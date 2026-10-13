Kultni "Street Fighter" prvi put na najvećem platnu: Fanovi iz Srbije će među prvima videti spektakl
- Specijalna IMAX projekcija filma 'Street Fighter' zakazana je za 15. oktobar u 20 časova u Cineplexx Galeriji, a publika će među prvima videti novu adaptaciju kultne igre.
- Film vraća Rijua, Kena i Čun-Li u borilačku arenu, uz spektakularne borbe, akciju i nostalgiju za fanove franšize.
Legendarni Riju, Ken i Čun-Li vraćaju se u arenu, a specijalna IMAX projekcija zakazana je za 15. oktobar u Galeriji. Ljubitelje kultne gejming franšize očekuje filmski spektakl pun brutalnih borbi, akcije i nostalgije.
Jedna od najpoznatijih gejming franšiza svih vremena konačno stiže na veliko platno u punom sjaju. Specijalna IMAX projekcija filma "Street Fighter" biće održana 15. oktobra od 20 časova u bioskopu Cineplexx Galerija, gde će publika među prvima imati priliku da pogleda novu filmsku adaptaciju kultne video-igre.
Za generacije igrača "Street Fighter" nije bio samo igra, već prava opsesija. Arkadne sale, legendarni dueli i večita dilema – da li ste birali Rijua, Kena, Čun-Li ili Gajla – obeležili su detinjstvo miliona fanova širom sveta. Sada njihovi omiljeni borci izlaze iz sveta konzola i ulaze u bioskopsku arenu.
Film donosi spektakularne borbe, prepoznatljive poteze i čuveni Hadouken, ali i priču o časti, rivalstvu i ličnoj borbi. Jer pravi ratnik ne ulazi u arenu samo da pobedi protivnika – već da pobedi sebe.
Pogledajte fotografije iz filma
Radnja je smeštena u 1993. godinu, kada se otuđeni borci uličnih tuča Riju (Endru Kođi) i Ken Masters (Noa Sentineo) ponovo sreću nakon što ih misteriozna Čun-Li (Kalina Lijang) okuplja za novi turnir "Ratnik sveta". Međutim, iza najvećeg borilačkog spektakla krije se smrtonosna zavera koja će ih naterati da se suoče ne samo jedni sa drugima, već i sa demonima iz prošlosti.
Ukoliko ne uspeju da razotkriju istinu i opstanu u brutalnim okršajima, za njih sledi – kraj igre.
Film je režirao Kitao Sakurai, koji je kultnu arkadnu igru pretočio u eksplozivnu filmsku avanturu prepunu akcije, spektakularnih borbi i legendarnih likova koje fanovi obožavaju već decenijama.
Za ljubitelje franšize, ali i sve one koji žele da iskuse vrhunsku bioskopsku akciju, IMAX projekcija u Cineplexx Galeriji biće prilika da "Street Fighter" dožive onako kako nikada ranije nisu – na najvećem platnu, uz vrhunsku sliku i zvuk koji svaku borbu čine još intenzivnijom.