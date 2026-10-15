Kraljevska snaja kojoj se podsmevao ceo dvor: Nazvali je "vojvotkinjom od svinjetine", u braku je prošla gore od Dajane
- Sara Ferguson, poznata kao Fergi, ušla je u kraljevsku porodicu udajom za princa Endrua 1986. godine, a brak je okončan razvodom 1996.
- Pratile su je finansijske poteškoće i skandali, uključujući aferu sa prodajom 'pristupa princu Endruu', ali se kasnije okrenula humanitarnom radu.
Sara Ferguson, poznatija kao Fergi, godinama je jedna od najintrigantnijih žena britanske kraljevske porodice. Bivša supruga princa Endrua, majka princeza Betris i Dženije, i žena čiji je život obeležio niz uspona i padova, često je privlačila pažnju javnosti.
Od bajkovitog venčanja i života iza zidina palate do razvoda, finansijskih problema i brojnih kontroverzi, Sara je prošla put koji je daleko od kraljevske bajke. Povodom njenog 67. rođendana prisećamo se njenog života, ljubavi i trenutaka koji su je učinili jednom od najzanimljivijih figura britanske monarhije.
Pogledajte fotografije Sare Ferguson i princa Endrua u mladosti:
Ljubav sa princom
Rođena 15. oktobra 1959. godine u aristokratskoj porodici, Sara Margaret Ferguson je u kraljevski svet ušla 1986. godine kada se udala za princa Endrua, vojvodu od Jorka. Sara Ferguson i princ Endru upoznali su se sredinom osamdesetih godina prošlog veka, u britanskom društvenom krugu u kom su se često kretali pripadnici aristokratije i visokog društva.
Njihovo prvo poznanstvo dogodilo se na jednoj od zabava u društvenim krugovima Londona, a ubrzo nakon toga započeli su vezu. Priča kaže da je Endru bio očaran Sarinom vedrinom, neposrednošću i duhovitošću, što je bila velika promena u odnosu na strogoću i formalnost kakvu je često zahtevao kraljevski život. Sara je, pak, pronašla u Endruu zaštitnika, ali i nekoga ko je mogao da razume njenu želju za normalnošću unutar kraljevskih okvira.
Krah braka i skandali koji su šokirali svet
Brak koji je u početku delovao obećavajuće, ubrzo je postao meta tabloida - delom zbog njene opuštene prirode i neskrivenih nesavršenosti, a delom zbog udaljenosti i pritiska kraljevskih dužnosti. Sara i Endru razveli su se 1996. godine, ali su ostali bliski, što je izazivalo mnoge spekulacije u medijima.
Pogledajte u galeriji fotografije Sare Ferguson i princa Endrua:
Uprkos skandalima koji su je pratili – uključujući kontroverzne finansijske poteškoće i neslavnu aferu sa prodajom "pristupa princu Endruu" – Fergusonova se vremenom redefinisala kroz humanitarni rad.
Uloga majke
Iako je Sara Ferguson u javnosti često bila predmet kritika i kontroverzi, njena uloga majke uvek je bila na prvom mestu.
Kao majka princeza Betris i Dženije, koje je rodila tokom braka sa princom Endruom, Fergi je pokazala veliku posvećenost i ljubav, uprkos zahtevima kraljevskog života i medijskom pritisku. Poznata po tome što je svojim ćerkama nastojala da pruži što normalnije i ispunjenije detinjstvo, Sara se trudila da ih zaštiti od stalnih tabloida i pritisaka koji prate život u senci krune. Iako su i Betris i Dženija odrasle u kraljevskom okruženju, često su isticale koliko im je majčina toplina i podrška bila važna za oblikovanje njihove samostalnosti i karaktera.
(Kurir.rs/Net.hr)
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