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Hrvatski muzičar i legendarni frontmen grupe „Majke“ Goran Bare, koji je preminuo 9. oktobra u 62. godini, danas će biti ispraćen na večni počinak u rodnim Vinkovcima. Poslednji oproštaj od jednog od najupečatljivijih glasova regionalne rok scene zakazan je za 13 časova na Gradskom groblju, a porodica je omogućila da sahrani prisustvuju svi koji žele da mu odaju poslednju počast.

Goran Bare Foto: Printscreen/HRT

U Vinkovce su, prema informacijama koje prenose hrvatski mediji, stigli članovi njegove grupe „Majke“, sa kojom je tokom višedecenijske karijere ostavio dubok trag u muzici. Među onima koji su došli da se oproste od Barea je i Zoran Kostić Cane, frontmen kultne srpske rok grupe „Partibrejkers“, čiji dolazak još jednom svedoči o vezama koje su muzičari gradili tokom decenija na regionalnoj sceni, navodi portal Dnevno.hr.

Poslednji oproštaj u gradu u kojem je sve počelo

Želja porodice bila je da Goran Bare bude sahranjen u Vinkovcima, gradu u kojem je rođen 16. avgusta 1965. godine i u kojem je počela njegova muzička priča. Iako je poslednje godine života proveo u Zagrebu, upravo su Vinkovci ostali mesto koje je zauzimalo posebno mesto u njegovoj biografiji.

Ovde je 1984. godine osnovao grupu „Majke“, ne sluteći da će bend tokom narednih decenija postati jedno od najvažnijih imena hrvatskog rokenrola. Njihova muzika, prepoznatljiva po snažnom zvuku, sirovoj emociji i tekstovima koji su često govorili o najtežim životnim iskustvima, pronašla je put do publike širom nekadašnje Jugoslavije.

Odlazak Barea posebno je pogodio njegove dugogodišnje saradnike, koji su poslednjih dana primali brojne poruke saučešća i podrške. Članovi grupe „Majke“ prethodno su se oglasili i zahvalili svima koji su u ovim teškim trenucima pokazali razumevanje, zamolivši javnost da poštuje privatnost porodice i muzičarevih najbližih.

Pesme koje su obeležile generacije

Goran Bare iza sebe je ostavio bogatu diskografiju i niz pesama koje su postale nezaobilazan deo regionalnog rokenrola. Sa grupom „Majke“ objavio je albume „Razum i bezumlje“, „Razdor“, „Milost“, „Vrijeme je da se krene“ i „Teške boje“, a njegov glas postao je prepoznatljiv daleko izvan granica Hrvatske.

Pesme poput „Budi ponosan“, „Daj mi“, „Teške boje“ i „Vrijeme je da se krene“ publika je godinama pevala na koncertima, dok je Bare svojom pojavom i načinom izvođenja ostavljao snažan utisak na sve koji su ga slušali.

Video: Partibrejkersi u Nišu