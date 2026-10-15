Premijera komada "Jesen" u koreografiji Sidija Larbija Šerkauija ostavila publiku bez daha
- Nakon premijere u Novom Sadu, "Jesen" već 17. oktobra gostuje na festivalu Visavi u Gorici
- Više od pedeset igrača mesecima je pripremalo zahtevno delo, a koreograf je istakao njihovu posvećenost i spremnost da uče novi jezik igre.
Balet Srpskog narodnog pozorišta sinoć je premijerno izveo celovečernju predstavu savremene igre "Jesen", u koreografiji jednog od najznačajnijih umetnika današnjice, Sidija Larbija Šerkauija. Oduševljenje publike obeležile su snažne ovacije. Više od pedeset igrača Baleta Srpskog narodnog pozorišta učestvovalo je u višemesečnom procesu pripreme ovog zahtevnog dela, suočavajući se sa novim koreografskim jezikom, drugačijim načinima zajedničkog rada i pomeranjem sopstvenih granica.
Sidi Larbi Šerkauji je nakon susreta sa ansamblom istakao da su ga impresionirali posvećenost igrača i njihova spremnost da se upuste u nepoznato, iako su tek na početku svoje karijere. Upravo ta otvorenost prema istraživanju i novim izazovima učinila je susret Šerkauija sa igračima Baleta Srpskog narodnog pozorišta značajnim i drugačijim iskustvom. "Jesen" je, kako se navodi u saopštenju za medije, na inicijativu i poziv Aje Jung, direktorke Baleta Srpskog narodnog pozorišta, stigla na novosadsku scenu kao deo šire vizije razvoja Baleta Srpskog narodnog pozorišta, njegovog umetničkog sazrevanja i povezivanja sa vodećim imenima međunarodne koreografske scene.
Govoreći o kreativnom procesu, Šerkauji je naglasio značaj razumevanja korena i tradicije kao temelja za stvaranje nečeg novog. Takav pogled na umetnost otvara prostor za dalji razvoj Baleta Srpskog narodnog pozorišta, koji, prema njegovom viđenju, u budućnosti treba da se kreće u dva pravca: dublje u tradiciju, i još snažnije u budućnost. Posebno je istakao zahvalnost Aji Jung na prilici da radi sa ansamblom, kao i svoje divljenje načinu na koji je izgradila zajednicu umetnika. Kako je rekao, zanimljivo mu je da posmatra njen rad u ovoj ulozi i da vidi kako je oko igrača stvorila svojevrsnu porodicu. Biti deo rasta takve kompanije za njega predstavlja dragoceno iskustvo.
Zavirite na premijeru baleta "Jesen"
Premijera "Jeseni" tako prevazilazi značaj jednog novog naslova na repertoaru. Ona označava susret umetničke vizije svetski priznatog koreografa i ansambla spremnog da istražuje nove mogućnosti savremene igre, ali i važan iskorak u daljem pozicioniranju Baleta Srpskog narodnog pozorišta na međunarodnoj umetničkoj mapi.
Nakon premijere u Novom Sadu, "Jesen" već 17. oktobra gostuje na festivalu Visavi u Gorici, gde će Balet Srpskog narodnog pozorišta svoje novo umetničko iskustvo predstaviti italijanskoj publici. Beogradska publika, imaće priliku da otkrije ovu predstavu početkom novembra, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
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