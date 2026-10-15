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Sara Ferguson, poznatija kao Fergi, godinama je jedna od najintrigantnijih žena britanske kraljevske porodice. Bivša supruga princa Endrua, majka princeza Betris i Dženije, i žena čiji je život obeležio niz uspona i padova, često je privlačila pažnju javnosti.

Od bajkovitog venčanja i života iza zidina palate do razvoda, finansijskih problema i brojnih kontroverzi, Sara je prošla put koji je daleko od kraljevske bajke. Povodom njenog 67. rođendana prisećamo se njenog života, ljubavi i trenutaka koji su je učinili jednom od najzanimljivijih figura britanske monarhije.

Pogledajte fotografije Sare Ferguson i princa Endrua u mladosti:

1/7 Vidi galeriju Bivši princ Endru Mauntbaten-Vindzor i Sara Ferguson u mladosti Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia, DAVID GILES / AFP / Profimedia, Robert GIROUX / AFP / Profimedia

Ljubav sa princom

Rođena 15. oktobra 1959. godine u aristokratskoj porodici, Sara Margaret Ferguson je u kraljevski svet ušla 1986. godine kada se udala za princa Endrua, vojvodu od Jorka. Sara Ferguson i princ Endru upoznali su se sredinom osamdesetih godina prošlog veka, u britanskom društvenom krugu u kom su se često kretali pripadnici aristokratije i visokog društva.

Njihovo prvo poznanstvo dogodilo se na jednoj od zabava u društvenim krugovima Londona, a ubrzo nakon toga započeli su vezu. Priča kaže da je Endru bio očaran Sarinom vedrinom, neposrednošću i duhovitošću, što je bila velika promena u odnosu na strogoću i formalnost kakvu je često zahtevao kraljevski život. Sara je, pak, pronašla u Endruu zaštitnika, ali i nekoga ko je mogao da razume njenu želju za normalnošću unutar kraljevskih okvira.

Bivši princ Endru Mauntbaten-Vindzor i Sara Ferguson u mladosti sa decom Foto: Hugh Thompson / Capital pictures / Profimedia

Krah braka i skandali koji su šokirali svet

Brak koji je u početku delovao obećavajuće, ubrzo je postao meta tabloida - delom zbog njene opuštene prirode i neskrivenih nesavršenosti, a delom zbog udaljenosti i pritiska kraljevskih dužnosti. Sara i Endru razveli su se 1996. godine, ali su ostali bliski, što je izazivalo mnoge spekulacije u medijima.

Pogledajte u galeriji fotografije Sare Ferguson i princa Endrua:

1/6 Vidi galeriju Princ Endru Mauntbaten-Vindzor i Sara Ferguson nakon razvoda Foto: Profimedia, GEORGE ROGERS-POOL / Sipa Press / Profimedia

Uprkos skandalima koji su je pratili – uključujući kontroverzne finansijske poteškoće i neslavnu aferu sa prodajom "pristupa princu Endruu" – Fergusonova se vremenom redefinisala kroz humanitarni rad.

Uloga majke

Iako je Sara Ferguson u javnosti često bila predmet kritika i kontroverzi, njena uloga majke uvek je bila na prvom mestu.

Sara Ferguson na humanitarnoj večeri Milutina Getsbija Foto: Chateau Cyril/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kao majka princeza Betris i Dženije, koje je rodila tokom braka sa princom Endruom, Fergi je pokazala veliku posvećenost i ljubav, uprkos zahtevima kraljevskog života i medijskom pritisku. Poznata po tome što je svojim ćerkama nastojala da pruži što normalnije i ispunjenije detinjstvo, Sara se trudila da ih zaštiti od stalnih tabloida i pritisaka koji prate život u senci krune. Iako su i Betris i Dženija odrasle u kraljevskom okruženju, često su isticale koliko im je majčina toplina i podrška bila važna za oblikovanje njihove samostalnosti i karaktera.

(Kurir.rs/Net.hr)

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