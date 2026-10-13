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Na striming servisima pojavila se dosad neobjavljena pesma Britni Spirs nastala u saradnji s njenim bivšim partnerom Džastinom Timberlejkom. Ipak, deo obožavatelja odlučio je da ignoriše singl, 24 godine nakon raskida para koji je obeležio pop kulturu.

Pesma snimljena pre 25 godina

Pop zvezda objavila je pesmu "She'll Never Be Me" bez velike najave. Pesma je snimljena još 2001. za njen album "Britney", a Timberlejk je jedan od autora muzike i teksta. U to vreme su bili u vezi, a na pesmi su radili i producenti Bredli Dejmond i Aleks Gregs, poznati kao Riprock ‘n’ Alex G, koji su često sarađivali s Timberlejkovim bendom NSYNC.

Singl je objavljen uoči izlaska jubilarnog izdanja albuma "Britney" povodom 25. godišnjice, koje se očekuje 6. novembra.

Objava je prošla neuobičajeno tiho. Izdavačka kuća RCA nije izdala zvanično saopštenje, a ni sama Spirs nije promovisala jesmu, osim kratkim videom na Fejsbuku. Verovatan razlog je to što je pevačica u februaru prodala svoj muzički katalog za oko 200 miliona dolara, čime je verovatno izgubila kontrolu nad budućim izdanjima.

U galeriji pogledajte fotografije Britni Spirs na vrhuncu karijere:

1/12 Vidi galeriju Britni Spirs u mladosti Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Paramount Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia, Robert Hepler Collection / Everett / Profimedia

Obožavatelji pozivaju na bojkot

Reakcije fanova bile su suzdržane. Na Instagram stranici @breatheheavy, posvećenoj pevačici, jedan korisnik je napisao: "Setite se da je prodala svoj katalog. Ona više nema kontrolu nad tim što se objavljuje i što rade s njenom muzikom. Sigurno ne bi želela da ova pesma izađe."

Drugi su izrazili nezadovoljstvo jer Timberlejk kao autor direktno finansijski profitira od objave. "Hvala na informaciji da je Džastin Timberlejk potpisan kao autor... preskačem", stoji u jednom od komentara.

Britni Spirs obratila se svojim fanovima Foto: Instagram

Sena kontroverznog raskida

Britni Spirs i Džastin Timberlejk bili su u vezi od 1999. do 2002. godine. Iako je od raskida prošlo gotovo četvrt veka, mnogi obožavatelji i dalje zameraju Timberlejku način na koji se veza završila. Njegov odnos prema Spirs predmet je kritika već nekoliko godina, a to se pojačalo nakon objave njenih memoara "The Woman In Me" 2023. godine.

U knjizi je Spirs otkrila da ju je Timberlejk nagovorio na abortus i nakon raskida u javnosti prikazao kao preljubnicu koja mu je slomila srce. Njegova karijera je nakon toga značajno napredovala, delimično zahvaljujući narativu o slomljenom srcu, dok je ona godinama bila osuđivana u javnosti. Posebno je kritikovala njegov hit iz 2002. "Cry Me a River" i spot u kom se pojavljuje njena dvojnica.

Džastin Timberlejk Foto: AP Photo Abdeljalil Bounhar

Nakon što je pevačica iznela svoju stranu priče, njeni obožavatelji još su je jače podržali. U januaru su organizovali kampanju i njenu pesmu "Selfish" iz 2011. pogurali na vrhove lestvica, upravo u vreme kad je Timberlejk objavio novi singl istog naziva. Njegov "Selfish" bio je najavna pesma albuma "Everything I Thought It Was", prvog nakon 2018. godine.

Otkrića iz memoara

Timberlejk je 2018. godine izjavio da ga je raskid toliko pogodio da je pesmu "Cry Me a River" napisao za samo dva sata. Međutim, Spirs u knjizi iznosi drugačiju priču. Otkrila je da je 2000. godine ostala trudna, ali je na njegov nagovor abortirala jer on "nije želeo da bude otac". Tu odluku je opisala kao "jednu od najmučnijih" u životu.

Britni Spirs i Džastin Timberlejk Foto: Brian Prahl / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Bilo je to iznenađenje, ali za mene nije bila tragedija. Toliko sam volela Džastina. Oduvek sam očekivala da ćemo jednog dana imati porodicu. Ovo se samo dogodilo mnogo ranije nego što sam planirala", napisala je Spirs.

Dodala je kako joj je Timberlejk rekao da su premladi i da nisu spremni za dete. "Sigurna sam da će me ljudi mrzeti zbog ovoga, ali pristala sam da ne zadržimo dete. Ne znam da li je to bila ispravna odluka. Da je zavisilo samo od mene, nikada to ne bih uradila. Ipak, Džastin je bio toliko siguran da ne želi da bude otac."

U knjizi je takođe navela da je odgojena u porodici koja se protivila abortusu iz religijskih uverenja. Uz to, optužila je Timberlejka da ju je prevario s "drugom slavnom osobom" tokom njihove veze.

Timberlejk se na optužbe iz knjige kratko osvrnuo na nastupu u Las Vegasu u decembru 2023. Pre izvedbe hita "Cry Me a River", publici je poručio: "Bez uvrede."

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Bizarni video Britni Spirs