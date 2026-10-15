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Turska glumica Filiz Ahmet, koju publika širom regiona pamti po ulozi Nigar-kalfe u popularnoj seriji "Sulejman Veličanstveni", pokazala je koliko je vezana za Balkan, odakle i sama potiče. Glumica je rođena u Skoplju, a u kratkom razgovoru odgovarala je na pitanja o omiljenim balkanskim zemljama, gradovima, jelima i ljudima. Njeni odgovori otkrili su da joj je ovaj deo Evrope posebno blizak, a neke od njih publika iz regiona sigurno će dočekati sa osmehom.

Filiz Ahmet Foto: printscreen/instagram/filizah

Na pitanje koja joj je omiljena balkanska zemlja, Filiz je bez mnogo razmišljanja izdvojila Bosnu i Hercegovinu, dok je za omiljeni grad izabrala srpsku prestonicu Beograd. Kada je reč o hrani, odlučila se za pitu, a među balkanskim slatkišima posebno voli tradicionalni slatkiš šećerpare.

Glumica je otkrila i da joj je omiljena osoba sa Balkana tursko-makedonski glumac Ertan Šaban, koji je takođe iz Skoplja. Ipak, najduhovitiji odgovor usledio je kada je upitana koja joj je omiljena reč sa naših prostora. Filiz je izgovorila razvlačeći: "Mrššššš".

Budući da je publika najviše pamti kao Nigar-kalfu iz „Sulejmana Veličanstvenog“, glumica je dobila i pitanje koji joj je omiljeni lik koji je sama tumačila. Nabrojala je Nigar, Galinu i Zarife, a na kraju je upitana i kako bi opisala sebe. Njen odgovor bio je kratak i jasan: "Naravno, balkanska Turkinja."

Za kraj, Filiz je trebalo da izdvoji omiljenu balkansku pesmu, a njen odgovor sve je iznenadio kada su pušteni stihovi "Zatvorite sve kafane, nek se moja duša smiri...“, čuvene pesme srpskog pevača Tome Zdravkovića "Zatvorite sve kafane".

Ko je Filiz Ahmet?

Filiz Ahmet je rođena u Jugoslaviji 1981. godine, u današnjoj Severnoj Makedoniji. Kada je prihvatila ulogu Nigar-kalfe, nije mogla ni da pretpostavi da će joj ona drastično promeniti život, jer se preselila iz rodnog Skoplja u Istanbul.

Glumica potiče iz umetničke porodice. Njen deda je poznati glumac Luftija Sejfulah, dok je majka Fejhan radila kao sulferka u pozorištu. Iako je planirala da se posveti pozorišnoj karijeri, uloga u turskoj seriji "Zbogom, Rumelijo" je promenila njen put i okrenula je prema televiziji. Iako je u početku imala predrasude prema glumi pred kamerama, jer je odrasla u pozorištu, brzo se navikla na novu okolinu.

Filiz Ahmet kao Nigar-kalfa u seriji "Sulejman Veličanstveni"

1/11 Vidi galeriju Filiz Ahmet kao Nigar-kalfa u seriji "Sulejman Veličanstveni" Foto: Printscreen YouTube, printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl

Zbog neprestanih sukoba na Balkanu, njena porodica je odlučila da ode u Švedsku. U Makedoniju se vratila kada je imala 15 godina, pa je završila medicinsku školu, a zatim i Fakultet dramskih umetnosti u Skoplju 2003. godine.

Filiz je ulogu Nigar-kalfe dobila na audiciji, a nakon što je prošla kasting, preselila se iz rodnog Skoplja u Istanbul, gde sada živi u popularnom kvartu Bešiktaš.

- Uloga Nigar-kalfe me je obogatila novim iskustvima. Snimamo svakodnevno po petnaest sati, šest dana nedeljno. Jeste naporno, ali utešno je to što radim posao koji želim. Kao umetnici, uvek nađemo suštinu, znamo kako da izdržimo napor zato što imamo cilj. Na setu je atmosfera odlična, svi se družimo. Pomažemo jedni drugima, posebno partneri u dijalozima. Scena nije završena dok ne damo pravu energiju koju traži priča. A pre snimanja se dogovaramo kako najbolje da je odigramo - izjavila svojevremeno Filiz u intervjuu za Gloriju.

I danas se druži sa kolegama koji su u "Sulejmanu" glumili sultaniju Mahidevran i Zumbul-agu, a kako je izjavila, tokom snimanja serije najviše joj je nedostajala porodica.

- Naravno da mi nedostaju, i to mnogo. Ranije se nikad nisam odvojila od kuće na tako dug period. Ne viđam ih često, čak ni preko Skajpa, jer kad se vratim sa snimanja, oni već spavaju. Radim sve što mogu da se vidimo bar jednom u dva meseca, ili oni dođu u Istanbul ili ja odem u Skoplje. Više volim kad ja uspem da odem kod njih, jer onda vidim čitavu familiju i rodbinu, družim se sa prijateljicama i uživam u tišini i spokoju mog grada.

Nakon uloge Nigar-kalfe u "Sulejmanu Velićanstvenom", ljudi su počeli da je prepoznaju na ulici, a glumica je otkrila da li joj to prija.

- Da, normalno, ali retko se pojavljujem u javnosti, s obzirom na to da sam skoro stalno na setu. Ali kad se pojavim, to nije strašno. Prija mi što me publika voli, to znači da dobro radim svoj posao. I koliko god da nisam raspoložena, uvek se fotografišem sa svojim obožavaocima.

Zanimljivo je i to da poznata glumica tečno govori srpski jezik, pa i ne čudi što se na njenom Instagramu može videti i slika sa pevačicom Hankom Paldum.

Filiz Ahmet i Hanka Paldum Foto: Printscreen/Instagram

Inače, Filiz je 2020. godine posetila Srbiju, gde je prisustvovala premijeri dečije predstave "Čarobnjak iz Oza" na sceni obnovljene zgrade pozorišta Bora Stanković u Vranju. Kako je umetnički rukovodilac vranjskog teatra, Bojan Jovanović, tada izjavio, iako je postala velika zvezda ne samo u Turskoj, Filiz je veoma neposredna i iskrena u komunikaciji.

"Lepo smo razgovarali, fino se ponašala sa svima nama, mi smo kolege, ali sasvim neočekivano za nekog ko je tako poznat i popularan, ko je zvezda", istakao je tada Jovanović.

Filiz Ahmet u pozorištu u Vranju Foto: Privatna arhiva glumaca vranjskog pozorišta

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