HITOVI, NOSTALGIJA I DALMATINSKI ŠARM! Petar Grašo večeras na sceni Sava centra
Od „Ako te pitaju” i „Moje zlato” do pesama koje bude sećanja na Olivera Dragojevića, Kemala Montena i Arsena Dedića - Beograd večeras očekuje veče za pamćenje!
Plava dvorana je spremna za noć u kojoj će se pevati iz sveg glasa, emocije smenjivati sa osmesima, a dobro poznati stihovi vraćati publiku u neke od najlepših životnih trenutaka! Petar Grašo večeras stiže u Sava centar, gde publiku očekuje koncert ispunjen velikim hitovima, prepoznatljivim mediteranskim zvukom i muzikom koja već godinama povezuje generacije.
Kada se začuju prvi taktovi pesama „Ako te pitaju”, „Moje zlato”, „Volim i postojim” i „Uvik isti”, teško je ostati ravnodušan. Grašo je tokom karijere izgradio prepoznatljiv muzički potpis, spajajući dalmatinski šarm, pop melodije i interpretaciju koja lako pronalazi put do publike.
Večerašnji susret sa beogradskom publikom nosi i posebnu emotivnu notu. Muzički senzibilitet koji Grašo neguje već 30 godina, neodvojiv je od velikih imena regionalne scene, među kojima su Oliver Dragojević, Kemal Monteno i Arsen Dedić. Njihove pesme ostavile su dubok trag u muzičkoj istoriji ovih prostora, a sećanje na njih i danas živi kroz stihove koje publika zna napamet. Upravo je ta bezvremenska emocija deo muzičkog nasleđa kojem se publika uvek iznova vraća.,
Grašo je izvođač čije pesme podjednako osvajaju one koji su uz njih odrastali i nove generacije koje su ih tek otkrile. Zato se u Sava centru večeras očekuje publika spremna da zajedno sa njim prođe kroz 30 godina muzike, ljubavi i uspomena.
Jedno je sigurno - kada se spoje veliki hitovi, glas koji publika prepoznaje od prvih tonova i jedinstvena atmosfera, Beograd dobija priliku za koncert koji se ne meri samo aplauzima već i emocijama koje ostaju dugo nakon poslednje pesme.
Ulaznice za koncert dostupne su putem sajta eFinity.rs i eFinity aplikacije.
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