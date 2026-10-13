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PIN kod bi trebalo da bude prva linija odbrane naših bankovnih kartica, mobilnih telefona i ličnih podataka. Ipak, upravo četiri cifre koje svakodnevno koristimo mogu da predstavljaju ozbiljan bezbednosni rizik. Mnogi ljudi biraju kombinacije koje se lako pamte, ali se još lakše pogađaju.

Kada biramo PIN, najčešće razmišljamo o tome kako da ga ne zaboravimo. Zato se često odlučujemo za uzastopne brojeve, ponavljanje istih cifara ili datume koji imaju posebno značenje. Međutim, takve kombinacije među prvima su na meti onih koji pokušavaju da dođu do tuđih podataka ili novca.

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Četvorocifreni PIN može da ima ukupno 10.000 različitih kombinacija, od 0000 do 9999. Iako to zvuči kao veliki broj, problem je u tome što ljudi ne biraju sve kombinacije podjednako često.

Ovo su PIN kodovi koje bi trebalo izbegavati

Jedno od najpoznatijih istraživanja o ovoj temi sproveo je stručnjak za informacionu bezbednost Nik Beri, koji je 2012. godine analizirao približno 3,4 miliona četvorocifrenih lozinki pronađenih u bazama podataka koje su prethodno procurele na internet.

Rezultati su pokazali koliko su neke kombinacije popularnije od drugih. Ubedljivo prvo mesto zauzeo je PIN 1234, koji se pojavljivao u čak 10,7 odsto analiziranih slučajeva.

Na drugom mestu našla se kombinacija 1111, sa oko šest odsto, dok je treće mesto pripalo kombinaciji 0000. Među često korišćenim kodovima bili su i 1212, 7777, 4444, 2222 i 4321.

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Posebno je zanimljivo da je samo 20 najpopularnijih kombinacija činilo više od četvrtine svih analiziranih četvorocifrenih lozinki.

Važno je naglasiti da istraživanje nije obuhvatilo isključivo PIN kodove bankovnih kartica, već četvorocifrene lozinke iz različitih izvora. Zato se ovi procenti ne mogu automatski primeniti na današnje korisnike bankarskih usluga. Ipak, rezultati jasno pokazuju koliko ljudi često biraju predvidljive brojeve.

Jedna od najvećih grešaka je korišćenje datuma rođenja

Pored jednostavnih nizova brojeva, problematične su i kombinacije koje imaju lično značenje.

Datum rođenja, godina rođenja, godišnjica braka ili rođendan deteta mnogima deluju kao idealan PIN jer ih gotovo nikada neće zaboraviti.

Međutim, upravo takvi podaci mogu da budu dostupni drugim ljudima. Društvene mreže, javne objave, rođendanske čestitke i fotografije ponekad otkrivaju dovoljno informacija da neko može da pretpostavi koje brojeve koristimo.

Slično važi i za kombinacije koje na tastaturi formiraju jednostavne obrasce. Kodovi poput 2580 ili 1470 mogu izgledati manje očigledno od 1234, ali i oni imaju prepoznatljiv raspored.

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Kako da izaberete bezbedniji PIN?

Najbolji izbor je kombinacija brojeva koja nema očigledan redosled, ne ponavlja jednostavan obrazac i nije povezana sa vašim ličnim podacima.

Za otključavanje mobilnog telefona, ukoliko uređaj to omogućava, korisno je odabrati duži PIN sa najmanje šest cifara. Kod bankovnih kartica, gde se često koristi četvorocifreni PIN, posebno je važno izbegavati predvidljive kombinacije.

Takođe, nije preporučljivo koristiti isti PIN za više uređaja ili kartica, niti ga zapisivati na mestu koje drugi mogu lako da pronađu.

Ipak, jednostavan PIN ne znači automatski da će neko uspeti da pristupi vašem računu. Bankarski sistemi i savremeni telefoni imaju dodatne mehanizme zaštite, uključujući ograničavanje broja pogrešnih pokušaja i privremeno blokiranje pristupa.

Uprkos tome, ako koristite 1234, 0000, 1111 ili neku drugu lako predvidljivu kombinaciju, promena PIN koda je jednostavna mera kojom možete da smanjite rizik od zloupotrebe.

(Kurir.rs/ Nova)

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