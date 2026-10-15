Slušaj vest

Na nebu se trenutno odvija astrološki period koji bi mogao da nas navede da zastanemo, preispitamo svoje odluke i ponovo se suočimo sa temama za koje smo verovali da smo ih odavno ostavili iza sebe. Čak pet planeta trenutno je retrogradno - Venera, Saturn, Uran, Neptun i Pluton, a svaka od njih simbolizuje drugačiju oblast života u kojoj je vreme za preispitivanje, suočavanje sa prošlošću i promenu perspektive.

Iako se retrogradnost često povezuje sa komplikacijama, zastojima i osećajem da stvari ne idu onako kako smo zamislili, astrolozi je posmatraju i kao priliku da se vratimo nedovršenim pričama, prepoznamo sopstvene obrasce ponašanja i donesemo promišljenije odluke.

1. VENERA

Venera Foto: Buradaki / Alamy / Alamy / Profimedia



Venera je retrogradna od 3. oktobra do 14. novembra 2026. godine, a njen prividni hod unazad u astrološkim tumačenjima povezuje se sa ljubavnim odnosima, emotivnim potrebama, samopoštovanjem i novcem. Ovo je period koji se simbolično vezuje za preispitivanje odnosa, povratak starih simpatija i pitanja o tome da li u ljubavi dobijamo ono što nam je zaista potrebno. Neke veze mogu da dospejju na svojevrsnu proveru, dok drugi mogu da shvate da su određene emocije ostale nerazjašnjene. Ipak, povratak bivše ljubavi nije nešto što retrogradna Venera može da garantuje.

2. SATURN

Saturn Foto: Marie Sprunger / Panthermedia / Profimedia



Saturn je retrogradan od 26. jula do 10. decembra 2026. godine.U astrologiji se ova planeta povezuje sa odgovornošću, disciplinom, granicama i dugoročnim obavezama. Njena retrogradnost simbolično otvara pitanja o tome da li smo postavili dobre temelje za budućnost, preuzeli previše obaveza ili uporno pokušavamo da održimo nešto što više ne funkcioniše. Umesto brzih rešenja, naglasak je na strpljenju, preuzimanju odgovornosti i ispravljanju ranijih grešaka.

3. URAN

Uran Foto: Shutterstock



Uran je retrogradan od 10. septembra 2026. do 8. februara 2027. godine. Ova planeta u astrologiji simbolizuje iznenadne promene, slobodu, individualnost i oslobađanje od ustaljenih obrazaca. Kada je retrogradna, fokus se, prema astrološkim tumačenjima, pomera sa spoljašnjih promena na unutrašnju potrebu za oslobađanjem. To može da bude simboličan trenutak za razmišljanje o tome šta nas sputava, koje navike smo prerasli i gde nam je potrebna veća samostalnost.

4. NEPTUN

Neptun Foto: Profimedia/AFP PHOTO / NASA / HANDOUT



Neptun je retrogradan od 7. jula do 12. decembra 2026. godine. U astrološkoj simbolici povezuje se sa intuicijom, snovima, idealizacijom i granicom između onoga što želimo da verujemo i onoga što zaista vidimo. Njegova retrogradnost često se tumači kao period u kojem je potrebno da se skinu ružičaste naočare, preispitaju očekivanja i sagledaju ljudi i situacije bez idealizovanja. Posebno se naglašava važnost razlikovanja intuicije od straha i želja od činjenica.

5. PLUTON

Pluton Foto: Profimedia



Pluton je retrogradan od 6. maja do 16. oktobra 2026. godine. U astrologiji se povezuje sa dubokim transformacijama, moći, kontrolom i suočavanjem sa onim što pokušavamo da potisnemo. Njegova retrogradnost simbolično predstavlja vreme za preispitivanje unutrašnjih borbi, odnosa u kojima postoji neravnoteža moći i obrazaca kojih se teško oslobađamo. Ovaj ciklus se završava 16. oktobra, kada Pluton ponovo kreće direktnim hodom.

VIDEO: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva