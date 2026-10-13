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Legendarni Riju, Ken i Čun-Li vraćaju se u arenu, a specijalna IMAX projekcija zakazana je za 15. oktobar u Galeriji. Ljubitelje kultne gejming franšize očekuje filmski spektakl pun brutalnih borbi, akcije i nostalgije.

Street fighter Foto: Brook Rushton/©2026 PARAMOUNT PICTURES, CAPCOM AND LEGENDARY. ALL RIGHTS RESERVED.

Jedna od najpoznatijih gejming franšiza svih vremena konačno stiže na veliko platno u punom sjaju. Specijalna IMAX projekcija filma "Street Fighter" biće održana 15. oktobra od 20 časova u bioskopu Cineplexx Galerija, gde će publika među prvima imati priliku da pogleda novu filmsku adaptaciju kultne video-igre.

Za generacije igrača "Street Fighter" nije bio samo igra, već prava opsesija. Arkadne sale, legendarni dueli i večita dilema – da li ste birali Rijua, Kena, Čun-Li ili Gajla – obeležili su detinjstvo miliona fanova širom sveta. Sada njihovi omiljeni borci izlaze iz sveta konzola i ulaze u bioskopsku arenu.

Film donosi spektakularne borbe, prepoznatljive poteze i čuveni Hadouken, ali i priču o časti, rivalstvu i ličnoj borbi. Jer pravi ratnik ne ulazi u arenu samo da pobedi protivnika – već da pobedi sebe.

Pogledajte fotografije iz filma

1/40 Vidi galeriju STREET FIGHTER ulazi u novu rundu! Foto: Brook Rushton/©2026 PARAMOUNT PICTURES, CAPCOM AND LEGENDARY. ALL RIGHTS RESERVED.

Radnja je smeštena u 1993. godinu, kada se otuđeni borci uličnih tuča Riju (Endru Kođi) i Ken Masters (Noa Sentineo) ponovo sreću nakon što ih misteriozna Čun-Li (Kalina Lijang) okuplja za novi turnir "Ratnik sveta". Međutim, iza najvećeg borilačkog spektakla krije se smrtonosna zavera koja će ih naterati da se suoče ne samo jedni sa drugima, već i sa demonima iz prošlosti.

Ukoliko ne uspeju da razotkriju istinu i opstanu u brutalnim okršajima, za njih sledi – kraj igre.

Film je režirao Kitao Sakurai, koji je kultnu arkadnu igru pretočio u eksplozivnu filmsku avanturu prepunu akcije, spektakularnih borbi i legendarnih likova koje fanovi obožavaju već decenijama.