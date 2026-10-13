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Kaja Gerber prvi put je fotografisana u javnosti nakon smrti starijeg brata Preslija Gerbera, koji je preminuo 20. septembra u 27. godini. Dvadesetpetogodišnja manekenka viđena je u nedelju ispred teretane u Los Anđelesu, tri nedelje nakon porodične tragedije koja je potresla porodicu jedne od najpoznatijih manekenki devedesetih, Sindi Kraford.

Iako je Kaja godinama navikla na pažnju fotografa i javnosti, ovo pojavljivanje imalo je drugačiju težinu. Umesto modnih događaja, crvenog tepiha i glamuroznih izdanja po kojima je prepoznatljiva, ovoga puta bila je u opuštenoj sportskoj kombinaciji, a pažnju je privukao i njen vidno vitak izgled.

Prema pisanju britanskog Daily Maila, Kaja se u protekle tri nedelje uglavnom povukla u privatnost, vreme provodila kod kuće i teško se nosila sa gubitkom brata. List navodi i da se suočavala sa nedostatkom apetita, dok je njena majka, Sindi Kraford, podstiče da se postepeno vrati svakodnevnim obavezama.

Kaja Gerber u crnom od glave do pete: Sportsko izdanje koje je privuklo pažnju

Za prvi izlazak pred fotografe nakon porodične tragedije, Kaja je odabrala kombinaciju u kojoj dominira crna boja. Reč je o jednostavnom, sportskom izdanju, bez upečatljivih modnih detalja i glamuroznih dodataka, što je sasvim u skladu sa prilikom i mestom na kojem je fotografisana.

Crna odeća, koja je čest izbor u njenim svakodnevnim kombinacijama, ovoga puta dobila je i drugačiju simboliku u očima javnosti. Ipak, ne treba automatski zaključivati da je manekenka svesno odabrala ovu boju kao izraz žalosti, jer o tome nije govorila.

Tamne naočare za sunce dodatno su zaokružile autfit i dale mu prepoznatljivu estetiku koju često viđamo u ležernim izdanjima poznatih ličnosti u Los Anđelesu. Umesto pažljivo stilizovanog izgleda za javni događaj, Kaja je delovala kao neko ko je izašao da obavi svakodnevnu aktivnost, daleko od sveta mode i reflektora.

Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju jeste njena izrazito vitka silueta. Crna boja vizuelno izdužuje figuru, dok sportski krojevi i jednostavna kombinacija dodatno naglašavaju liniju tela. Zbog toga je njen izgled na fotografijama delovao još vitkije.

Pojedini mediji istakli su upravo ovaj detalj, dovodeći ga u kontekst navoda da Kaja poslednjih nedelja ima problema sa apetitom. Ipak, nema nezavisne potvrde da je izgubila na težini, pa se njen izgled na fotografijama ne može uzeti kao dokaz bilo kakve fizičke promene.

Presli Gerber, Kaja Gerber, Sindi Kraford, Rendi Gerber Foto: David Edwards/MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

U ovom trenutku, mnogo je važnije ono što se zna o okolnostima njenog povratka svakodnevnim aktivnostima: Kaja je prošla kroz težak porodični gubitak, a odlazak u teretanu može biti jedan od načina da ponovo uspostavi rutinu. O tome kako se zaista oseća nije se javno oglašavala.

Smrt brata Preslija Gerbera potresla je porodicu

Presli Gerber preminuo je 20. septembra 2026. godine u 27. godini. Bio je sin Sindi Kraford i biznismena Randea Gerbera, kao i stariji brat Kaje Gerber.

Njegova smrt potvrđena je nakon što je preminuo u ustanovi za rehabilitaciju u Santa Moniki. Policija je slučaj istraživala kao moguću smrt povezanu sa predoziranjem, ali zvaničan uzrok smrti nije bio utvrđen u prvim izveštajima. Porodica je tada zamolila javnost i medije da poštuju njihovu privatnost tokom izuzetno teškog perioda.

Presli je, poput majke i sestre, bio povezan sa svetom mode. Radio je kao model i sarađivao sa poznatim brendovima, među kojima su Calvin Klein i Dolce & Gabbana. Ipak, poslednjih godina sve više je govorio o ličnim problemima, mentalnom zdravlju i borbi sa zavisnošću.

Presli Gerber Foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Upravo zbog toga njegova smrt otvorila je i širu temu o izazovima sa kojima se suočavaju ljudi koji se bore sa zavisnošću, ali i njihove porodice. Presli je na društvenim mrežama pokrenuo serijal „Mental Health Mondays“, kroz koji je želeo da podstakne otvorenije razgovore o temama o kojima se često ćuti.

Kaja je ranije govorila o bratovljevoj borbi i njegovoj spremnosti da javno podeli iskustva kroz koja je prolazio. U intervjuu za Vogue, objavljenom u avgustu, istakla je koliko je njegova otvorenost značila porodici, koja je prethodno svoj privatni život uglavnom držala podalje od javnosti.

Zbog toga je gubitak starijeg brata posebno bolan za manekenku, koja je sa njim odrasla daleko od reflektora, uprkos tome što su oboje kasnije postali poznati širom sveta.

Sindi Kraford želi da se Kaja postepeno vrati rutini

Prema pisanju Daily Maila, Sindi Kraford pokušava da pomogne ćerki da se polako vrati svakodnevnim navikama. U periodu žalosti, u kojem je teško pronaći osećaj normalnosti, i najjednostavnije aktivnosti mogu predstavljati korak ka ponovnom uspostavljanju rutine.

Kaja Gerber Foto: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Kaja je godinama bila jedna od najtraženijih manekenki svoje generacije, a poslednjih godina sve uspešnije gradi i glumačku karijeru. Međutim, profesionalni uspesi i život pod budnim okom javnosti ne menjaju činjenicu da se iza poznatog lica nalazi osoba koja prolazi kroz lični gubitak.

Upravo zato njeno pojavljivanje ispred teretane ne mora da znači da se vratila uobičajenom životu ili da je najteži period iza nje. Ono samo pokazuje da je ponovo izašla iz kuće i nastavila sa jednom od svakodnevnih aktivnosti.

Dečko Luis Pulman najveća joj je podrška

Kako navodi Daily Mail, Kaja u ovom periodu ima veliku podršku svog dečka, glumca Luisa Pulmana. Njih dvoje su, prema izveštajima stranih medija, bliski i tokom prethodnih nedelja, dok se manekenka povlačila iz javnosti.

Njihova veza privlači pažnju i zbog činjenice da bi trebalo da se zajedno pojave u predstojećem trileru Bulls. Snimanje filma navodno je planirano za kasnije ove godine, što bi za par moglo da predstavlja i novi zajednički profesionalni izazov.

Za sada, međutim, Kaja ne daje izjave o svom privatnom životu niti o tome kako se nosi sa smrću brata. Njeno prvo pojavljivanje u javnosti ostalo je zabeleženo kroz nekoliko fotografija iz svakodnevnog života, bez glamura i pažljivo osmišljenih javnih nastupa.

Iako je njen autfit privukao pažnju, posebno zbog crne boje i vitke siluete, iza ovih fotografija nalazi se mnogo ozbiljnija priča. Kaja Gerber suočava se sa gubitkom člana porodice, a povratak rutini ne znači da je bol nestala.

Ponekad je upravo nastavak najobičnijih aktivnosti prvi korak ka tome da se život, makar polako, nastavi dalje.

(Kurir.rs/Ona.rs)

VIDEO: Sindi Kraford