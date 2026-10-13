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Kristin Dejvis, koju publika širom sveta pamti kao Šarlot Jork iz serije "Seks i grad", otvoreno je govorila o zdravstvenom problemu koji ju je potpuno iznenadio i naterao da promeni odnos prema sopstvenom telu.

Glumica je priznala da ranije nije razmišljala o određenim zdravstvenim rizicima, a danas ženama poručuje da brigu o sebi ne treba da odlažu dok se ne pojave prvi ozbiljni simptomi.

U intervjuu za magazin NewBeauty ispričala je kako se suočila sa herpesom zosterom, infekcijom koja može da izazove intenzivan bol i ozbiljne komplikacije.

Njeno iskustvo podstaklo ju je da više pažnje posveti preventivnim pregledima, ali i da drugačije razmišlja o starenju i prihvatanju sebe.

Glumice iz serije "Seks i grad" Foto: Profimedia

Bol je počeo tokom snimanja "Seks i grada"

Prvi simptomi pojavili su se dok je Kristin radila na poslednjoj sezoni serije "Seks i grad". Nakon putovanja u Los Anđeles, osetila je snažan bol u predelu čela. Koža joj je bila toliko osetljiva da joj je smetao čak i dodir, iako u početku nije bilo vidljivih promena.

Ubrzo su se pojavile ružičaste mrlje, a bol se širio od temena prema čelu. Kada se osip razvio, lekar je utvrdio da je reč o herpesu zosteru, bolesti koju izaziva virus varičele. Nakon preležanih ovčijih boginja, ovaj virus može da ostane neaktivan u organizmu i da se godinama kasnije ponovo aktivira.

Kod glumice je postojala dodatna opasnost jer je infekcija zahvatila područje nerva povezanog sa okom. Dobila je antivirusnu terapiju, a oftalmolog joj je savetovao da prekine sa radom i odmara se, pošto je postojala mogućnost ozbiljnih komplikacija, uključujući oštećenje vida.

Kristin Dejvis Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

Kristin je u prvi mah pokušavala da nastavi sa snimanjem, uverena da mora da bude na setu. Međutim, lekar joj je jasno stavio do znanja da situaciju ne sme da shvati olako. Na kraju je obavestila ekipu da ne može da radi, a kolege su imale razumevanja i prilagodile raspored njenom oporavku.

Ovo iskustvo bilo je veliko upozorenje za glumicu, koja ranije nije verovala da bi takav zdravstveni problem mogao da je zadesi.

Zašto posle 50. godine ne treba zanemarivati preventivne preglede

Nakon što je javno ispričala kroz šta je prošla, Kristin je dobila brojne poruke ljudi koji su se prepoznali u njenoj priči. Neki su joj rekli da ih je njeno iskustvo podstaklo da se obrate lekaru i raspitaju o sopstvenom zdravlju.

Zbog toga je odlučila da nastavi da govori o ovoj temi. Sedmog oktobra pridružila se kampanji „Shingles, Actually” kompanije GSK u Njujorku, čiji je cilj podizanje svesti o herpesu zosteru. U kampanji su učestvovale i druge poznate ličnosti, među kojima je bila i Viola Dejvis.

Kristin Dejvis Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia

Glumica priznaje da je ranije često razmišljala kako nema razloga da ide kod lekara ako se oseća dobro. Danas, međutim, smatra da je važno informisati se o zdravstvenim rizicima koji se menjaju sa godinama i razgovarati sa stručnjacima o načinima prevencije.

Zato sada više pažnje posvećuje preventivnim pregledima, interesuje se za porodičnu istoriju bolesti i ne ustručava se da lekarima postavlja pitanja. Ženama savetuje da se raspitaju o dostupnim mogućnostima zaštite, uključujući vakcinaciju protiv herpesa zostera, kada je ona preporučena u skladu sa njihovim godinama i zdravstvenim stanjem.

Herpes zoster ne pogađa isključivo starije osobe, ali rizik od njegove pojave i komplikacija raste sa godinama. Zbog toga je važno prepoznati simptome i na vreme potražiti medicinsku pomoć, naročito kada se osip ili bol jave u blizini oka.

Kristin Dejvis Foto: Printskrin/Instagram

Kristin Dejvis danas drugačije gleda na godine i lepotu

Zdravstveno iskustvo nije promenilo samo glumičin odnos prema pregledima i prevenciji već i način na koji posmatra sebe. Kako je objasnila, tokom poslednjih deset godina naučila je da bude zadovoljnija sobom i da se manje opterećuje poređenjem sa ženom kakva je bila u tridesetim.

Umesto da razmišlja o tome šta se promenilo na njenom licu ili telu, danas pokušava da više ceni ono što ima. Smatra da stalno upoređivanje sa mlađom verzijom sebe može da oduzme radost i spreči čoveka da uživa u sadašnjem trenutku.

Za Kristin su danas mnogo važniji vreme provedeno sa decom i prijateljima, zdravlje i osećaj bliskosti sa ljudima koje voli. Naučila je da sreća ne mora da zavisi od toga da li izgleda isto kao pre dvadeset godina, već od sposobnosti da prepozna lepe stvari koje je okružuju.

Kristin Dejvis Foto: Theo Kingma / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Srećna sam što sam živa, što sam zdrava i što sam okružena ljudima koje volim - poručila je glumica, naglašavajući koliko joj znači da se usredsredi na ono što je zaista važno.

Njena priča podseća da briga o sebi ne bi trebalo da počne tek kada se pojave zdravstveni problemi. Pravovremeni pregledi, razgovor sa lekarima i informisanje o prevenciji važni su u svakom životnom dobu, dok prihvatanje sopstvenih godina može da donese više mira i slobode. Za Kristin Dejvis, upravo je to jedna od najvažnijih lekcija koje je naučila.

VIDEO: Preventivni pregledi