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Dobra turšija lako pronađe mesto na stolu, naročito uz ona jela koja tokom hladnijih dana najčešće spremamo. Paprika, krastavci i karfiol donose različite ukuse i teksture, dok šargarepa daje malo slatkoće, pa svaki zalogaj bude drugačiji. Turšija sa sirćetom može da se pripremi i u manjoj količini, kada želite nekoliko teglica za naredne obroke.

Sastojci za turšiju sa sirćetom

Foto: Kadir Aktay / Alamy / Profimedia

Za manju količinu pripremite:

1 kg paprike

1 kg krastavaca

1 kg karfiola

2 šargarepe

2 glavice belog luka

Foto: Steve Outram / Alamy / Profimedia

1 litar vinskog sirćeta

3 litra vode

150 g šećera

150 g soli

biber u zrnu

lovorov list

konzervans po želji, u količini prema uputstvu proizvođača

Za merenje povrća koristite šolju zapremine 240 ml. Začine dodajte umereno, ukupno najviše dve supene kašike po tegli od približno pola litra.

Kako se priprema turšija

Foto: amphotos / Alamy / Profimedia

Sve povrće temeljno operite i uklonite oštećene delove. Paprike očistite od peteljki i semenki, pa ih isecite na komade koji će lako stati u tegle. Šargarepu oljuštite i isecite na kolutiće, karfiol razdvojte na cvetove, a beli luk očistite i ostavite u čenovima. Sitnije krastavce možete koristiti cele, dok krupnije prepolovite.

Tegle i poklopce dobro operite i pripremite za punjenje. Povrće raspoređujte naizmenično, tako da u svakoj tegli bude pomalo od svega. Između slojeva ubacite nekoliko čenova belog luka. Komade slažite dovoljno gusto da se ne pomeraju, ali ih nemojte gnječiti.

Kako se pravi presolac za turšiju

U veću šerpu sipajte vodu i vinsko sirće, a zatim dodajte so, šećer, biber u zrnu i lovorov list. Zagrevajte uz povremeno mešanje kako bi se so i šećer rastvorili. Kada presolac provri, sklonite šerpu sa šporeta i ostavite da se tečnost prohladi.

Ako koristite konzervans, pratite uputstvo sa pakovanja za doziranje i način dodavanja, jer se proizvodi i veličine kesica razlikuju.

Foto: Manuel Cruz Pérez / Alamy / Profimedia

Prelivanje i zatvaranje tegli

Pripremljenim presolcem prelijte složeno povrće tako da svi komadi budu potopljeni. Po potrebi postavite mrežicu namenjenu za zimnicu, koja će zadržati povrće ispod površine tečnosti. Obrišite rubove tegli i zatvorite ih odgovarajućim poklopcima.

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