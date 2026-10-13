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Glumac Džo Manganijelo (49) osvrnuo se na objavu svoje bivše supruge Sofíje Vergare, koju su neki protumačili kao poruku upućenu njemu. Vergara je na Instagramu podelila objavu o narcisoidnim muškarcima, a Manganijelo je sada komentarisao celu situaciju tokom predstavljanja svojih memoara "Bloodlines", u kojima piše o borbi s teškom autoimunom bolešću i raspadu njihovog braka.

Manganijelo je u ponedeljak gostovao u emisiji "CBS Mornings", gde ga je voditeljka Gejl King pitala za komentar na objavu njegove bivše supruge. Vergara je, naime, podelila grafički prikaz koji je prethodno objavio njen 35-godišnji sin Manolo Gonzalez Vergara, a koji upoređuje ponašanje "dobrog muškarca" i "narcisoidnog muškarca".

U galeriji pogledajte fotografije Sofije Vergare i Džoa Manganijela:

1/9 Vidi galeriju Sofija i Džo iz perioda bračne sreće Foto: Stewart Cook / Shutterstock Editorial / Profimedia, @ParisaMichelle / Splash / Profimedia, Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Uz objavu je stajala i poruka: "Deco, zapamtite, kada imate posla s narcisom, nije važno koliko se trudite oko njega. Uvek će vam nešto zamerati, nikada mu ništa neće biti dovoljno i uvek će pokušavati da vas prikaže kao lošu osobu."

"Trebalo bi prvo da pročitate knjigu"

Voditeljka je Manganijela direktno pitala šta misli o objavi i smatra li da je njom Vergara želela nešto da poruči o njemu. "Njen sin objavio je nešto u stilu: 'Evo šta se dešava kada imate posla s narcisom', a ona je to podelila. Čini se kao da žele da kažu da je sve što vam se dogodilo strašno, ali da ste vi zapravo narcis. Šta kažete na to?", upitala ga je King.

Foto: Instagram

Manganijelo nije želeo da ulazi u raspravu, već je poručio da bi ljudi trebali da pročitaju njegovu knjigu pre nego što donesu zaključke.

"Mislim da bi svako ko to govori trebao prvo da pročita knjigu i shvati o čemu se zapravo radi. Jer knjiga nije o tome. Ona govori o patnji kroz koju sam prošao", odgovorio je. Dodao je da su njegovi memoari pre svega priča o preživljavanju i nadi.

U knjizi otkrio detalje raspada braka

Manganijelo u memoarima opisuje i šta se događalo u njegovom braku sa Sofíjom Vergarom, s kojom je proveo sedam godina. Tvrdi da su se prvi simptomi njegove autoimune bolesti pojavili nedugo nakon njihovog venčanja 2015. godine, te da je bolest s vremenom ozbiljno uticala na njihov odnos.

U galeriji pogledajte još fotografija Sofije Vergare:

1/4 Vidi galeriju Sofija Vergara u donjem vešu uživala u provodu Foto: printscreen/instagram/sofiavergara

Prema njegovim rečima, brak je postupno postao potpuno hladan i lišen bliskosti. U knjizi tvrdi da Vergara više nije želela da ga grli, a prisetio se i situacija u kojima se, kako kaže, rugala njegovoj čivavi.

Razišli su se 2023. godine, ali o razlozima razvoda javno su iznosili različite priče. Vergara je 2024. godine izjavila da je jedan od glavnih razloga njihovog razlaza bilo neslaganje oko dece. Objasnila je da je Manganijelo želeo da postane otac, dok ona nije želela da ponovo ima dete u tom životnom dobu.

"Moj suprug bio je mlađi, želeo je decu, a ja nisam htela da budem majka u starijem dobu. Mislim da to ne bi bilo pošteno prema detetu. Poštujem svakoga ko se odluči na to, ali to više nije za mene", rekla je tada.

Video: Sofija Vergara