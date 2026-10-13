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Kafa ima dugu i bogatu istoriju, a njeno otkriće vezuje se za legendu o jednom čobančetu koje je primetilo da njegove koze postaju živahne nakon što pojedu biljku poznatu kao „kahoua“. Odatle je, prema predanju, krenula priča o ovom čudesnom napitku koji je u Evropu stigao sredinom 17. veka.

U „Savremenom kuvaru“, impresivnoj knjizi od preko 1000 strana koja sadrži više od 3200 recepata i kulinarskih saveta, kafa zauzima posebno mesto. Stari recepti podsećaju da je kvalitet kafe uvek počinjao od mlenja zrna neposredno pre kuvanja, a potom i pažljivog ključanja vode kako bi napitak bio savršen.

Kuvanje kafe Foto: Andrej Safaric / Alamy / Profimedia

„Da bi kuvana kafa bila ukusna, potrebno je prvo da zrna kafe budu lepo ispržena, ali ne prepržena. Drugo, da se kafa dobro samelje neposredno pre kuvanja. I treće, da voda dobro provri, a zatim kad se kafa skuva, da napravi još jedan ključ. Kafa se služi čim se skuva, nikad podgrejana. Talog od kafe ne sme se ponovo upotrebiti“, piše u kuvaru iz 1967, navodi B92.

Srpska crna kafa

Srpska kafa se priprema pažljivo, sa ciljem da zadrži punu aromu i bogat ukus. Prema receptu iz „Savremenog kuvara“:

1. U džezvu staviti vodu i šećer, pa pustiti da provri.

2. Za jednu šoljicu kafe potrebno je šoljica i po vode, kocka šećera i kašičica mlevene kafe.

3. Kada voda provri, malo se sipa u šoljicu ili drugo lonče, kafa se zakuvava, a potom se džezva vraća na vatru da napravi „ključ“ – tj. da se kafa samo podigne.

4. Odlivena voda se vraća u džezvu, kafa se ostavlja minut-dva da „stane“, a potom se razliva u šoljice i odmah služi.

Turska kafa Foto: TGA (Türkiye Tourism Promotion and Development Agency)

Turska kafa

Turska kafa, iako slična, razlikuje se po pripremi i serviranju:

1. Kafa se stavlja u suvu, zagrejanu džezvu.

2. Preliva se ključalom vodom, ali napitak ne treba da vri.

3. Odnos vode, kafe i šećera isti je kao kod srpske kafe, ali šećer se služi odvojeno.

4. Gotova kafa se servira u malim džezvama, po jedna za svakog gosta.

(Kurir.rs)

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