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Netflix je objavio prvi trejler za film "Narnija: Čarobnjakov sestrić", novu ekranizaciju čuvenog fantastičnog serijala K. S. Luisa, koju potpisuje Greta Gervig, rediteljka velikog hita "Barbi". Prvi kadrovi nagoveštavaju epsku avanturu koja će publiku ponovo odvesti u čarobni svet Narnije, a film će, po svemu sudeći, doneti drugačiji pogled na priču koja je obeležila detinjstvo brojnih generacija.

Objavljivanje trejlera prati i neuobičajena odluka Netfliksa da film prikaže na velikom platnu. "Narnija: Čarobnjakov nećak" stiže u IMAX bioskope širom sveta 2027. godine, gde će se prikazivati tokom 50 dana, što predstavlja značajan iskorak za striming platformu koja se uglavnom oslanja na prikazivanje sadržaja putem interneta.

Trejler je predstavljen na posebnom događaju u Njujorku, kojem su prisustvovali odabrani filmski kritičari i novinari, a publika sada može da zaviri u svet nove filmske avanture. Projekcija je održana u bioskopu AMC Lincoln Square u Njujorku, a Netfliks je tom prilikom premijerno predstavio trejler, koji publika sada može da pogleda, kao i snimke sa snimanja filma.

Događaju je prisustvovala i Greta Gervig, koja je odgovarala na pitanja Stivena Kolbera. Govoreći o svom novom projektu, otkrila je koliko su knjige iz serijala "Letopisi Narnije" uticale na nju još od najranijeg detinjstva.

"Ne bih bila osoba kakva jesam da nije bilo ovih knjiga", rekla je Gervig Kolberu, govoreći o svom odnosu prema delima K. S. Luisa. Knjige su joj čitali dok još nije umela samostalno da čita, a kada je savladala tu veštinu, iznova im se vraćala. Vremenom je zavolela i televizijsku adaptaciju BBC-ja, za koju je imala samo reči hvale.

Foto: Juan Rico / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Nemam nikakvih primedbi... Mislim da je fantastična i obožavam kostime dabrova", našalila se rediteljka.

Kako bi se što bolje pripremila za ekranizaciju romana "Čarobnjakov sestrić", Gervig je pokušala da se približi svetu i načinu razmišljanja njegovog autora. Ponovo je pročitala sve knjige iz serijala "Letopisi Narnije“, ali i druga Luisova dela, kao i knjige pisaca koji su na njega uticali. Posetila je mesta u Oksfordu, Kembridžu i Belfastu na kojima je Luis živeo i radio, nastojeći da se, kako je objasnila, "uskladim sa njegovim unutrašnjim životom".

Pripreme za film uključivale su i jednu neobičnu stavku. Gervig je priznala da je tokom rada na projektu "jela mnogo ratluka", slatkiša koji imaju posebno mesto u svetu Narnije.

O čemu govori "Narnija: Čarobnjakov sestrić"?

Film, za koji je Greta Gervig napisala scenario i koji režira, zasnovan je na romanu "Čarobnjakov setsrić" K. S. Luisa. Reč je o šestoj objavljenoj knjizi iz serijala "Letopisi Narnije“, ali prvoj prema hronologiji događaja u izmišljenom svetu.

Radnja romana počinje 1900. godine, četiri decenije pre događaja iz prve objavljene knjige serijala. U središtu priče su dvanaestogodišnji Digori Kirke i njegova prijateljica Poli Plamer, koji uz pomoć tajanstvenog prstena dospevaju u drugi svet.

Foto: Jeffrey Whyte / Alamy / Profimedia

Ipak, Gervig je odlučila da vremenski okvir svoje adaptacije pomeri u pedesete godine 20. veka. Ova promena mogla bi da donese zanimljive izazove ukoliko Netfliks odluči da nastavi filmski serijal. Naime, Drugi svetski rat ima važnu ulogu u narednoj knjizi prema hronologiji događaja, "Lav, veštica i orman", ujedno i najpoznatijem delu iz serijala.

U toj priči deca iz porodice Pevensi dolaze u Narniju nakon što su evakuisana iz Londona tokom Blica, dugotrajne kampanje vazdušnog bombardovanja koju je nemačka nacistička avijacija Luftvafe sprovodila nad britanskom prestonicom. Pomeranje radnje "Čarobnjakovog sestrića" u pedesete godine zato otvara pitanja o tome kako bi eventualni nastavci mogli da budu povezani sa događajima iz narednih knjiga.

Roman "Čarobnjakov sestrić" ujedno otkriva i kako je Narnija nastala, vraćajući se hiljadu godina unazad. Koliko će tog dela priče biti obuhvaćeno Gerviginom adaptacijom, publika će moći da nasluti na osnovu trejlera koji je Netfliks predstavio.

Glavnu ulogu Digorija tumači Dejvid Mekena, a ulozi Poli pojavljuje se Beatris Kembel. Glumačku postavu čine i Ema Maki, Keri Maligan, Kiran Hinds, Danijel Krejg, Meril Strip, Kobna Holdbruk-Smit, Deniz Gaf i Suzan Vokoma.

Zašto se u trejleru čuje "Stairway to Heaven" grupe Led Cepelin?

Jedan od detalja koji je privukao posebnu pažnju u trejleru jeste čuvena pesma "Stairway to Heaven" britanske rok grupe Led Cepelin. Greta Gervig je tokom razgovora sa Stivenom Kolberom otkrila da bend retko daje dozvolu za korišćenje ove numere, ali da je ipak odlučila da se obrati Džimiju Pejdžu i Robertu Plantu i zamoli ih da odobre njeno korišćenje u trejleru za "Narniju".

"To je epska pesma", objasnila je rediteljka, dodajući da govori o duhovnom putovanju, lažnim idolima i pogrešnim putevima kojima čovek može da krene.

Prema njenom mišljenju, ove teme savršeno se uklapaju u priču romana "Čarobnjakov nećak". Pejdž i Plant pristali su na njen predlog, a Gervig je istakla da i oni vole dela K. S. Luisa i da prema njegovom stvaralaštvu gaje veliko poštovanje.

Tako je čuvena rok pesma dobila mesto u najavi novog filmskog putovanja u Narniju, dok Netfliks priprema jedno od svojih zapaženijih bioskopskih izdanja, planirano za 2027. godinu.

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