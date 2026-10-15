Slušaj vest

Od „Ako te pitaju” i „Moje zlato” do pesama koje bude sećanja na Olivera Dragojevića, Kemala Montena i Arsena Dedića - Beograd večeras očekuje veče za pamćenje! Plava dvorana je spremna za noć u kojoj će se pevati iz sveg glasa, emocije smenjivati sa osmesima, a dobro poznati stihovi vraćati publiku u neke od najlepših životnih trenutaka! Petar Grašo večeras stiže u Sava centar, gde publiku očekuje koncert ispunjen velikim hitovima, prepoznatljivim mediteranskim zvukom i muzikom koja već godinama povezuje generacije.

Petar Grašo Foto: Skymusic

Kada se začuju prvi taktovi pesama „Ako te pitaju”, „Moje zlato”, „Volim i postojim” i „Uvik isti”, teško je ostati ravnodušan. Grašo je tokom karijere izgradio prepoznatljiv muzički potpis, spajajući dalmatinski šarm, pop melodije i interpretaciju koja lako pronalazi put do publike. Večerašnji susret sa beogradskom publikom nosi i posebnu emotivnu notu. Muzički senzibilitet koji Grašo neguje već 30 godina, neodvojiv je od velikih imena regionalne scene, među kojima su Oliver Dragojević, Kemal Monteno i Arsen Dedić. Njihove pesme ostavile su dubok trag u muzičkoj istoriji ovih prostora, a sećanje na njih i danas živi kroz stihove koje publika zna napamet. Upravo je ta bezvremenska emocija deo muzičkog nasleđa kojem se publika uvek iznova vraća.,

Petar Grašo Foto: Skymusic

Grašo je izvođač čije pesme podjednako osvajaju one koji su uz njih odrastali i nove generacije koje su ih tek otkrile. Zato se u Sava centru večeras očekuje publika spremna da zajedno sa njim prođe kroz 30 godina muzike, ljubavi i uspomena. Jedno je sigurno - kada se spoje veliki hitovi, glas koji publika prepoznaje od prvih tonova i jedinstvena atmosfera, Beograd dobija priliku za koncert koji se ne meri samo aplauzima već i emocijama koje ostaju dugo nakon poslednje pesme.

Ulaznice za koncert dostupne su putem sajta eFinity.rs i eFinity aplikacije.