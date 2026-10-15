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Balet Srpskog narodnog pozorišta sinoć je premijerno izveo celovečernju predstavu savremene igre "Jesen", u koreografiji jednog od najznačajnijih umetnika današnjice, Sidija Larbija Šerkauija. Oduševljenje publike obeležile su snažne ovacije. Više od pedeset igrača Baleta Srpskog narodnog pozorišta učestvovalo je u višemesečnom procesu pripreme ovog zahtevnog dela, suočavajući se sa novim koreografskim jezikom, drugačijim načinima zajedničkog rada i pomeranjem sopstvenih granica.

Balet Jesen Foto: © Filip Van Roe

Sidi Larbi Šerkauji je nakon susreta sa ansamblom istakao da su ga impresionirali posvećenost igrača i njihova spremnost da se upuste u nepoznato, iako su tek na početku svoje karijere. Upravo ta otvorenost prema istraživanju i novim izazovima učinila je susret Šerkauija sa igračima Baleta Srpskog narodnog pozorišta značajnim i drugačijim iskustvom. "Jesen" je, kako se navodi u saopštenju za medije, na inicijativu i poziv Aje Jung, direktorke Baleta Srpskog narodnog pozorišta, stigla na novosadsku scenu kao deo šire vizije razvoja Baleta Srpskog narodnog pozorišta, njegovog umetničkog sazrevanja i povezivanja sa vodećim imenima međunarodne koreografske scene.

Foto: Milos Luzanin

Govoreći o kreativnom procesu, Šerkauji je naglasio značaj razumevanja korena i tradicije kao temelja za stvaranje nečeg novog. Takav pogled na umetnost otvara prostor za dalji razvoj Baleta Srpskog narodnog pozorišta, koji, prema njegovom viđenju, u budućnosti treba da se kreće u dva pravca: dublje u tradiciju, i još snažnije u budućnost. Posebno je istakao zahvalnost Aji Jung na prilici da radi sa ansamblom, kao i svoje divljenje načinu na koji je izgradila zajednicu umetnika. Kako je rekao, zanimljivo mu je da posmatra njen rad u ovoj ulozi i da vidi kako je oko igrača stvorila svojevrsnu porodicu. Biti deo rasta takve kompanije za njega predstavlja dragoceno iskustvo.

Zavirite na premijeru baleta "Jesen"

1/18 Vidi galeriju Balet Jesen Foto: Leonardo Binello i Marija Erdelji

Premijera "Jeseni" tako prevazilazi značaj jednog novog naslova na repertoaru. Ona označava susret umetničke vizije svetski priznatog koreografa i ansambla spremnog da istražuje nove mogućnosti savremene igre, ali i važan iskorak u daljem pozicioniranju Baleta Srpskog narodnog pozorišta na međunarodnoj umetničkoj mapi.

Nakon premijere u Novom Sadu, "Jesen" već 17. oktobra gostuje na festivalu Visavi u Gorici, gde će Balet Srpskog narodnog pozorišta svoje novo umetničko iskustvo predstaviti italijanskoj publici. Beogradska publika, imaće priliku da otkrije ovu predstavu početkom novembra, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.

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