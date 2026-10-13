Kako se piše, "ćete" ili "će te"? Osnovno pravilo ne smete da zaboravite
- 'Ćete' je pravilno kada je pomoćni glagol za drugo lice množine u futuru: 'Vi ćete doći'.
- 'će te' se piše odvojeno kada je 'te' lična zamenica, pa znači 'će tebe' u rečenici.
"Da li će te doći?" je kratka poruka, a pitanje je jasno, ali se u njoj potkrala greška. Ako nekoga pitate da li dolazi, pravilno je: "Da li ćete doći?". Ipak, to ne znači da "će te" uvek treba da ispravljate i spajate.
Upravo tu nastaje zabuna. Obe varijante postoje u srpskom jeziku, ali imaju različitu ulogu. Razmak zato zavisi od onoga što želite da kažete.
Kada se piše "ćete"?
"Ćete" je oblik pomoćnog glagola "hteti" za drugo lice množine, koji koristimo pri građenju futura, odnosno kada govorimo o budućoj radnji. Piše se spojeno kada se odnosi na "vi", bilo da se obraćamo većem broju ljudi ili jednoj osobi iz poštovanja:
- "Vi ćete sutra dobiti rezultate".
- "Da li ćete doći na večeru?"
- "Kada ćete završiti posao?"
- "Javićete nam kada stignete".
Kada je pravilno "će te"?
Odvojeno pišemo "će te" kada je "će" oblik pomoćnog glagola, a "te" kraći oblik lične zamenice "ti". Najlakše ćete ga prepoznati po tome što "te" u tim primerima znači "tebe":
- "On će te pozvati večeras".
- "Mama će te sačekati ispred škole".
- "Ova vest će te obradovati".
- "Neko će te pitati za adresu".
(Kurir.rs/Mondo)
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