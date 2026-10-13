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Kupovina automobila za mnoge predstavlja ozbiljnu investiciju, pa nije iznenađenje što vozači sve češće traže modele koji će ih pouzdano služiti godinama, bez stalnih odlazaka kod majstora i neplaniranih troškova. Iako moderan dizajn, snažan motor i bogata dodatna oprema mogu da budu presudni prilikom izbora, dugoročno se najviše isplati automobil koji je izdržljiv, jednostavan za održavanje i sposoban da pređe veliku kilometražu bez ozbiljnijih problema.

Upravo o tome govorio je mehaničar Luiz Modesto Hernandez, koji na društvenim mrežama redovno deli savete o automobilima, njihovom održavanju i najčešćim kvarovima. Kada bi morao da izabere samo jedan model koji bi vozio godinama, a da pritom izbegne česte posete servisu, njegov izbor bio bi Tojota korola (Toyota Corolla), jedan od najpoznatijih automobila japanskog proizvođača.

Kako prenosi portal „Computer Hoy“, Hernandez smatra da se ovaj model posebno izdvaja zahvaljujući kombinaciji pouzdane mehanike, razumnih troškova održavanja i dugogodišnje reputacije koju je stekao među vozačima širom sveta.

Zašto mehaničar preporučuje baš Tojotu korolu?

Prema njegovom mišljenju, najveća prednost ovog automobila nije u snažnim performansama ili luksuznoj opremi, već u tome što je konstruisan tako da uz odgovarajuće održavanje može dugo da ostane u dobrom stanju. Za ljude koji ne menjaju vozilo na svakih nekoliko godina, upravo takve karakteristike mogu da naprave veliku razliku.

Tojota korola, pouzdan japanski automobil koji mehaničar preporučuje Foto: Jonathan Weiss / Alamy / Profimedia

Hernandez objašnjava da bi prilikom izbora automobila namenjenog dugogodišnjoj upotrebi prednost uvek dao proverenom motoru, jednostavnijim mehaničkim rešenjima i dostupnim rezervnim delovima. Smatra da nema mnogo koristi od automobila sa impresivnim karakteristikama ukoliko njegovo održavanje postane preveliki finansijski teret.

Tojota korola, kako ističe, tokom decenija izgradila je reputaciju pouzdanog vozila, a pojedini primerci uz redovne servise i pravilnu upotrebu mogu da pređu stotine hiljada kilometara. Upravo zbog toga smatra je dobrim izborom za vozače kojima je važnije koliko će automobil trajati nego koliko brzo može da ubrza.

Velika kilometraža ne mora da znači i velike troškove

Još jedan razlog zbog kojeg Hernandez izdvaja ovaj model jesu troškovi održavanja, koji su, prema njegovoj proceni, relativno pristupačni. Poznata mehanička konstrukcija, dostupnost rezervnih delova i veliki broj polovnih primeraka na tržištu dodatno doprinose njegovoj popularnosti.

Tojota korola, pouzdan japanski automobil koji mehaničar preporučuje Foto: Zoltan Bagosi / Alamy / Profimedia

Za razliku od pojedinih automobila kod kojih i manji kvar može da podrazumeva skupu intervenciju, održavanje određenih verzija Korole može biti jednostavnije i povoljnije. To je naročito važno vozačima koji prelaze mnogo kilometara tokom godine i žele da izbegnu nepredvidive izdatke.

Ipak, ne treba zanemariti činjenicu da se troškovi servisa i pouzdanost mogu značajno razlikovati u zavisnosti od godišta, vrste motora i konkretnog stanja automobila. Noviji modeli sa složenijim tehnološkim sistemima ne moraju imati iste zahteve za održavanje kao starije generacije sa jednostavnijom mehanikom.

Ni najpouzdaniji automobil neće dugo trajati bez pravilnog održavanja

Iako Tojotu korolu smatra jednim od najboljih izbora za dugogodišnju vožnju, Hernandezova preporuka ne znači da je svaki primerak ovog modela podjednako pouzdan ili da može da izdrži ogromnu kilometražu bez ulaganja.

Tojota korola, pouzdan japanski automobil koji mehaničar preporučuje Foto: Nuttapong Wannavijid / Alamy / Profimedia

Na životni vek vozila utiču način vožnje, kvalitet goriva i maziva, uslovi na putu, redovnost servisiranja, ali i način na koji su ga koristili prethodni vlasnici. Automobil koji je godinama pravilno održavan može da bude znatno bolja kupovina od naizgled očuvanog primerka koji je često zanemarivan.

Zato je prilikom kupovine polovnog vozila važno proveriti servisnu istoriju, stanje motora, menjača, vešanja i drugih ključnih komponenti. Čak i model sa odličnom reputacijom može da zahteva ozbiljna ulaganja ukoliko nije bio adekvatno održavan.

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