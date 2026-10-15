Stare ili naborane jabuke, bilo sušene ili u sirćetu, bogate vlaknima i pektinom, mogu smanjiti holesterol, poboljšati varenje i podržati zdravlje srca

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Ako imate obilje sveže ubranih jabuka ili jednostavno želite da vam kupljene voćke traju duže, zamrzavanje je jednostavan način da ih sačuvate za buduću upotrebu. Iako jabuke gube deo svoje hrskave teksture nakon zamrzavanja i odmrzavanja, i dalje se mogu koristiti u svemu - od pita i drugih pečenih poslastica do voćnih salata. Ključ je u izboru prave metode zamrzavanja u zavisnosti od toga kako planirate da ih iskoristite.

Svakodnevno jedenje jabuka može povoljno uticati na regulaciju šećera u krvi i zdravlje creva, ali dokazi još nisu dovoljni da potvrde da jedna jabuka dnevno sprečava bolesti Foto: Shutterstock

Stručnjaci za hranu sada dele savete o tome kako pravilno zamrznuti jabuke, sprečiti da potamne i izabrati najbolje sorte za zamrzavanje.

Kako zamrznuti jabuke

Ako planirate da koristite jabuke u nepečenim dezertima ili voćnom koktelu, spakujte ih u šećerni sirup pre zamrzavanja. Pakovanje sa šećerom ili suvo pakovanje najbolje funkcionišu ako planirate da koristite jabuke u kuvanim ili pečenim jelima, kao što je pita od jabuka.

Crvene jabuke Foto: Shutterstock

Pakovanje u sirupu

Kimberli Bejker, direktorka tima programa za prehrambene sisteme i bezbednost na „Clemson University Cooperative Extension“, predlaže za sajt Martha Stewart pravljenje gustog sirupa za najbolje rezultate. Pomešajte 5 šolja vode i 3¼ šolje šećera u velikoj šerpi. Zagrevajte, mešajući, dok se šećer potpuno ne rastvori. Sklonite sa vatre i ostavite da se sirup potpuno ohladi.

Kada se ohladi, dodajte pola kašičice askorbinske kiseline u šerpu (koja se može napraviti od izdrobljenih tableta vitamina C) na svaku litru sirupa kako biste sprečili da jabuke potamne.

Operite, oljuštite i očistite jabuke od semena, a zatim ih issecite na kriške jednake veličine. Stavite isečene jabuke u posude bezbedne za zamrzavanje i prelijte ih ohlađenim sirupom, pazeći da voće bude potpuno prekriveno. Ostavite odgovarajući prostor pri vrhu za širenje, zatvorite posude i zamrznite.

Pakovanje sa šećerom

Pomešajte pola kašičice askorbinske kiseline sa 3 kašike vode. Prelijte mešavinu preko oko 570 grama isečenih jabuka kako biste sprečili tamnjenje. Dodajte pola šolje šećera i nežno promešajte dok jabuke ne budu ravnomerno prekrivene, objašnjava Bejkerova.

Zatim prebacite jabuke u posudu bezbednu za zamrzavanje, pritiskajući kriške jednu uz drugu kako biste uklonili što je više moguće vazduha. Zatvorite i zamrznite.

šećer Foto: Shutterstock

Suvo pakovanje

Ako će se jabuke koristiti za pečenje ili pite, preporučuje se pakovanje sa šećerom ili suvo pakovanje, prema rečima Stefani Makurdi, edukatorke za zdravlje, humanističke nauke, poljoprivredu i prirodne resurse u „Purdue Extension“. Pripremite jabuke kao što biste uradili za pakovanje sa šećerom, ali izostavite šećer. Ova metoda je idealna ako ne želite da dodajete dodatni šećer u konačni recept. Kriške možete zamrznuti i pojedinačno tako što ćete ih poređati u jednom sloju na pleh. Kada se zamrznu, prebacite ih u posudu ili kesu bezbednu za zamrzavanje radi skladištenja.

Kako sprečiti da kriške jabuka potamne u zamrzivaču

Prema rečima Makurdi, metode pakovanja sa šećerom i suvog pakovanja mogu se koristiti za sprečavanje tamnjenja jabuka u zamrzivaču. Bejkerova dodaje da cijeđenje limunovog soka preko jabuka takođe može sprečiti tamnjenje.

Sorte jabuka koje se najbolje zamrzavaju

Najbolje sorte jabuka za zamrzavanje imaju čvrstu, hrskavu i jedru teksturu, kao što su zlatni delišes, Rome Beauty, Stayman, Jonathan i greni smit, kažu i Makurdijeva i Bejkerova.

Koliko dugo zamrznute jabuke mogu da stoje

Zamrzavanje menja teksturu jabuka, pa će biti manje hrskave nakon odmrzavanja, kaže Bejkerova. Međutim, njihov ukus i prirodna nutritivna vrednost uglavnom ostaju sačuvani. „Zamrznute jabuke zadržavaju visok nivo hranljivih materija i vitamina C i mogu imati veći sadržaj hranljivih materija od jabuka koje su nedeljama stajale u hladnjači“, kaže Makurdijeva.

Jabuke Foto: Kurir

Korišćenje šećera tokom procesa zamrzavanja može učiniti da jabuke imaju slađi ukus i povećati njihov kalorijski sadržaj, dodaje Bejkerova.

„Za najbolji kvalitet, iskoristite zamrznute jabuke u roku od tri do šest meseci. Mogu ostati upotrebljive i nakon godinu dana ili duže u zamrzivaču, ali će se njihov ukus i tekstura postepeno pogoršavati“, kaže Bejkerova.

Proces zamrzavanja uzrokuje širenje prirodne vode prisutne u meso jabuke, što oštećuje ćelijske zidove. To dovodi do mekšeg, donekle kašastog voća nakon odmrzavanja, objašnjava Makurdijeva.

Voće koje se predugo čuva može razviti oštećenja od zamrzivača (suve, beličaste mrlje), promenu boje (sive ili tamnije površine), neprijatne mirise ili prekomerno kašastu teksturu nakon odmrzavanja. Ako vaše zamrznute jabuke pokazuju ove znake, bacite ih, kaže Makurdijeva.

(Kurir.rs/Najžena)

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