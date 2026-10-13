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Nekome bi prizor veša rasutog po travi nakon prevrtanja sušilice bio razlog za nerviranje, ali mačak Toma u njemu je video idealno mesto za predah. Okružen odećom, udobno se smestio i prepustio odmoru, ne mareći za nered oko sebe. Upravo je taj prizor nasmejao i raznežio brojne korisnike društvenih mreža.

Fotografiju je na Iksu podelio njegov vlasnik Bojan Kvrgić, uz šaljiv opis koji je mnogima odmah privukao pažnju: "Mirisna svežina srušenog veša, ulje na platnu."

Na fotografiji se vidi Toma kako opušteno leži na prevrnutoj sklopivoj sušilici, među komadima odeće koji su završili na travi. Umesto uobičajenog mačjeg nestašluka, fotografija je zabeležila trenutak potpunog zadovoljstva, kao da je nered nastao upravo da bi njemu poslužio kao improvizovana ležaljka.

Posebnu emotivnu notu celoj priči daje činjenica da Toma više nije živ. Kako je otkrio njegov vlasnik, mačak je uginuo još 2020. godine, ali je uspomena na njega i dalje živa, pa je Bojan odlučio da fotografiju podeli sa drugima.

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„Renesansa uživo“

Objava je ubrzo privukla pažnju na društvenim mrežama, a komentari su pokazali da je fotografija mnogima izmamila osmeh. Dok su jedni isticali njen neobičan šarm, drugi su u opuštenom Tomi videli prizor dostojan umetničkog platna.

„Renesansa uživo“, napisao je jedan korisnik, sažimajući utisak koji je fotografija ostavila na publiku.

Foto: Maria Galan Cats / Alamy / Profimedia

Drugi komentar posebno je dirnuo ljubitelje životinja: „Ako bi se zamislio raj za mačke, izgledao bi kao ova fotka, tako da je Toma samo nastavio svoj super život.“

Iako je nastala u sasvim običnom trenutku, fotografija je postala mnogo više od simpatičnog prizora iz mačjeg života. Ona je podsetila da uspomene na ljubimce ostaju sa njihovim vlasnicima dugo nakon rastanka, a ponekad upravo jedna fotografija uspe da tu toplinu prenese i na potpune strance.

"A stvarno je fotka za sve pare. Kompozicija, boje, mirisi, atmosfera i na sve to malo krzneno biće. Vizualni asmr", "Ovoliko lajkova kao Toma ne može ni Bred Pit da nabije", "Svetska a naša, mačka ima 37.000 lajkova", glasili su još neki od komentara ispod objave.

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