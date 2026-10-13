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Turski glumac Džan Jaman (36), koji poslednjih godina živi i radi u Rimu, iznenadio je pratioce na društvenim mrežama potpuno novim izgledom. Prepoznatljiv po dugoj kosi, gustoj bradi i opuštenom stilu, popularni glumac sada je pokazao izdanje kakvo publika nije navikla da viđa, a razlog za ovu promenu krije se u njegovom novom projektu.

1/12 Vidi galeriju Džan Jaman Foto: AllShotLive / ddp USA / Profimedia, Vincenzo Landi/MDPhoto/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mondadori Portfolio / ddp USA / Profimedia

Jaman je skratio kosu i potpuno obrijao bradu, čime je značajno promenio svoj prepoznatljivi imidž. Na fotografijama je predstavljen u dva različita izdanja. Na jednoj pozira u maslinastozelenoj majici, sa kratkom, pomalo razbarušenom kosom, dok na drugoj izgleda znatno ozbiljnije i elegantnije, sa zalizanom frizurom i naočarima za vid.

Iza ove transformacije stoji uloga advokata u komediji „BRO“, seriji koja će imati osam epizoda. Glumac se za potrebe snimanja oprobao u drugačijem vizuelnom izdanju, koje se prilično razlikuje od izgleda po kojem ga publika godinama prepoznaje.

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Na još jednoj fotografiji zabeleženo je slavlje povodom završetka snimanja. Jaman je na ovom projektu radio od kraja jula, a snimanje serije okončano je u oktobru 2026. godine u Rimu, gde glumac već neko vreme gradi svoju međunarodnu karijeru.

Nova uloga tako je donela i veliku promenu njegovog izgleda, a ostaje da se vidi kako će publika reagovati na Džana Jamana u ovom nesvakidašnjem izdanju.

Poreklom iz Srbije

Džan Jaman je rođen 8. novembra 1989. godine u Istanbulu. Njegovi koreni vode do Balkana - deda mu je iz Srbije sa Kosova i Metohije, a baka iz današnje Severne Makedonije.

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