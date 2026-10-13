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Stanovnik engleskog mesta Vej u grofoviji Kent u Engleskoj doživeo je nesvakidašnje iznenađenje tokom radova na proširenju svoje kuće. Ono što je trebalo da bude uobičajeno renoviranje pretvorilo se u arheološko otkriće kada su radnici u zemlji pronašli ljudske kosti stare oko hiljadu godina.

Pogledajte u galeriji kako je izgledalo pronalaženje kostiju tokom renoviranja kuće:

1/7 Vidi galeriju Pronađene kosti tokom renoviranja kuće Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Vlasnik kuće Ros Sledžer započeo je radove na proširenju kuhinje još 2019. godine sa svojom suprugom Kler. Tokom iskopavanja jedan od radnika naišao je na kosti za koje je u prvi mah pomislio da pripadaju životinji. Međutim, ubrzo su posumnjali da bi moglo da bude reči o ljudskim ostacima, zbog čega je obaveštena policija.

Lokacija je privremeno tretirana kao moguće mesto zločina, ali je nakon detaljnog pregleda postalo jasno da ostaci potiču iz mnogo starijeg perioda. Pronađeni su delovi dve lobanje, butna kost, rebra, deo karlice, kao i kosti ruku i prstiju.

Ros i Kler Sledžer Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Stručnjacima su bila potrebna dva dana analize da bi utvrdili poreklo kostiju. Zaključeno je da ostaci nisu povezani sa nekim novijim događajem, već da pripadaju Anglosaksoncima koji su na tom području živeli pre približno hiljadu godina. Nakon toga policija je obustavila istragu, a pronađeni ostaci predati su lokalnom istorijskom društvu, a potom i svešteniku.

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U vrtu pronašao i vredno istorijsko blago

Tu se neobična priča nije završila. Nekoliko meseci kasnije Sledžer je tokom postavljanja veštačke trave u vrtu pronašao još nekoliko manjih kostiju. Radovi su ipak nastavljeni bez većih odlaganja, dok je administrativni postupak u vezi sa njihovim ponovnim sahranjivanjem trajao godinama.

Kuća Rosa i Kler Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Posmrtni ostaci naposletku su ponovo položeni u zemlju tek u avgustu ove godine. Tom prilikom održan je i obred, a za ispraćaj je odabrana himna "Jerusalim".

Slučaj iz Veja nije jedini primer neobičnog otkrića tokom uređenja nekretnine u Engleskoj. Jedan par iz Hempšira je 2020. godine, tokom radova u vrtu, pronašao blago koje je sadržalo oko 70 starih engleskih kovanica. Iako tada nisu mogli da znaju koliko vredi ono što su iskopali, kovanice su nekoliko godina kasnije završile na aukciji. Godine 2025. prodate su za više od 380.000 funti, pretvorivši slučajan pronalazak tokom uređenja vrta u izuzetno vredno istorijsko otkriće.

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