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Za razliku od tradicionalne varijante,cepkani ajvar se ne pravi od mlevenih plodova, već se pečena paprika ručno cepa ili reže na finije trakice. Ova metoda daje namazu specifičnu, rustičnu teksturu, dok komadići zadržavaju pun i intenzivan ukus pečene paprike. Iako sam proces zahteva nešto više truda i strpljenja, krajnji rezultat je vrhunski domaći specijalitet koji se savršeno slaže sa pečenjem, sirevima ili tek pečenim hlebom.

Kako napraviti cepkani ajvar Foto: stivog / Alamy / Profimedia

Suština uspeha leži u odabiru zrelih, mesnatih crvenih paprika (najbolje sorte roga), njihovom temeljnom pečenju i temeljnom ceđenju. Količina preostale tečnosti u paprikama direktno određuje dužinu krčkanja i konačnu gustinu namaza.

Sastojci: 5 kg crvenih mesnatih paprika (roga)

500 ml ulja

2–3 kašike alkoholnog sirćeta

1–2 kašike šećera

So (po ukusu)

2–3 čena belog luka (opciono)

1–2 ljute papričice (opciono)

Kako napraviti cepkani ajvar Foto: stivog / Alamy / Profimedia

Paprike dobro operite, osušite i pecite uz povremeno okretanje dok im kožica potpuno ne pocrni i ne počne sama da se odvaja. Vruće plodove prebacite u poklopljenu posudu ili plastičnu kesu kako bi se potparile, što će znatno olakšati čišćenje. Čim se paprike prohlade, skinite im kožicu i izvadite peteljke i semenke. Očišćene plodove stavite u cjediljku ili platnenu mrežicu i ostavite ih nekoliko sati (najbolje tokom cele noći) da izgube svu suvišnu tečnost.

Oceđene paprike nikako nemojte ubacivati u mašinu za mlevenje. Ručno ih iscepkajte na tanje trake ili ih iseckajte nožem na krupnije komade, u zavisnosti od toga koliku teksturu želite da postignete. U širu šerpu sipajte prvi deo ulja, dodajte pripremljenu papriku i krčkajte na umerenoj vatri uz neprekidno mešanje. Ostatak ulja dolivajte u mlazevima tokom prženja kako bi ga smesa ujednačeno upijala.

Kako napraviti cepkani ajvar Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

Pred sam kraj pripreme dodajte sirće, šećer i so po sopstvenom ukusu. Za ljubitelje pikantnijeg ukusa, u ovu fazu možete ubaciti sitno seckanu ljutu papričicu i potisnuti beli luk. Namaz je skovan kada postane dovoljno gust, a varjača prilikom mešanja ostavlja čist trag po dnu posude. Zavisno od količine vode u paprikama i jačine vatre, ovaj proces obično traje između 90 i 120 minuta.

Vruć ajvar odmah sipajte u prethodno sterilisane i zagrejane staklene tegle. Dobro ih zatvorite hermetičkim poklopcima, pa ih pasterizujte ili ušuškajte u ćebe po uobičajenoj proceduri za zimnicu. Kada se potpuno ohlade, odložite ih na tamno, suvo i hladno mesto, a načetu teglu obavezno čuvajte u frižideru.

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