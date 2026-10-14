Iver ne pada daleko od klade: Deca Džejsona Momoe ukrala šou na crvenom tepihu!
- Džejson Momoa pojavio se na premijeri filma 'Street Fighter' u Los Anđelesu sa decom Lolom i Nakoa-Volfom, što je njihovo retko zajedničko pojavljivanje na crvenom tepihu.
- Ćerka Lola privukla je pažnju trendi kombinacijom, dok je sin Nakoa-Volf stigao u opuštenom stilu i već ide očevim glumačkim stopama.
Holivudski glumac Džejson Momoa (47) bio je glavna zvezda na premijeri filma "Street Fighter" u Los Anđelesu, ali najjači utisak večeri ostavilo je društvo koje je doveo sa sobom, njegova deca, ćerka Lola (19) i sin Nakoa-Volf (17). Ovo je bilo njihovo izuzetno retko zajedničko pojavljivanje na crvenom tepihu, a glumac nije krio oduševljenje što su oboje došli da ga podrže.
Dupli teksas, providna majica i "bomberka"
Iako se retko pojavljuju pred kamerama, Momoina deca su pokazala da i te kako prate trendove i imaju izgrađen stil. Ćerka Lola (19) izgledala je veoma trendi. Izabrala je upečatljivu kombinaciju "duplog teksasa" i providne majice, čime je privukla sve poglede fotoreportera.
Sin Nakoa-Volf (17) doneo je na crveni tepih opušteni tinejdžerski šik u popularnoj "bomber" jakni. Inače, Džejson je oboje tinejdžera dobio u braku sa bivšom suprugom, glumicom Lisom Bone(58), od koje se zvanično razveo 2024. godine.
Džejson pokazao bicepse, sin kreće očevim stopama!
Ni sam glumac nije prošao neprimećeno, pojavio se u roze odelu na prugice, a u jednom trenutku je skinuo sako i ponosno pozirao fotoreporterima pokazujući svoje impresivne bicepse. Podsetimo, Džejson u filmu "Street Fighter" tumači lik divljeg borca Blanke.
Da iver ne pada daleko od klade, dokazuje i mlađi sin Nakoa-Volf, koji već uveliko kreće očevim glumačkim stopama. On se sprema za svoj veliki filmski debi u ostvarenju "Dina: Treći deo" u kom će tumačiti lik Leta Atreidesa II.
(Kurir.rs/Žena)
VIDEO: Džejson Momoa