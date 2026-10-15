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Rasel Brend je prijatelju navodno priznao da je možda „otišao predaleko“ sa ženom koju je, prema optužnici, oborio na krevet i silovao nakon konferencije Laburističke stranke 1999. godine. Ovi navodi izneti su pred sudom u Londonu, gde se komičaru sudi zbog optužbi za silovanje i seksualne napade na šest žena.

Brend, koji ima 51 godinu, optužen je da je između 1999. i 2009. godine napadao žene kako bi zadovoljio svoj, kako tužilaštvo tvrdi, „nezasitni“ seksualni apetit. On je negirao tri optužbe za silovanje, tri za seksualni napad i jednu za nepristojan napad.

Na početku suđenja pred Krunskim sudom u Sautvorku, tužiteljka Riel Karmi-Džouns izjavila je da se navodni napadi dogodili u periodu kada je Brendova popularnost naglo rasla od nastupa kao stendap komičara u pabovima i klubovima do angažmana televizijskog voditelja, glumca i holivudske zvezde.

Rasel Brend Foto: Marcin Nowak/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tužilaštvo: Bio je proračunat i manipulativen

Tužiteljka je pred porotom rekla da je Brendova želja za seksualnim kontaktom bila „neselektivna i nezasitna“.

„Znao je da bude ljubazan kada je to želeo, nesumnjivo duhovit, šarmantan, pa čak i dopadljiv kada je zauzvrat nešto želeo. Ali umeo je da bude i zahtevan, da se ponaša kao da mu sve pripada i da pokazuje ogromnu seksualnu želju, poput deteta koje očekuje da mu se ispuni svaka želja“, navela je Karmi-Džouns.

Dodala je da je, prema tvrdnjama tužilaštva, Brend bio „nemilosrdan, proračunat i manipulativan“ i da ga optužba smatra seksualnim predatorom.

Prema navodima iznetim na suđenju, incidenti su se navodno dogodili na različitim mestima, uključujući radna mesta, toaletnu kabinu u jednom baru i Brendov dom.

Foto: Martyn Wheatley / Zuma Press / Profimedia

Navodni napad nakon konferencije Laburističke stranke

Jedna od žena tvrdi da ju je Brend napao u hotelu nakon konferencije Laburističke stranke održane u Bornmutu 1999. godine.

Prema njenom iskazu, komičar je izašao iz toaleta bez majice i počeo da se šepuri po sobi, praveći smešne pokrete nalik nojevima i izvodeći gegove poput onih iz serije „Falični pansion“.

Sutradan je, kako je rečeno pred sudom, Brend prijatelju navodno kazao da moraju hitno da napuste stan u kojem su boravili u Bornmutu.

Kasnije je, prema svedočenju, rekao da je situacija postala „malo napeta i da je izmakla kontroli“ i da misli da je možda „otišao malo predaleko“.

Tužiteljka je navela da je Brend ženama govorio ono što su želele da čuju, a zatim pokušavao da ostvari svoje namere.

„Ponekad bi seksualno nasrnuo na njih svega nekoliko minuta nakon upoznavanja. Kada bi prepoznao svoju metu – mladu i podložnu uticaju – nameravao je da zadovolji svoju seksualnu želju“, rekla je Karmi-Džouns.

1/7 Vidi galeriju Rasel Brend pred sudom 2. maja 2025. Foto: James Manning / PA Images / Profimedia, Marcin Nowak/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Raw Image Ltd / Goff Photos / Profimedia

Žena tvrdi da ju je oborio na krevet i da je jedva disala

Sud je čuo da je prva žena upoznala Brenda nakon što je gledala njegov kabaretski nastup u hotelu u kojem se održavala konferencija. Kada ga je pitala zašto se skinuo, navodno joj je odgovorio: „U redu je, jednostavno sam takav, ne brini… Kod kuće sam uglavnom go.“

Žena, koja je tada bila u dvadesetim godinama, tvrdi da ju je gurnuo na krevet i da je zbog njegovih postupaka imala poteškoće sa disanjem, pre nego što ju je, prema optužbi, silovao.

„Bila je uplašena. Iako ne može da se seti svakog detalja, zna da ju je dodirivao i hvatao za grudi, pokušavao da je poljubi, stavljao joj prste u usta i radio jezikom nešto što joj je bilo odvratno – poput guštera“, rekla je tužiteljka.

Prema njenim rečima, žena je nakon navodnog napada bila u šoku, plakala je i osećala se posramljeno, prljavo i glupo.

Druga žena navodno napadnuta na radnom mestu

Druga žena, prema navodima tužilaštva, bila je zaposlena na televiziji MTV kada ju je Brend navodno napao 2001. godine.

Poroti je rečeno da je prethodno prokomentarisala njegovu majicu sa natpisom „Ja sam Spartak“, a zatim mu ponudila da mu pokaže gde se nalaze toaleti.

Kada su stigli do toaleta, Brend ju je, prema optužbi, zgrabio za ruku. Navodno je imao „očajnički, divlji pogled u očima“ i pokušao da je uvuče unutra.

