Slušaj vest

Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem je odlučila da pošalje Fariju iz palate uprkos sultanovom naređenju Foto: Promo

Sadržaj 91. epizode

Sultan Murat ne odustaje od potrage za izdajnicima koji podstiču pobune i ugrožavaju stabilnost države. Kada otac Lorenco padne u njegove ruke, odlučuje da mu ponudi neočekivanu pogodbu: obećava mu osvajanje Rima, Beča i cele Evrope bez prolivene krvi, ukoliko prihvati hrišćanstvo. Murat tada čini nešto što šokira i plaši sve oko njega.

U međuvremenu, sultanija Ajše pokušava da ukloni princezu Fariju iz palate, obaveštavajući Sinan-pašu o svemu i traži od njega da je presretnu pre nego što stigne u Uskudar, gde je šalje sultanija Kosem. Farija se tako ponovo nađe u životnoj opasnosti, ali uspeva da pobegne svojim napadačima. U pomoć joj priskače sultan Murat, koji je odvodi na sigurno. Kada sazna šta se dogodilo, Murat se suočava sa majkom i zahteva da otkrije ko je ugrozio princezu, jasno stavljajući do znanja da će Farija ostati pod njegovom zaštitom.

Sultan se bori da zaštiti Fariju Foto: Promo

Dok se sukob između majke i sina produbljuje, pobunjene spahije upadaju u konak Ester, bliske saradnice sultanije Kosem, i upućuju otvorene pretnje vladarskoj porodici. Njihovi zahtevi postaju sve opasniji, a čak i najavljuju da žele da svrgnu Murata i na presto dovedu princa Bajazita. Kosem je svesna da se situacija izmiče kontroli i naređuje da se krivci pronađu, dok Murat, besan zbog nesposobnosti svojih ljudi da zaštite državu, preti oštrom kaznom svima koji ne budu izvršavali svoje dužnosti.

Kada Kosem počne da sumnja da iza napada na Fariju stoji neko iz palate, njena pažnja usmerava se na moguće zaverenike među najbližima. Ajše strahuje da je majka sultanija prozrela njenu ulogu u svemu što se dogodilo, dok Murat sve manje veruje da se iza pretnji kriju samo pobunjenici. U trenutku kada se čini da bi novi sukob mogao da ugrozi čitavu porodicu, Kosem poziva Ajše da odmah dođe pred nju. Hoće li sultanija uspeti da otkrije ko vuče konce iza zavere pre nego što bude prekasno?

Kosem pokušava da sazna ko stoji iza napada na Fariju Foto: umut volkan kincir

Bonus video: