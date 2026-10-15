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Američki glumac Silvester Stalone je, gostujući u utorak uveče u emisiji "Live with Kelly and Mark", u šali kazao kako još ne može u penziju jer mora da finansira venčanje svoje ćerke Sofije, a njegova reakcija nasmejala je publiku u studiju.

Pogledajte u galeriji Silvestera Stalonea:

1/12 Vidi galeriju Kako se Silvester Stalone menjao kroz godine Foto: PrimePix / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Michael Germana Collection / Everett / Profimedia, Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Voditeljka Keli Ripa pitala je svog gosta koliko novca planira da izdvoji za venčanje svoje tridesetogodišnje ćerke, preneo je časopis People.

"Čoveče, gotovo mi je neprijatno i da kažem, ali ne mogu u penziju", odgovorio joj je glumac, ponovivši istu rečenicu: "Ma, ozbiljan sam!", dodao je kroz smeh.

Prosidba

Sofija je objavila veridbu sa dečkom Majklom Šihanom 28. avgusta. Tada je na Instagramu podelila fotografije romantične prosidbe uz reči: "Zauvek sa najboljim prijateljem."

Slavni glumac je u emisiji pohvalio svog budućeg zeta, nazvavši ga "sjajnim momkom". Otkrio je i da je Šihan zatražio njegov blagoslov pre nego što je zaprosio Sofiju.

"Doista je tražio njenu ruku", rekao je glumac, na šta je voditeljka u šali kazala da je "sigurno bio prestravljen".

Uloga supruge Dženifer

Voditelj Mark Konsuelos potom se uključio u razgovor i podsetio na čuvenu scenu iz filma "Roki II" u kojoj Staloneov lik Roki Balboa prosi Adrijan. U šali je upitao glumca da li mu je budući zet postavio pitanje slično onome iz filma. Stalone je uzvratio još jednom aluzijom na film, našalivši se da je Šihan obećao kako neće ostavljati dlake u umivaoniku, što je obećanje koje Roki u filmu daje Adrijan.

Glumac je dodao da je njegov budući zet bio vrlo samouveren kad je došao da razgovara sa njim, ali da je razgovoru ipak morala da prisustvuje i njegova supruga Dženifer Flavin kako bi smirivala situaciju.

Silvester Stalone, Dženifer Flavin Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Silvester i Flavin su u braku od 1997. godine i imaju ćerke Sofiju, Sistin (28) i Skarlet (24). Zvezda filma "Rambo" je u braku sa prvom suprugom Sašom Zak dobio dvojicu sinova – Serđa (47) i Sejdža, koji je preminuo 2012. u dobi od 36 godina.

Flavin (58) je u intervjuu za Paris Match 2012. godine otkrila da od svih triju ćerki koje ima sa glumcem, Sofija najviše liči na oca.

"Veže ih veoma posebna veza. Razmišljaju na isti način, čak imaju i istu gestikulaciju. Sofija je ljubav njegovog života", kazala je tada Dženifer.

(Kurir.rs/Jutarnji)

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