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Nikolas Kejdž otkrio je da je odbio da potpiše saglasnost za korišćenje veštačke inteligencije u nadolazećoj seriji "Spider-Noir", koja stiže na Prime Video. Glumac je tokom panela na New York Comic-Conu objasnio da zbog te odluke verovatno više neće sarađivati s Amazonom, kompanijom koja veoma ulaže u razvoj veštačke inteligencije.

Kejdž je svoju odluku povezao s Amazonovim velikim ulaganjima u veštačku inteligenciju, ali i sve češćim korišćenjem te tehnologije u filmskoj i televizijskoj industriji.

Nikolas Kejdž Foto: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia

"Kako preživeti AI? Amazon je kompanija koja snažno podupire veštačku inteligenciju, uložili su 50 milijardi dolara u OpenAI.Ja nisam glumac koji podržava AI. Nisam deo tog kluba. Nisam potpisao suglasnost za korišćenje veštačke inteligencije u 'Spider-Noiru'. Verovatno više neću raditi za taj studio, ali to je u redu", rekao je Kejdž.

Želi da sarađuje s mladim rediteljima

Umesto oslanjanja na velike studije i tehnologiju veštačke inteligencije, Kejdž želi da se više posveti saradnji s mladim filmašima, naročito rediteljima iz generacije Z koji neguju tradicionalniji pristup filmskom stvaralaštvu.

Glumac pritom ne planira da uspori karijeru. Među njegovim nadolazećim projektima je triler "Perish", a najavio je i učešće u petoj sezoni HBO-ove serije "True Detective".

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