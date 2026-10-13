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Iako je ajvar neprikosnoven kada je reč o zimnici, pinđur je podjednako ukusan specijalitet koji zaslužuje više pažnje. Ova dva namaza pripremaju se na sličan način, ali se razlikuju po pojedinim sastojcima i načinu pripreme, što im daje poseban karakter. Pinđur je možda nepravedno ostao u senci popularnijeg ajvara, iako svojim bogatim ukusom i mirisom pečenog povrća može da osvoji i najprobirljivije ljubitelje domaće zimnice.

Kako se pravi pinđur?

Mnogo prostije nego što bi vam se činilo na prvi pogled. Pinđur se znatno kraće sprema u odnosu na ajvar, zato što nema potrebe da se paprike melju. Zapravo, u pinđuru i ostaju komadići povrća i to je osnovna razlika između ove dve vrste zimnice.

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Postoje različite varijacije i u pripremi pinđura, ali uvek su najukusniji oni starinski bakini recepti.

Starinski recept

Za pripremu ovog recepta će vam biti potrebni sledeći sastojci:

3 kilograma paprika

1,5 kilograma paradajza

70 mililitara jabukovog sirćeta

150 mililitara ulja

50 grama šećera

jedna kašika soli

začini po ukusu (sveži ili suvi peršun, luk u granulama, bosiljak…)

Priprema: Ovo je osnovna količina od koje ćete dobiti dve tegle od 800 grama. Ako želite da povećate i smanjite količinu uzmite u obzir da paprika uvek treba da bude duplo više u odnosu na paradajz.

Odaberite mesnate, zdrave crvene paprike sa ravnijom površinom, kako bi se lakše pekle. Paprike možete peći u rerni na pek papiru ukoliko živite u stanu. Domaćice koje imaju dvorište to obično rade napolju. Efekat je sasvim isti i ne utiče na ukus paprike.

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Nakon što ispečete paprike, u veću činiju stavite foliju, pa preko paprike i zatvorite foliju da ne ulazi vazduh. Ostavite pečene paprike tokom noći da se lepo ohlade i zapare, tako ćete ih znatno lakše oljuštiti.

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Sutradan je vreme da se ljušte paprike i istovremeno čiste od koštica. Ne morate se truditi da paprike ostanu čitave, jer ćete ih svakako iscepkati u pinđuru.

Što se tiče paradajza, možete ga blago prokuvati i oljuštiti, pa onda naseckati ili ga možete sa korom samleti u secku. Efekat je sličan, ali ako ne volite da osetite koricu povrća pod nepcima, preporučujemo vam prvu opciju. Druga je kratkotrajnija i lakša.

Pinđur se dalje priprema tako što uzmete veći lonac i na dno stavite paradajz, koji će odmah pustiti svoju vodu. Preko možete rukom iscepkati paprike na istnije delove, ali ne morate se previše truditi oko toga, zato što će se paprika raspasti prilikom kuvanja.

U povrće dodajte šećer, so, jabukovo sirće i ulje, sve dobro promešate. Bitno je da kada se priprema pinđur zimnica dno šerpe ili lonca ne gori, pošto će se pinđur krčkati oko 40 minuta.

Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

Ovoliko vremena je potrebno najviše zbog paradajza koji je pun sokova, pa mu treba više vremena dok voda ispari. Iz tog razloga pinđur i jeste nešto tečniji u odnosu na ajvar.

Znaćete da je vaš pinđur od pečenih paprika gotov kada zagrebete po dnu šerpe varjačom i smesa nije više toliko tečna pa se ne vraća odmah u prethodno stanje. Tada probajte da li odgovara vašem ukusu, dodajte još soli ukoliko je potrebno.

Ako želite malo ljuću varijantu možete isitniti dva čena belog luka ili dodati beli luk u granulama i pomešati. Od začina se još dodaje i peršun, a ukusnije je ako je svež.

Sve dobro pomešate i kutlačom prespete u prethodno sterilisane tegle. Nemojte odjednom napuniti teglu, dodajte jednu kutlaču, sačekajte da se tegla zapari i onda nastavite sa punjenjem. Tegle dobro zatvorite. Ako se na poklopcu nalazi korozija, stavite prvo foliju, pa tek onda poklopac. Tegle umotajte u ćebe, okrenite naopako i ostavite preko noći da se ohlade i vakumiraju.

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