najuzbudljivije u Evropi.

Video: EXPO 2026. menja turističku sliku Srbije