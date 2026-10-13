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"Da li će te doći?" je kratka poruka, a pitanje je jasno, ali se u njoj potkrala greška. Ako nekoga pitate da li dolazi, pravilno je: "Da li ćete doći?". Ipak, to ne znači da "će te" uvek treba da ispravljate i spajate.

Upravo tu nastaje zabuna. Obe varijante postoje u srpskom jeziku, ali imaju različitu ulogu. Razmak zato zavisi od onoga što želite da kažete.

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Kada se piše "ćete"?

"Ćete" je oblik pomoćnog glagola "hteti" za drugo lice množine, koji koristimo pri građenju futura, odnosno kada govorimo o budućoj radnji. Piše se spojeno kada se odnosi na "vi", bilo da se obraćamo većem broju ljudi ili jednoj osobi iz poštovanja:

- "Vi ćete sutra dobiti rezultate".

- "Da li ćete doći na večeru?"

- "Kada ćete završiti posao?"

- "Javićete nam kada stignete".

Kada je pravilno "će te"?

Odvojeno pišemo "će te" kada je "će" oblik pomoćnog glagola, a "te" kraći oblik lične zamenice "ti". Najlakše ćete ga prepoznati po tome što "te" u tim primerima znači "tebe":

- "On će te pozvati večeras".

- "Mama će te sačekati ispred škole".

- "Ova vest će te obradovati".

- "Neko će te pitati za adresu".

VIDEO: Dnevna doza pravopisa