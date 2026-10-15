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Planiranje venčanja uglavnom se posmatra kao jedan od najradosnijih perioda za par, ali kada rodbina počne da nameće svoje zahteve, čitava priča može poći po zlu. Ponekad je dovoljan samo jedan potez pa da višemesečni trud nestane u sekundi. Upravo to se desilo Ljiljani, koja je povukla drastičan potez i otkazala slavlje zbog samovolje svoje svekrve.

Otkazali venčanje zbog svekrve Foto: Shutterstock

Na svom Instagram nalogu "ljiljana.humandesign", Ljiljana je otkrila da je ovih dana sa partnerom trebalo da obeleži 16 godina bračne zajednice, ali da njihova prva planirana svadba zapravo nikada nije održana. Sve je bilo spremljeno za slavlje sa više stotina ljudi, a onda se neposredno pred sam događaj dogodio neočekivani obrt.

Radikalni potez

"Pozivnice sam spalila", otkrila je Ljiljana na samom početku svoje ispovesti, prisećajući se neprijatne situacije iz prošlosti.

Veliko slavlje bilo je zakazano za 10. oktobar 2010. godine. Bili su obezbeđeni bend, prostorija, pozivnice, svečana haljina, šminka i frizura, a lista gostiju brojala je više od 300 imena. Čitav događaj trebalo je da se odiže na lokaciji udaljenoj oko 300 kilometara od Beograda. Ipak, Ljiljana navodi da organizacija od samog starta nije išla u pravcu koji su ona i verenik priželjkivali, već je bila rezultat stalnih kompromisa i udovoljavanja tuđim željama.

Potez iza leđa mladenaca

Do velikog loma došlo je onog trenutka kada je saznala da je svekrva otkazala prethodno rezervisani restoran kako bi preuzela čitavu organizaciju na svoju ruku, bez ikakvog konsultovanja sa mladencima. Sve je počelo navodno neobaveznim razgovorom o salvetama. Svekrva ju je pozvala kako bi je pitala za mišljenje, na šta joj je Ljiljana odgovorila da je sa upravom restorana već definisala svaki detalj aranžmana.

"Ne brini, ja ću sve to", glasio je odgovor koji je skriva činjenicu da je rezervacija već bila otkazana.

Kada je Ljiljana prenela partneru šta se dogodilo, on je proverio navode i shvatio da nije reč o sitnom detalju, već da je prostor otkazan i da je koncept njihovog venčanja promenjen bez njihovog znanja.

"Restoran je otkazan, a plan za našu svadbu promenjen. Neko je odlučio kako će izgledati naš dan, a da nas prethodno nije ni pitao".

Odluka doneta u sekundi

Reakciju svog tadašnjeg verenika Ljiljana i danas pamti sa velikim poštovanjem. Nekoliko dana uoči planiranog slavlja, on je prelomio i odlučio da poništi sve na čemu su mesecima radili.

"Njegovoj reakciji divim se i danas, punih 16 godina kasnije. Koliko je samo trebalo hrabrosti i odlučnosti da nekoliko dana pred svadbu kaže: 'Otkazujemo sve. Nema svadbe.' Ako neće biti onako kako smo mi želeli, onda je neće ni biti. I tako smo otkazali sve (restoran, muziku, planove koje smo mesecima pravili)", prisetila se ona.

Otkazali venčanje zbog svekrve Foto: Graham Oliver / Panthermedia / Profimedia

Taj potez doneo je i neprijatne posledice, jer je više od 300 zvanica ostalo zatečeno bez detaljnijeg objašnjenja.

Novi početak u najužem krugu

Sudbonosno "da" izgovorili su naredne godine, tačnije 29. maja 2011. godine, a Ljiljana je uz priču priložila i fotografije sa tog događaja. U tom trenutku bila je u osmom mesecu trudnoće, a umesto masovnog slavlja, venčanju je prisustvovalo svega 17 najbližih ljudi. Slavlje je proteklo u potpuno drugačijoj atmosferi od one koja je prvobitno bila usmerena ka zadovoljavanju drugih.

Pogledom iz današnje perspektive, ona ističe da suština problema nisu bili detalji poput dekoracije ili prostora, već činjenica da su pokušavali da naprave svadbu po kriterijumima okoline, a ne po sopstvenoj želji. Na kraju su shvatili da nije njihov zadatak da brinu o tome da li će drugi biti zadovoljni njihovim životnim izborima.

Neostvarena želja i dalje živi

Ljiljana naglašava da svoju ispovest nije podelila kako bi promovisala odustajanje od proslava, već da bi skrenula pažnju na to koliko je lako izgubiti sebe dok se trudi da se ugodi drugima. Isto tako, prisetila se i društvenih pritisaka sa kojima se suočavala u tom periodu, poput pitanja: "Ko se još danas udaje, a da nije trudna?".

Otkazali venčanje zbog svekrve Foto: roger parkes / Alamy / Profimedia

Iako nikada nisu imali veliku žurku kakvu su u početku planirali, želja za njom nije izbledela. Ljiljana priznaje da je u mislima već više puta isplanirala svadbu do najsitnijeg detalja i veruje da bi u budućnosti mogli organizovati veliko slavlje.

"Možda za 20 godina braka? Mužu, imaš još vremena da se pripremiš!", poručila je na kraju svoje ispovesti.

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