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Holivudski glumac Džejson Momoa (47) bio je glavna zvezda na premijeri filma "Street Fighter" u Los Anđelesu, ali najjači utisak večeri ostavilo je društvo koje je doveo sa sobom, njegova deca, ćerka Lola (19) i sin Nakoa-Volf (17). Ovo je bilo njihovo izuzetno retko zajedničko pojavljivanje na crvenom tepihu, a glumac nije krio oduševljenje što su oboje došli da ga podrže.

Džejson Momoa sa ćerkom i sinom Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dupli teksas, providna majica i "bomberka"

Iako se retko pojavljuju pred kamerama, Momoina deca su pokazala da i te kako prate trendove i imaju izgrađen stil. Ćerka Lola (19) izgledala je veoma trendi. Izabrala je upečatljivu kombinaciju "duplog teksasa" i providne majice, čime je privukla sve poglede fotoreportera.

Džejson Momoa sa ćerkom i sinom Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Sin Nakoa-Volf (17) doneo je na crveni tepih opušteni tinejdžerski šik u popularnoj "bomber" jakni. Inače, Džejson je oboje tinejdžera dobio u braku sa bivšom suprugom, glumicom Lisom Bone(58), od koje se zvanično razveo 2024. godine.

Džejson pokazao bicepse, sin kreće očevim stopama!

Ni sam glumac nije prošao neprimećeno, pojavio se u roze odelu na prugice, a u jednom trenutku je skinuo sako i ponosno pozirao fotoreporterima pokazujući svoje impresivne bicepse. Podsetimo, Džejson u filmu "Street Fighter" tumači lik divljeg borca Blanke.

Džejson Momoa Foto: Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia

Da iver ne pada daleko od klade, dokazuje i mlađi sin Nakoa-Volf, koji već uveliko kreće očevim glumačkim stopama. On se sprema za svoj veliki filmski debi u ostvarenju "Dina: Treći deo" u kom će tumačiti lik Leta Atreidesa II.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Džejson Momoa