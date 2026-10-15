Čuvenu glumicu Demet Ozdemir izvukli iz poplava u Istanbulu: Spašavanje iz studija nakon dramatične večeri
Turska glumica Demet Ozdemir evakuisana je čamcem nakon što je zbog obilnih padavina ostala zarobljena u studiju u Istanbulu. Voda je preplavila područje oko objekta u naselju Ajazaga, u okrugu Sarijer, pa su spasilačke ekipe morale da joj priđu plovilom.
Akcija je pokrenuta nakon glumičinog apela za pomoć. Na teren su upućene brojne službe, a spasioci su uspeli da stignu do zgrade i izvedu je iz poplavljenog područja.
Spasioci čamcem stigli do studija
Prema izveštajima turskih medija, u intervenciji su učestvovali pripadnici službe za upravljanje katastrofama AFAD, medicinskih spasilačkih timova UMKE, vatrogasaca, Obalske straže, kao i službi SAK i AKUT. Ekipe su do poplavljenog objekta stigle čamcem, kojim je organizovana evakuacija.
Pogledajte u galeriji zastrašujuće kadrove iz poplava:
Demet je tokom noći putem Instagrama obavestila pratioce da pomoć pristiže. U poruci je zahvalila ljudima koji su radili na terenu, ali i svima koji su je kontaktirali i pružali podršku dok je trajalo izvlačenje ugroženih.
„Svi se evakuišu u grupama“
Glumica je u objavi navela da se evakuacija odvija postepeno i izrazila nadu da u poplavama neće biti povređenih.
- Ekipe su počele da stižu. Veliko hvala svima koji rade na terenu, na čelu sa Obalskom stražom, Udruženjem za potragu i spasavanje i Žandarmerijom, kao i svima koji su nas tokom cele večeri kontaktirali i učinili da se osećamo sigurno. Radovi se nastavljaju, svi se evakuišu u grupama i tako će se nastaviti. Nadam se da će svi ljudi i sva živa bića biti izvučeni iz ove katastrofe bez ikakvih posledica i povreda – napisala je glumica.
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