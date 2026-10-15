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Mačke žive uz ljude hiljadama godina, ali neke njihove navike i dalje umeju da iznenade čak i one koji ih godinama imaju za ljubimce. Od jedinstvenog šara na nosu do načina na koji komuniciraju sa vlasnicima, iza njihovog ponašanja krije se složen sistem čula, instinkta i naučenih obrazaca.

Jedna od zanimljivosti jeste da površina mačjeg nosa ima jedinstven obrazac brazdi i neravnina, koji se često poredi sa otiskom ljudskog prsta.

Foto: Paul Watkins Photography / Alamy / Profimedia

Mačke su poznate i kao veliki spavači. U zavisnosti od uzrasta i aktivnosti, mogu da provedu između 12 i 16 sati dnevno spavajući, a neke i duže.

Njihovi brkovi nisu samo dlake. Oni predstavljaju važan deo čulnog sistema i pomažu mački da proceni prostor oko sebe, registruje strujanje vazduha i lakše se kreće u mraku. Mačke se takođe ne znoje na isti način kao ljudi – znojne žlezde imaju, između ostalog, na jastučićima šapa.

Zašto mačke mjauču ljudima

Posebno je zanimljiv način na koji domaće mačke koriste mjaukanje. Odrasle mačke međusobno mnogo češće komuniciraju mirisima, položajem tela, repom i drugim glasovima nego klasičnim mjaukanjem.

Foto: Robert Harding Productions / robertharding / Profimedia

U odnosu sa ljudima, međutim, mjaukanje postaje veoma važan način komunikacije. Domaće mačke vremenom mogu da nauče koji zvuci najbrže izazivaju reakciju vlasnika – bilo da žele hranu, pažnju, da im se otvore vrata ili jednostavno pokušavaju da uspostave kontakt.

Istraživanja su pokazala i da pojedine mačke u određenim situacijama proizvode zvuke koji sadrže više frekvencije slične onima iz plača bebe. Takav zvuk ljudima može da bude posebno teško da ignorišu, što mački povećava šansu da dobije ono što želi.

Mačka zna ko je njen vlasnik - čak i kada ga ignoriše

To što se mačka ne odazove kada je pozovete ne mora da znači da vas nije čula. Eksperimenti su pokazali da domaće mačke mogu da razlikuju glas vlasnika od glasova nepoznatih ljudi, čak i kada ne reaguju na način koji vlasnik očekuje.

Veliki deo komunikacije odvija se bez zvuka. Kada mačka prilazi sa podignutim repom, trlja obraz o noge ili telo vlasnika, takvo ponašanje može da bude povezano sa prijateljskim pozdravom i ostavljanjem sopstvenog mirisa.

Foto: jenaardell / Stockimo / Alamy / Profimedia

Na obrazima mačke nalaze se mirisne žlezde, pa trljanjem ostavlja hemijske signale na ljudima i predmetima koji čine deo njenog poznatog i sigurnog okruženja.

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Zašto mačke predu

Predenje se najčešće povezuje sa zadovoljstvom, ali mačke ne predu samo kada uživaju. Mogu da predu i kada su uplašene, pod stresom, tokom oporavka ili kada pokušavaju da se umire.

Mačje predenje obuhvata niske frekvencije, a upravo zbog toga godinama privlači pažnju istraživača. Postoje hipoteze da vibracije određenih frekvencija mogu imati biološke efekte na tkiva, ali tvrdnje da samo mačje predenje direktno leči ljudske kosti, tetive ili mišiće nisu dovoljno dokazane da bi se predstavljale kao medicinska činjenica.

Slično važi i za zdravlje srca. Pojedina istraživanja pronašla su vezu između posedovanja mačke i manjeg rizika od određenih kardiovaskularnih problema, ali takvi rezultati ne dokazuju da je upravo mačka uzrok manjeg rizika.

Foto: Maria Galan Cats / Alamy / Profimedia

Kako mačka bira omiljenu osobu

U domaćinstvu sa više ljudi često se čini da mačka ima jednog favorita. Na izbor mogu da utiču rana socijalizacija, hranjenje, svakodnevna rutina, način na koji joj osoba prilazi i koliko poštuje njene granice.

Prve nedelje života veoma su važne za socijalizaciju mačeta. Pozitivna iskustva sa ljudima u tom periodu mogu značajno da utiču na njegovo kasnije ponašanje.

Međutim, mačke uglavnom ne vole nametljivu pažnju. Osoba koja prepoznaje kada životinja želi kontakt, ali i kada želi da bude ostavljena na miru, često će lakše steći njeno poverenje.

Zbog toga se događa i poznata situacija u kojoj mačka u prostoriji punoj ljudi odluči da priđe baš osobi koja je najmanje zainteresovana za nju. Izbegavanje direktnog gledanja, naglih pokreta i pokušaja da je odmah dodirne može toj osobi dati manje preteći izgled.

Foto: Daniel Romero / VWPics / Profimedia

Miris im je važniji nego što mislimo

Mačke se u velikoj meri oslanjaju na mirise kako bi prepoznale poznato okruženje i njegove članove. Trljanjem obraza i tela o ljude i predmete ostavljaju sopstvene mirisne oznake i tako stvaraju poznato okruženje.

Važna im je i rutina. Osoba koja ih redovno hrani, menja vodu i ponaša se predvidljivo može da postane važan izvor sigurnosti.

Zato naklonost mačke obično nije potpuno slučajna. Ona pažljivo prati ponašanje ljudi oko sebe i vremenom uči pored koga može da se oseća sigurno, ko poštuje njen prostor i od koga može da očekuje ono što joj je potrebno.

(Kurir.rs/ Blic)

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