Treća žena tvrdi da ju je napao u baru u londonskom Sohou 2004. godine, dok je na licu imao „širok, čudan osmeh“.

Prema iskazu iznetom pred sudom, pre navodnog oralnog silovanja žena mu je rekla: „Šta to radiš? Ne želim ovo.“

Foto: Instagram/russellbrand

Navodni napad pred članovima njegove pratnje

Četvrta žena radila je na radio-stanici kada ju je Brend, prema optužnici, seksualno napao nakon što je izašla iz prostorije tokom radnog vremena.

Tužilaštvo tvrdi da ju je odmah obuhvatio obema rukama za lice, a zatim pritisnuo uza zid i ljubio je „trapavo i agresivno“.

Žena je izjavila da je pogledom tražila pomoć od članova Brendove pratnje, nadajući se da će intervenisati, ali da niko od njih navodno nije reagovao.

„Konačno je uspela da ga odgurne, govoreći mu nešto u smislu: 'Odj***'“, rekla je tužiteljka.

Prema njenim rečima, Brend je nakon poslednjeg odgurivanja zateturao unazad i samo se podrugljivo nasmejao, kao da je sve bila šala.

Tvrdnje o događajima u njegovom domu

Peta žena upoznala je Brenda 2009. godine, nakon što je sa prijateljicom gledala njegov nastup u dvorani Hammersmit Apolo u Londonu. Brend joj je, prema navodima iznetim pred sudom, rekao da je njegov raspon godina za seksualne partnerke „od 16 godina do smrti“. Potom je pozvana u bar iza scene, gde su se poljubili.

Žena tvrdi da je narednog dana otišla u njegov dom, gde joj je rekao: „Kosa ti čudno miriše.“

Navodno ju je zatim naterao da se istušira i opere kosu, dok ju je posmatrao kroz staklenu tuš-kabinu. Tužiteljka je rekla da su njih dvoje u spavaćoj sobi imali seksualni odnos na koji je žena pristala, ali da je Brend potom, prema njenim tvrdnjama, iznenada promenio ponašanje, okrenuo je na stomak i postavio na sve četiri, a zatim je analno penetrirao. Nakon toga joj je, kako se navodi, rekao da „počisti nered koji je napravila“.

Sud je čuo i da joj je Brend naredne godine poslao poruku, nakon što su se slučajno sreli u Škotskoj. Kada ga je pitala: „Zašto mi uopšte pišeš?“, navodno joj je odgovorio: „Zato što si prljava i želim da te odvedem još dalje.“

Žena mu je, prema porukama predstavljenim pred sudom, odgovorila: „Mislim da si me već dovoljno daleko odveo – tretirao si me kao životinju.“

Brend je navodno uzvratio: „Žao mi je.“

Šesta žena tvrdi da joj je nametnut neželjeni kontakt

Šesta žena radila je za televiziju Kanal 4 kada je upoznala Brenda tokom snimanja jednog projekta. Prema njenom iskazu, rečeno joj je da je Brend „nezadovoljan“ i da se situacija neće popraviti ukoliko mu ne pruži masažu.

Žena tvrdi da joj je prišao dok je sedela na stolici i spustio glavu direktno u predelu njenog međunožja.

„Klečao je pored nje, čelom naslonjen na njenu desnu butinu, dok su mu ramena bila pritisnuta uz njenu levu butinu. Nije joj dao vremena da reaguje – ukočila se. Njegovo lice bilo je duboko pritisnuto uz njeno međunožje, a kada bi govorio, osećala je njegov dah“, rekla je tužiteljka.

Od holivudske slave do sudskog procesa

Na vrhuncu popularnosti, Brend je glumio u brojnim holivudskim filmovima, među kojima su „Zaboraviti Saru Maršal“ i „Odvedi ga kod Grka“.

Bio je i tražen stendap komičar, a vodio je emisije „Big Brother’s Big Mouth“ i „Big Brother: Celebrity Hijack“, povezane sa rijaliti-programom „Veliki brat“. Od 2006. do 2008. godine vodio je emisiju na radiju BBC Radio 2. Podneo je ostavku nakon što je ostavio lascivnu govornu poruku glumcu Endruu Saksu, poznatom po ulozi u seriji „Falični pansion“, u kojoj je govorio o njegovoj unuci.

Poslednjih godina Brend se predstavlja kao politički podkaster koji kritikuje takozvanu „vouk“ kulturu, a vreme je provodio između Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Ranije je bio u braku sa pop zvezdom Keti Peri, a sa sadašnjom suprugom Laurom Galaher (37), sestrom sportske voditeljke Kirsti Galaher, ima troje dece. Laura je danas bila uz supruga u sudnici.

Suđenje se nastavlja. Sve optužbe i navodi izneti pred sudom predstavljaju tvrdnje tužilaštva i svedočenja koja tek treba da budu razmotrena u sudskom postupku. Brend je negirao optužbe.

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